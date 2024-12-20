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«Пастырь»: Каким был уходящий год для Псковской епархии

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Пастырь», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в рамках которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций. На этот раз священник, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова Антоний Афанасьев подвел итоги уходящего года и рассказал о новогодних традициях в православии.

Сегодняшний наш выпуск проходит в преддверии празднования Нового года. Старый год завершается, и обычно принято подводить некоторые итоги уходящего года. Если говорить о прошедшем годе в жизни нашей Псковской епархии, то можно сказать, что было много очень интересных, значимых для нашей епархии событий.

В первую очередь можно вспомнить, что в уходящем году как раз был назначен новый глава Псковской епархии митрополит Матфей. Также было совершено принесение на Псковскую землю, в Троицкий кафедральный собор, чудотворной иконы Пресвятой Богородицы Казанской в рамках всероссийского крестного хода, когда эта икона Пресвятой Богородицы была перенесена во все пределы нашей большой страны. Также осенью были в город Псков принесены мощи святых Евфросинии Полоцкой и Евфросинии Московской также для поклонения. И все псковичи имели возможность прийти и почтить, поклониться мощам святых двух преподобных.

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Также можно вспомнить, что завершается строительство нового храма в городе Пскове на улице Шестака возле инфекционной больницы. Этот храм необычный, храм деревянный. Еще он называется «храм врача и пациента», возводится в честь святых страстотерпцев цесаревича Алексия и врача Евгения Боткина, о которых в студии радио ПЛН FM упоминалось. Этот храм уже буквально через несколько месяцев, мы очень надеемся, откроет свои двери для всех верующих. Храм этот находится в таком районе, где живет много людей, и в округе совсем немного храмов, поэтому храм очень ожидаемый. Будем молиться о его скорейшем открытии. Храм строится усилиями Свято-Троицкого кафедрального собора нашего города.

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Также продолжает свою работу Псково-Печерская семинария. Об этом годе можно сказать, что был очень хороший набор студентов. Хотя семинария еще очень молодая, но уже имеет богатые традиции. В сравнении с некоторыми другими семинариями в России, количество учащихся у нас даже намного больше. Надеемся, что взятый темп продолжится и в будущем.

Можно вспомнить, что церковный год и год гражданский, как уже в этой студии и в одной из передач мы упоминали, начинается в разное время. Год церковный начинается в сентябре. Называется он еще церковным индиктом, а год гражданский, естественно, начинается в январе. Но верующие люди не остаются в стороне от празднования этого события, Нового года. Они памятуют о том, что сейчас продолжается рождественский пост или пост Филиппов, который является подготовкой к празднику Рождества Христова, и верующие люди, памятуя о том, что у нас продолжается пост, некоторые ограничения, естественно, за новогодним столом на себя накладывают в пищевом отношении.

Но есть традиция у верующих людей гражданский Новый год встречать в стенах храмов. Во многих храмах, даже нашего города, совершаются молебны. Молебен идет сначала благодарственный, за год ушедший, затем продолжается молебен о начале добрых дел, чтобы Господь благословил и наступающий год, и укрепил наши силы, умудрил нас, чтобы мы провели его с благоговением и сохраняя свое христианское достоинство.

Есть еще практика совершения божественной литургии в новогоднюю ночь. И многие люди, для которых празднование Нового года не связано с употреблением алкоголя, также приходят, чтобы помолиться вместе со своими братьями и сестрами за богослужением. После окончания богослужения в каких-то храмах община остается за праздничным столом. И продолжается празднование уже после окончания божественной литургии.

Ну, а если сравнивать тематику Нового года и Рождества Христова, которое празднуется 7 января, такое небольшое отступление можно сделать. Рождество Христово стало праздноваться после гражданского Нового года совсем недавно, чуть больше чем 100 лет назад, когда появилось разделение календаря на так называемый новый и старый стиль. Раньше Рождество совершалось до Нового года, 25 декабря, как сейчас оно празднуется в европейских странах, в католической церкви и в некоторых других, даже и в православных, а потом уже идет Новый год. Но у нас Рождество Христово празднуется 7 января, поэтому возникло такое наслоение, рождественский пост вроде бы еще идет, а тут новогодние праздники.

Так вот, говоря о тематике Рождества и Нового года, можно отметить, что присутствует тема обновления, когда люди хотят оставить все старое в прошлом году. Может быть, люди нецерковные зачастую и загадывают желания на Новый год, желают друг другу нового счастья, чтобы обновилась какая-то жизненная энергия. И многого прочего желают. Так вот, тематика обновления присутствует и в Рождестве Христовом. Только в более реальном измерении, подкрепленном историческими событиями, а именно в Рождество, на Рождество Христово, верующие люди вспоминают встречу двух Заветов: Завета старого, то есть договора человечества с Богом, и Завета Нового. Новый Завет начинается как раз с событий воплощения, вочеловечения Господа нашего Иисуса Христа от Девы Марии, а Рождеством заканчивается эта старая ветхозаветная эпоха, наполненная ожиданиями прихода в мир Спасителя. И начинается Новый Завет, в рамках которого и наша жизнь сейчас продолжается.

Перед Рождеством Христовым, кстати говоря, за несколько недель, несколько воскресений подряд вспоминается память ветхозаветной истории. От самого начала мира. Вспоминаются праотцы, отцы, святые отцы и богоносные отцы. Вспоминается опыт их жизни, их опыт богообщения, их опыт праведности, их опыт, напротив, от падения от Бога. Для того, чтобы и нам, живущим сегодня, напомнить, какие последствия имеет жизнь с Богом и, напротив, жизнь, когда человек от Бога отворачивается. А далее этот подготовительный период рождественского поста завершается очень светлым празднованием обновления человеческой истории, когда в этот мир приходит сам Бог и вступает в общение с людьми.

И мы помним, есть традиция друг друга поздравлять, дарить друг другу подарки и на Новый год, и на Рождество. В одной из передач мы сравнивали образы Деда Мороза и святителя Николая Чудотворца, память которого также празднуется в преддверии Рождества Христова. И как эти образы между собой сливаются.

Завершая передачу, хочу также всех поздравить с приближающимися праздниками. И церковь всех приглашает на свои богослужения и на рождественские, и на новогодние. Естественно, эта пора будет связана с многими заботами у родителей, которые хотят поздравить своих детей. И к российским детям будет приходить либо Дед Мороз, либо Санта-Клаус. К европейским детям придет Пер Ноэль, а к скандинавским придет Йоулупукки. Вот на этом мы сегодня закончим нашу передачу. До новых встреч!

Антоний Афанасьев

Видеоверсию эфира смотрите по ссылке ниже.