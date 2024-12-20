←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Из первых уст 20.12.2024 10:490 «Пастырь»: О праздновании Нового года и Рождества. ВИДЕО 25.12.2024 09:450 «Пастырь»: Каким был уходящий год для Псковской епархии 20.12.2024 10:490 «Пастырь»: О праздновании Нового года и Рождества. ВИДЕО 06.12.2024 17:021 Псков много раз защищал нашу страну от захватчиков — историк Владимир Лавров 06.12.2024 16:100 Вера Емельянова: Рождественские чтения затрагивают актуальные вопросы истории и культуры 06.12.2024 15:250 Рождественские чтения послужат сбережению исторической правды — Игорь Дитрих
Церковь / Из первых уст

«Пастырь»: Каким был уходящий год для Псковской епархии

25.12.2024 09:45|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Пастырь», которая вышла в  эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в рамках которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций. На этот раз священник, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова Антоний Афанасьев подвел итоги уходящего года и рассказал о новогодних традициях в православии.

 

Сегодняшний наш выпуск проходит в преддверии празднования Нового года. Старый год завершается, и обычно принято подводить некоторые итоги уходящего года. Если говорить о прошедшем годе в жизни нашей Псковской епархии, то можно сказать, что было много очень интересных, значимых для нашей епархии событий.

В первую очередь можно вспомнить, что в уходящем году как раз был назначен новый глава Псковской епархии митрополит Матфей. Также было совершено принесение на Псковскую землю, в Троицкий кафедральный собор, чудотворной иконы Пресвятой Богородицы Казанской в рамках всероссийского крестного хода, когда эта икона Пресвятой Богородицы была перенесена во все пределы нашей большой страны. Также осенью были в город Псков принесены мощи святых Евфросинии Полоцкой и Евфросинии Московской также для поклонения. И все псковичи имели возможность прийти и почтить, поклониться мощам святых двух преподобных.

Также можно вспомнить, что завершается строительство нового храма в городе Пскове на улице Шестака возле инфекционной больницы. Этот храм необычный, храм деревянный. Еще он называется «храм врача и пациента», возводится в честь святых страстотерпцев цесаревича Алексия и врача Евгения Боткина, о которых в студии радио ПЛН FM упоминалось. Этот храм уже буквально через несколько месяцев, мы очень надеемся, откроет свои двери для всех верующих. Храм этот находится в таком районе, где живет много людей, и в округе совсем немного храмов, поэтому храм очень ожидаемый. Будем молиться о его скорейшем открытии. Храм строится усилиями Свято-Троицкого кафедрального собора нашего города.

Также продолжает свою работу Псково-Печерская семинария. Об этом годе можно сказать, что был очень хороший набор студентов. Хотя семинария еще очень молодая, но уже имеет богатые традиции. В сравнении с некоторыми другими семинариями в России, количество учащихся у нас даже намного больше. Надеемся, что взятый темп продолжится и в будущем. 

Можно вспомнить, что церковный год и год гражданский, как уже в этой студии и в одной из передач мы упоминали, начинается в разное время. Год церковный начинается в сентябре. Называется он еще церковным индиктом, а год гражданский, естественно, начинается в январе. Но верующие люди не остаются в стороне от празднования этого события, Нового года. Они памятуют о том, что сейчас продолжается рождественский пост или пост Филиппов, который является подготовкой к празднику Рождества Христова, и верующие люди, памятуя о том, что у нас продолжается пост, некоторые ограничения, естественно, за новогодним столом на себя накладывают в пищевом отношении. 

Но есть традиция у верующих людей гражданский Новый год встречать в стенах храмов. Во многих храмах, даже нашего города, совершаются молебны. Молебен идет сначала благодарственный, за год ушедший, затем продолжается молебен о начале добрых дел, чтобы Господь благословил и наступающий год, и укрепил наши силы, умудрил нас, чтобы мы провели его с благоговением и сохраняя свое христианское достоинство.

Есть еще практика совершения божественной литургии в новогоднюю ночь. И многие люди, для которых празднование Нового года не связано с употреблением алкоголя, также приходят, чтобы помолиться вместе со своими братьями и сестрами за богослужением. После окончания богослужения в каких-то храмах община остается за праздничным столом. И продолжается празднование уже после окончания божественной литургии.

Ну, а если сравнивать тематику Нового года и Рождества Христова, которое празднуется 7 января, такое небольшое отступление можно сделать. Рождество Христово стало праздноваться после гражданского Нового года совсем недавно, чуть больше чем 100 лет назад, когда появилось разделение календаря на так называемый новый и старый стиль. Раньше Рождество совершалось до Нового года, 25 декабря, как сейчас оно празднуется в европейских странах, в католической церкви и в некоторых других, даже и в православных, а потом уже идет Новый год. Но у нас Рождество Христово празднуется 7 января, поэтому возникло такое наслоение, рождественский пост вроде бы еще идет, а тут новогодние праздники.

Так вот, говоря о тематике Рождества и Нового года, можно отметить, что присутствует тема обновления, когда люди хотят оставить все старое в прошлом году. Может быть, люди нецерковные зачастую и загадывают желания на Новый год, желают друг другу нового счастья, чтобы обновилась какая-то жизненная энергия. И многого прочего желают. Так вот, тематика обновления присутствует и в Рождестве Христовом. Только в более реальном измерении, подкрепленном историческими событиями, а именно в Рождество, на Рождество Христово, верующие люди вспоминают встречу двух Заветов: Завета старого, то есть договора человечества с Богом, и Завета Нового. Новый Завет начинается как раз с событий воплощения, вочеловечения Господа нашего Иисуса Христа от Девы Марии, а Рождеством заканчивается эта старая ветхозаветная эпоха, наполненная ожиданиями прихода в мир Спасителя. И начинается Новый Завет, в рамках которого и наша жизнь сейчас продолжается.

Перед Рождеством Христовым, кстати говоря, за несколько недель, несколько воскресений подряд вспоминается память ветхозаветной истории. От самого начала мира. Вспоминаются праотцы, отцы, святые отцы и богоносные отцы. Вспоминается опыт их жизни, их опыт богообщения, их опыт праведности, их опыт, напротив, от падения от Бога. Для того, чтобы и нам, живущим сегодня, напомнить, какие последствия имеет жизнь с Богом и, напротив, жизнь, когда человек от Бога отворачивается. А далее этот подготовительный период рождественского поста завершается очень светлым празднованием обновления человеческой истории, когда в этот мир приходит сам Бог и вступает в общение с людьми.

И мы помним, есть традиция друг друга поздравлять, дарить друг другу подарки и на Новый год, и на Рождество. В одной из передач мы сравнивали образы Деда Мороза и святителя Николая Чудотворца, память которого также празднуется в преддверии Рождества Христова. И как эти образы между собой сливаются.

Завершая передачу, хочу также всех поздравить с приближающимися праздниками. И церковь всех приглашает на свои богослужения и на рождественские, и на новогодние. Естественно, эта пора будет связана с многими заботами у родителей, которые хотят поздравить своих детей. И к российским детям будет приходить либо Дед Мороз, либо Санта-Клаус. К европейским детям придет Пер Ноэль, а к скандинавским придет Йоулупукки. Вот на этом мы сегодня закончим нашу передачу. До новых встреч!

Антоний Афанасьев

Видеоверсию эфира смотрите по ссылке ниже. 

Теги: #Пастырь
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
25.12.2024, 09:450 «Пастырь»: Каким был уходящий год для Псковской епархии 24.12.2024, 17:280 В Великих Луках освятили часовню во имя преподобного Сергия Радонежского 23.12.2024, 09:150 Митрополит Матфей проинспектировал ход реставрации в храме Вознесения Господня деревни Бельское Устье  22.12.2024, 16:200 Митрополит Матфей совершил Литургию в Никольском соборе города Порхова
22.12.2024, 10:400 Рождественский концерт пройдёт в молодёжном клубе Псковской епархии 22.12.2024, 09:400 Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре 20.12.2024, 21:581 В Псковской епархии состоялось ежегодное Епархиальное собрание духовенства 20.12.2024, 10:490 «Пастырь»: О праздновании Нового года и Рождества. ВИДЕО
20.12.2024, 09:000 Рождественская литература станет темой лекции 26 декабря 20.12.2024, 07:300 День памяти преподобного Нила Столобенского отмечают православные 20 декабря 19.12.2024, 10:130 Православная церковь отмечает праздник Николая Чудотворца 19.12.2024, 09:000 Завершена реставрация церкви Николы Вратаря и Никольской башни в Псково-Печерском монастыре
17.12.2024, 10:280 Стефановской церкви в Мирожском монастыре вернули первоначальный облик 17.12.2024, 09:000 Завершен монтаж окон и дверей в башне Верхних решёток в Псково-Печерском монастыре 17.12.2024, 08:000 Святую великомученицу Варвару чтит Русская православная церковь 16.12.2024, 20:200 Спасо-Елеазаровский монастырь приглашает псковичей на новогодние мастер-классы
16.12.2024, 19:502 Псковская епархия и Облздрав подписали договор о сотрудничестве 16.12.2024, 17:470 Патриарха Кирилла исключили из 15-го пакета санкций ЕС 15.12.2024, 17:201 Митрополит Матфей совершил Литургию в храме Успения Пресвятой Богородицы на Березовой аллее в Останкино в Москве 15.12.2024, 16:200 В поселке Дедовичи прошел вечер христианской песни
14.12.2024, 16:303 Митрополит Матфей провёл выездное совещание по строительству храма на Завеличье 14.12.2024, 14:200 Кукольный спектакль про Рождество покажут псковичам в Палатах у Сокольей башни 13.12.2024, 20:400 Крыпецкий монастырь посетили участники международного проекта Минобрнауки 12.12.2024, 07:300 День Парамона Зимоуказателя отмечают православные 12 декабря
11.12.2024, 20:400 Митрополит Матфей и начальник псковской Росгвардии провели рабочую встречу  10.12.2024, 09:500 Традиционный крестный ход вокруг города Пскова пройдет 25 декабря  08.12.2024, 12:550 8 декабря - Климентьев день: почему нельзя выходить из дома вечером 06.12.2024, 18:320 В Пскове презентуют монографию, посвященную Святогорскому монастырю
06.12.2024, 17:021 Псков много раз защищал нашу страну от захватчиков — историк Владимир Лавров 06.12.2024, 16:100 Вера Емельянова: Рождественские чтения затрагивают актуальные вопросы истории и культуры 06.12.2024, 15:250 Рождественские чтения послужат сбережению исторической правды — Игорь Дитрих 06.12.2024, 14:260 Рождественские чтения стартуют в Псковском театре драмы
06.12.2024, 11:010 День памяти великого князя Александра Невского празднуют 6 декабря 04.12.2024, 19:141 Православный «Дом молодежи» открылся в Пскове. ФОТО 04.12.2024, 08:470 Православные отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы 03.12.2024, 21:230 Отмостки вдоль крепостных стен обустраивают в Псково-Печерском монастыре
03.12.2024, 20:200 Псковские храмы станут темой лекции 12 декабря 03.12.2024, 09:000 Псковские реставраторы разрабатывают эскизы восстановления Рождественского храма в Малах 01.12.2024, 15:420 День памяти святых Эстонской земли празднуется 1 декабря 29.11.2024, 19:150 «Пастырь»: О церковнославянском языке. ВИДЕО
29.11.2024, 07:000 Матвеев день празднуют 29 ноября 28.11.2024, 21:410 Статья о неизвестных ранее описаниях псковских монастырей вошла в журнал Санкт-Петербургской духовной академии 28.11.2024, 08:400 Образ Александра Невского в церковной проповеди обсудят на лекции в Пскове 28.11.2024, 07:300 Рождественский пост начался у православных христиан 28 ноября
26.11.2024, 17:390 Региональный этап XXXIII Рождественских чтений пройдет в Псковской епархии 26.11.2024, 07:300 День памяти Иоанна Златоустого отмечают православные в России 26 ноября 24.11.2024, 16:400 Воспитанники Воскресной школы Рождества Богородицы Снетогорского монастыря посетили Спасо-Елеазаровскую обитель 24.11.2024, 11:200 Крестный ход прошёл в новом храме в Великих Луках
24.11.2024, 10:400 Гуманитарную помощь доставили в Красногородский район Псковской области в рамках проекта «Ковчег добра» 23.11.2024, 17:200 Митрополит Матфей принял участие в совещании в департаменте строительства города Москвы  23.11.2024, 13:000 Митрополит Матфей наградил участников принесения Казанской иконы Божией Матери 23.11.2024, 10:400 Митрополит Матфей обсудил совместные мероприятия с директором Псковского театра
22.11.2024, 19:400 Никольский «Кожин» монастырь на Завеличье станет темой лекции 28 ноября 22.11.2024, 11:260 Фрески Анастасиевской часовни в Пскове могут не перенести зиму — фонд имени Елены Рерих 22.11.2024, 10:280 Территорию церкви Николы со Усохи в Пскове понизили до исторической отметки 21.11.2024, 17:550 Митрополит Матфей обсудил вопросы взаимодействия с подрядчиками по строительству ЖК
21.11.2024, 09:200 Православная церковь отмечает Собор Архангела Михаила 21 ноября 20.11.2024, 20:370 Для псковских школьников стартовал проект «Духовное краеведение» 20.11.2024, 18:400 Митрополит Псковский и Порховский Матфей подарил Александру Хлопкову икону великого князя Александра Невского 20.11.2024, 18:250 Водоотвод для защиты от избыточной влаги устроили в Псково-Печерском монастыре
20.11.2024, 08:000 Новый центр православного добровольчества откроют в Печорах 19.11.2024, 17:240 Митрополит Арсений посетил Печоры с молодежью Северо-Восточного московского викариатства 18.11.2024, 14:492 Путин наградил митрополита Тихона орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени 17.11.2024, 18:200 Память святителя Тихона почтили в Псковской епархии
17.11.2024, 09:400 XI Международная Свято-Тихоновская конференция началась в Пскове 16.11.2024, 14:200 Реставрация церкви Сорока Севастийских мучеников продолжается в Печорах 15.11.2024, 21:400 Княгине Ольге посвятили лекцию в воскресной школе для взрослых в Пскове 15.11.2024, 20:401 Псковичей приглашают на субботник на территории храма
15.11.2024, 17:010 Новый храм в Великих Луках освятят 24 ноября 14.11.2024, 22:070 Святая горка Варлаама Хуторского станет темой очередных Александро-Невских бесед 21 ноября 14.11.2024, 20:200 При Псково-Печерском монастыре прошел первый детский турнир по армрестлингу 14.11.2024, 19:400 Батюшка в Пскове поблагодарил женщин за желание стать мамами
14.11.2024, 10:050 Насельники Крыпецкого монастыря прошли базовую подготовку в области богословия 13.11.2024, 19:001 Настоятель храма в Пскове провёл беседу с военнослужащими 13.11.2024, 10:270 При Троицком соборе Пскова открывается молодёжный клуб 12.11.2024, 20:160 Археологическую находку хотят законсервировать в храме Николы со Усохи в Пскове
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru