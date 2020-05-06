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Странствия далекие и близкие: сегодня митрополиту Тихону исполняется 62 года

02.07.2020 09:35|ПсковКомментариев: 0

2 июля отмечает день рождения митрополит Псковский и Порховский, священноархимандрит и игумен Псково-Печерского монастыря Тихон (Шевкунов).

Сегодня сложно уже, наверное, представить местную новостную повестку без участия владыки - так органично он влился в духовную и социально-культурную жизнь Псковской земли. 

Благодаря его энергии и неравнодушию в регионе появилась надежда на спасение псковских святынь, во многих уголках области реализуются многочисленные волонтерские и благотворительные проекты, получают поддержку творческие начинания в области современного церковного искусства, возрождаются забытые когда-то традиции, дается старт масштабным благоустроительным работам (создание в Пскове парка «Россия - моя история» и приведение в порядок города Печоры).

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Псковская епархия, конечно, в настоящее время составляет главный круг забот митрополита Тихона. Но не ограничивается ею. Владыка является председателем Патриаршего совета по культуре и сопредседателем Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы, трудится главным редактором интернет-портала Православие.Ru и издательства Псково-Печерского монастыря «Вольный странник».

По сей день владыка, закончивший сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии по специальности «литературная работа», не оставляет творческую деятельность: в 1989 году он выступил в роли автора фильма «Сказы матушки Фроси о монастыре Дивеевском», рассказывающего об истории Дивеевского монастыря в советские годы; в ноябре 2007 года его фильм «Псково-Печерская обитель» получил гран-при на XII Международном фестивале православного кино и телепрограмм «Радонеж» в Ярославле. Он автор показанного 30 января 2008 года на телеканале «Россия» фильма «Гибель империи. Византийский урок», получившего в 2008 году премию «Золотой орел» и вызвавшего общественный резонанс и дискуссию. В прошлом году на новой сцене музея-заповедника «Херсонес Таврический» состоялась премьера его спектакля «Грифон», в котором, по словам специалистов, объединились площадной театр, фэнтези, сайт-специфик. Еще одна новая постановка авторства владыки Тихона - «Пушкин. Метаморфозы» была представлена зрителям в рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры.

Многим митрополит Тихон известен также как автор книги «Несвятые святые и другие рассказы» (2011), представляющей собой сборник реальных историй из жизни Псково-Печерского монастыря. Книга стала бестселлером, тираж ее превысил миллион экземпляров, а к началу 2016 года общий тираж достиг 2 000 000 экземпляров.

Псковская Лента Новостей поздравляет владыку Тихона с днем рождения и желает крепкого здоровья и сил на воплощение всех замыслов и начинаний! Многая и благая лета! Приводим короткие фрагменты из всеми любимой книги:

«Мужество - это когда заранее знаешь, что ты проиграл, и все-таки берешься за дело, и наперекор всему на свете идешь до конца».

«Но чтобы я мог жить в мире с людьми, я прежде всего должен жить в мире с самим собой. Есть у человека нечто такое, что не подчиняется большинству, - это его совесть».

«Господь не любит боязливых. Этот духовный закон как-то открыл мне отец Рафаил. А ему, в свою очередь, поведал о нем отец Алипий. В одной из проповедей он говорил: «Мне приходилось быть очевидцем, как на войне некоторые, боясь голодной смерти, брали с собой на спину мешки с сухарями, чтобы продлить свою жизнь, а не сражаться с врагом; и эти люди погибали со своими сухарями и не видели многих дней. А те, которые снимали гимнастерки и сражались с врагом, оставались живы».

«Уже через месяц служба в церкви стала для меня понятной, церковнославянские слова — глубокими и наполненными смыслом. Утренние и вечерние молитвы — желанным временем, а причащение и исповедь — потребностью».

«Если человек чего-то очень настойчиво хочет, причем во вред себе, Господь долго и терпеливо, через людей и обстоятельства жизни, отводит его от ненужной, пагубной цели. Но, когда мы неуклонно упорствуем, Господь отходит и попускает свершиться тому, что выбирает наша слепая и немощная свобода».

«Все на нашей земле — простое и сложное, маленькие человеческие проблемы и нахождение великого пути к Богу, тайны нынешнего и будущего века — все разрешается лишь загадочным, непостижимо прекрасным и могущественным смирением. И даже если мы не понимаем его правды и смысла, если оказываемся к этому таинственному и всесильному смирению неспособными, оно само смиренно приоткрывается нам через тех удивительных людей, которые могут его вместить».

«У каждого человека в душе Бог, к Которому он когда-нибудь да придет...»

«Этот мир, полный радости и света, жил по своим, совершенно особым законам. Здесь помощь Божия являлась именно тогда, когда это становилось действительно необходимым. Богатство было смешно, а смирение — прекрасно. Здесь великие праведники искренне признавали себя ниже и хуже всякого человека. Здесь самыми почитаемыми были те, кто убегал от человеческой славы. А самыми могущественными — кто от всего сердца осознал свое человеческое бессилие. Здесь сила таилась в немощных старцах, и иногда быть старым и больным было лучше, чем молодым и здоровым. Здесь юные без сожаления оставляли обычные для их сверстников удовольствия, чтобы только не покидать этот мир, без которого они уже не могли жить. Здесь смерть каждого становилась уроком для всех, а конец земной жизни — только началом».

«Один год Псково-Печерского монастыря - это все равно что пятьдесят лет духовной академии».

«Да только дело в том, что исцелиться человек может, лишь изменив себя».

«А ты попробуй, поживи внимательно хоть один день, понаблюдай за собой. Кто ты есть по отношению к людям? Сначала узнай себя, потом попробуй пожить, сопротивляясь греху. Узнаешь, как это трудно; а узнав, научишься снисхождению к немощам человеческим и не будешь никого осуждать».

«Бывают странные, но совершенно реальные события в жизни людей - постороннему наблюдателю они, скорее всего, покажутся случайностью или смешной нелепицей. Но для тех, с кем эти события произошли, они навсегда останутся подлинным откровением, изменившим всю жизнь, все прежнее миропонимание».

«Так почему же мы пришли в монастырь и всей душой желали остаться здесь навсегда? Мы хорошо знали ответ на этот вопрос. Потому что каждому из нас открылся прекрасный, не сравнимый ни с чем мир. И этот мир оказался безмерно притягательнее, нежели тот, в котором мы к тому времени прожили свои недолгие и тоже по-своему очень счастливые годы».

«Странствия… Далекие и близкие, они воистину благословенны для учеников Христовых, потому что и Бог был Странником. Да и сама жизнь Его — странствие. Из горнего мира — к нам, на грешную землю. Потом — по холмам и долинам Галилеи, по знойным пустыням и людным городам. По потемкам человеческих душ. По сотворенному Им миру, среди людей, забывших, что они — Его дети и наследники».

Елена Никитина

Теги: #церковь #митрополит Псковский и Порховский
Источник: Псковская Лента Новостей
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