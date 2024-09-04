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Благоустройство береговой части Снетогорского монастыря завершили в Пскове

15.10.2024 10:57|ПсковКомментариев: 0

Выполнены работы по благоустройству береговой части Снетогорского монастыря в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Ранее, в 2021 году, по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» проведены противоаварийные спасательные работы по укреплению склона и основания Южной башни монастыря. Подготовлена прогулочная терраса вдоль берега реки Великой.

Приход Снетогорского монастыря, как образцовый пользователь, продолжил работу по облагораживанию территории. Закрашены граффити, появившиеся уже после работ по укреплению склона, построены ограждения, ведется уход и наблюдение за этой частью берега Великой.

Участок со стороны Великой является красивейшей видовой панорамой Пскова, отметили реставраторы. 

Ансамбль Снетогорского монастыря расположен на высоком обрыве правого берега излучены реки Великой. Памятник из списка ЮНЕСКО - собор Рождества Богородицы XIV века, находится в зоне ответственности АНО «Возрождение».

Несколько десятилетий склон и Южная башня монастыря находились в остро-аварийном состоянии, создавая постоянную угрозу обрушения. 

Весной 2022 года специалисты приступили к отделочным работам монолитной бетонной конструкцией, удерживающей берег. 

Митрополит Тихон (Шевкунов) о проекте берегоукрепления Снетогорского монастыря в 2021 году: «Мы сделали проект укрепления. Стена могла бы упасть в любой момент и повлечь за собой храм с фресками XIV века. А это памятник ЮНЕСКО, о котором так много говорят. После того, как мы получили "в подарок" этот склон; после того, как проведены все изыскательские работы, утверждён проект. Будет сдержанно, красиво и, самое главное, надёжно. Это уже на века».

 

По заказу АНО «Возрождение» проведены предпроектные комплексные научные исследования архитектурного ансамбля и монументальной живописи. Впервые Псковские летописи упоминают о монастыре в 1299 году. В 1309 году при игумене Иове в монастыре был заложен каменный собор во имя Рождества Богородицы, завершенный в 1311 годы и расписанный фресками в 1313 году.

Росписи собора - самый крупный и важный памятник псковской живописи XIV века - начало Псковской фресковой школы.

Теги: #Возрождение
Источник: Псковская Лента Новостей
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