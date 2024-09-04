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Праздник преподобного Саввы Крыпецкого отмечают в Крыпецком монастыре

Праздник преподобного Саввы Крыпецкого отмечают в Крыпецком монастыре 10 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в обители.

Фото: Крыпецкий монастырь

Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий мужской монастырь находится в деревне Крипецкое-1 Псковского района. Сегодня в 10.00 там начнется архиерейское богослужение, в 11:45 планируется крестный ход.

В Крыпецком монастыре на престольный праздник памяти преподобного Саввы Крыпецкого исполнится 537 лет со дня дарования на псковском вече основателю обители грамоты монастырского устроения. Вот как об этом событии пишется в житии преподобного Саввы Крыпецкого: «После этого князь Ярослав и посадник Иаков Афанасьев, и все посадники псковские, и бояре, и все христолюбивые люди, благословением Собора Святой Троицы и всех шести Соборов псковских и всего великого Божиего священства, порешили в лето 6995-го (в 1487 году) на вече дать в обитель Иоанна Богослова Крепостную грамоту, согласно которой, по правилам Святых Отцов и Святых Апостолов, обитель святого отца Саввы приобрела право на монастырское устроение».

Преподобный Савва Крыпецкий скончался в глубокой старости 10 сентября 1495 года. В этом году исполняется 529 лет со дня его блаженной кончины.

В каждой обители есть престольные праздники, некоторые из них празднуются почти с таким же размахом, как Пасха Христова и Рождество Господа Иисуса Христа. В нашей обители к таким праздникам относится память ее основателя — преподобного Саввы Крыпецкого.

Издревле, еще при жизни преподобного Саввы, у псковичей установилась традиция посещать Крыпецкий монастырь: послушать советы настоятеля обители, помолиться, окунуться в святом источнике и с благословением возвращаться домой. После блаженной кончины преподобного Саввы, в день его годовщины, 28 августа по старому стилю (10 сентября по новому стилю), псковичи продолжили добрую традицию посещения святого намоленного веками места — древнего Крыпецкого монастыря. По настоящий день по милости Божией этот обычай паломничества сохранился. Братия Крыпецкой обители приглашает псковичей и гостей города почтить память святого преподобного Саввы Крыпецкого.

Несколько лет назад в Крыпецкий монастырь прибыл точный список древней иконы «Избранные святые. Преподобный Евфросин Псковский, святой апостол и евангелист Иоанн Богослов, преподобный Савва Крыпецкий, святитель Савва, архиепископ Сербский с 22 клеймами жития Саввы Крыпецкого» XVII в.

Подлинник этой иконы находится в экспозиции Псковского музея-заповедника, в который она поступила из моленной Поморского беспоповского согласия при доме купца-старообрядца П.Д. Батова в Пскове.