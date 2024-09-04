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Осужденных в псковской колонии причастили и исповедовали в Покров

Представитель Русской православной церкви встретился с осужденными исправительной колонии №4 в селе Середка Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

В преддверии одного из главных христианских праздников – Покрова Пресвятой Богородицы – ИК-4 УФСИН России по Псковской области (село Середка) посетил настоятель храмов Гдовского района иерей Григорий Ивасенко. Он провел службу в церкви исправительного учреждения, причастил и исповедовал осужденных.

По словам представителя РПЦ, попадая в места лишения свободы, человек чаще начинается задумываться о Боге и его роли в жизни. Это позволяет преступившим закон в молитвах глубоко раскаиваться в совершенных деяниях, с надеждой на лучшее переживать сложный период. Подобная работа носит не только воспитательный характер, но и направлена на духовно-нравственное развитие отбывающих наказание.

В конце визита отец Григорий напомнил присутствующим о значении одного из почитаемых у верующих праздника Покрова Пресвятой Богородицы, его истории и традициях. Также он побеседовал с осужденными на личные темы, дал духовные наставления и ответил на интересующие вопросы, касающиеся православной веры.