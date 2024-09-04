Церковь / Новости епархии

Отреставрирован надвратный корпус Псковского Епархиального управления

Надвратный корпус Псковского Епархиального управления на улице Профсоюзной (1906 г.), в котором выполнялись работы по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова ( Псковской области)», - один из образов современной реставрации. Об этом сообщили в Telegram-канале «Возрождения».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение» / Telegram

В корпусе воссоздан исторический облик здания, которое некогда служило въездным воротами на территорию подворья Псково-Печерского монастыря. Эта функция была учтена при реставрации. Раскрыта историческая арка въездных ворот.

Сквозные ворота установлены с двух сторон. Створы выполнены из стекла, воссозданы декоративные решетки.

В здании появился мансардный этаж. Восстановлены исторические фасады, элементы лепного декора.

Пространство внутри сквозной арки оштукатурено «под рукавичку», с целью сохранения внешнего вида стен и сводов, в соответствии с периодом постройки.

На фотографии 1970 года видно: сквозная арка въезда на территорию подворья была заложена. В этот период здание использовалось в качестве одного из корпусов Онкологического диспансера.

Специалисты отмечают, что состояние памятника было сложнейшим. Путем инъектирования укреплялись фундаменты. Кирпичная кладка стен имела утраты до 70 %. Реставраторы занимались вычинкой камня, заполняли места утрат историческим кирпичом.

Была произведена замена перекрытий внутри здания. Устроена новая кровля, больше по объему и другой конфигурации.

Среди видов выполненных работ: монтаж окон, устройство бетонных полов, устройство инженерных и электросетей, монтаж теплового узла, подведение центрального отопления, установка батарей. Помещения отделаны в соответствии с современными стандартами. Отреставрирована кованая отделка лестниц.

Надвратный корпус построен по проекту гражданского инженера В.Л. Назимова в 1906 году.

Здание расположено на правом берегу реки Великой у стены Окольного города вблизи Мстиславской башни. В ходе предпроектных работ проведены археологические исследования.

Все виды работы с памятником архитектуры требовали высокой квалификации специалистов. Их приглашали из ведущих реставрационных организаций России, параллельно шло обучение собственных кадров для псковского реставрационного дела.