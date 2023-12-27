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Патриарху Кириллу стало плохо после выступления на площади в Петербурге

Патриарх Кирилл обратился к прихожанам после завершения крестного хода по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге 12 сентября. После выступления ему стало плохо и пришлось обратиться к медикам.

Патриарх Кирилл рассказал участникам хода о соблазнах и предостерег от всего западного. «Люди приезжают в другие страны, там магазины получше, веселья побольше. Создается иллюзия, что там устройство лучше», — сказал он. Но, подчеркнул глава Русской православной церкви, история показывает: «...правда на нашей стороне».

Он рассказал про Александра Невского и про то, что жить следует с отдачей, делая жизнь вокруг и для других привлекательной. После него на сцене выступили губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

После завершения крестного хода в честь перенесения мощей Александра Невского, журналист «Фонтанки.ру» заметил, что патриарху стало плохо — его сопроводили к скорой.