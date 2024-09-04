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Реставрацию исторических полов завершают в Троицком соборе Псковского кремля

В Троицком соборе в Псковского кремля реставраторы завершают раскрытие исторических полов придела Серафима Саровского. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Фотофиксация позволяет увидеть, как выглядит узел, места соединения, фундамента и несущих стен.

Проект реставрации предлагает открыть и привести в порядок исторические плиты первоначальных полов. В настоящий момент существуют перепады в уровне плит, их разрушение. По состоянию, цвету и форме камня, открывающегося под современной плиткой, можно проследить разные периоды в укладке плит.

Полностью удалена керамогранитная плитка, периода последнего ремонта собора в 90-е годы прошлого века.

Продолжается работа по бурению скважин фундаментов для инъекционных укреплений. Под контролем службы заказчика и самого заказчика проводятся работы по инъектированию.

Глубина бурения- 2 метра. Раствор закачивается под давлением 6 атмосфер, чтобы закрепляющая смесь заполнила все трещины и микротрещины.

Всего в фундаментах под стенами будет выполнено порядка 300 отверстий диаметром 52 мм. Каждая скважина глубиной, приблизительно, 4 метра.

Троицкий собор, четвертый, построенный в 1682 году на том же месте, где стояли предыдущие храмы. Строительство было завершено в 1699 году.

В 1770 году для укрепления стен здания после пожара построены контрфорсы.В XVII-XVIII веках подклет Троицкого собора стал усыпальницей псковских архиереев. 1980-е годы вновь освящен придел святого Серафима Саровского.