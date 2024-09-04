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Рождество Пресвятой Богородицы отмечают православные

Церковь 21 сентября празднует Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из самых важных праздников в православии, с которого начинается церковный год. В 2024 году дата выпадает на субботу.

Фото: Псковская епархия

В праздник Рождества Пресвятой Владычицы митрополит Псковский и Порховский Матфей совершит божественную литургию в Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорском женском монастыре. Встреча архиерея - в 9:30.

Первое упоминание о Рождестве Пресвятой Богородицы относится к V веку и связано с почитанием Девы Марии в Византии. Еще в IV веке в Константинополе был построен храм в честь ее рождения. Предположительно, тогда же пришло осознание важности празднования этого события. Изначально праздник отмечали на местном уровне, затем он распространился на весь христианский мир.

Торжество одинаково важно как для православных, так и католиков, поскольку именно с рождения Девы Марии начинается осуществление божественного плана по спасению человечества и история христианства, причем слово «Рождество» встречается в богослужениях лишь трижды — относительно Богородицы, Иисуса Христа и Иоанна Крестителя (Предтечи). Тем самым подчеркивается, что все они были святы с рождения и имели свою миссию, возложенную на них Господом.

Согласно преданию, Дева Мария родилась в семье святых Иоакима и Анны. Супруги долго не могли стать родителями и усердно молились о рождении ребенка. Однажды Анне явился ангел, возвестившей о скором рождении дочери, через которую в мир придет Спаситель. По наказу свыше девочку нарекли Марией. В возрасте трех лет ее отдали в Иерусалимский храм, где она прожила до совершеннолетия и обручения с праведным Иосифом.

В православной традиции праздник длится несколько дней. Начинается он накануне с Всенощного бдения. Этот день называют предпразднеством. Утром 21 сентября в храмах проходит литургия, во время которой звучат песнопения и специальные молитвы, подчеркивающие значение праздника. Затем наступают четыре дня постпразднества. Таким образом, Рождество Пресвятой Богородицы длится шесть дней.

Всё это время верующие прославляют Деву Марию и обращают к ней свои молитвы. Считается, что в праздник можно просить об исполнении любых желаний, в том числе о семейном благополучии и рождении ребенка. Некоторые пары стараются заключить брак 21 сентября, веря, что он будет долгим и счастливым, пишут «Известия».

В праздник также принято приглашать друг друга в гости и дарить иконы с изображением Богородицы. На образах, посвященных рождению Девы Марии, обычно изображают ее мать Анну, окруженную повитухами и служанками, а в стороне — саму новорожденную.

Рождество Пресвятой Богородицы — это период глубокого внутреннего осмысления и возрождения. Поэтому провести его следует, посетив службу в церкви и уделив время личной молитве. Также принято делать добрые дела и помогать тем, кто нуждается в поддержке.

Заниматься физическим трудом, употреблять тяжелую пищу и алкоголь в праздничные дни возбраняется. Помимо этого следует воздержаться от конфликтов и разногласий, сосредоточившись на духовных аспектах праздника.