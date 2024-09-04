←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Новости епархии 04.09.2024 09:520 Крестный ход вокруг Пскова пройдет 19 сентября 21.09.2024 09:000 Рождество Пресвятой Богородицы отмечают православные 20.09.2024 21:400 Священнослужитель рассказал осужденным в Великих Луках о противодействии экстремизму 19.09.2024 18:290 Лекцию о Серафиме Вырицком прочтут в Пскове 18.09.2024 20:120 Раскрытие исторических полов завершают реставраторы в Троицком соборе 17.09.2024 15:080 Реставраторы воссоздадут искусственный мрамор для храма Вознесения Господня в Порховском районе
Церковь / Новости епархии

Рождество Пресвятой Богородицы отмечают православные

21.09.2024 09:00|ПсковКомментариев: 0

Церковь 21 сентября празднует Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из самых важных праздников в православии, с которого начинается церковный год. В 2024 году дата выпадает на субботу.

Фото: Псковская епархия

В праздник Рождества Пресвятой Владычицы митрополит Псковский и Порховский Матфей совершит божественную литургию в Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорском женском монастыре. Встреча архиерея - в 9:30.

Первое упоминание о Рождестве Пресвятой Богородицы относится к V веку и связано с почитанием Девы Марии в Византии. Еще в IV веке в Константинополе был построен храм в честь ее рождения. Предположительно, тогда же пришло осознание важности празднования этого события. Изначально праздник отмечали на местном уровне, затем он распространился на весь христианский мир.

Торжество одинаково важно как для православных, так и католиков, поскольку именно с рождения Девы Марии начинается осуществление божественного плана по спасению человечества и история христианства, причем слово «Рождество» встречается в богослужениях лишь трижды — относительно Богородицы, Иисуса Христа и Иоанна Крестителя (Предтечи). Тем самым подчеркивается, что все они были святы с рождения и имели свою миссию, возложенную на них Господом.

Согласно преданию, Дева Мария родилась в семье святых Иоакима и Анны. Супруги долго не могли стать родителями и усердно молились о рождении ребенка. Однажды Анне явился ангел, возвестившей о скором рождении дочери, через которую в мир придет Спаситель. По наказу свыше девочку нарекли Марией. В возрасте трех лет ее отдали в Иерусалимский храм, где она прожила до совершеннолетия и обручения с праведным Иосифом.

В православной традиции праздник длится несколько дней. Начинается он накануне с Всенощного бдения. Этот день называют предпразднеством. Утром 21 сентября в храмах проходит литургия, во время которой звучат песнопения и специальные молитвы, подчеркивающие значение праздника. Затем наступают четыре дня постпразднества. Таким образом, Рождество Пресвятой Богородицы длится шесть дней.

Всё это время верующие прославляют Деву Марию и обращают к ней свои молитвы. Считается, что в праздник можно просить об исполнении любых желаний, в том числе о семейном благополучии и рождении ребенка. Некоторые пары стараются заключить брак 21 сентября, веря, что он будет долгим и счастливым, пишут «Известия». 

В праздник также принято приглашать друг друга в гости и дарить иконы с изображением Богородицы. На образах, посвященных рождению Девы Марии, обычно изображают ее мать Анну, окруженную повитухами и служанками, а в стороне — саму новорожденную.

Рождество Пресвятой Богородицы — это период глубокого внутреннего осмысления и возрождения. Поэтому провести его следует, посетив службу в церкви и уделив время личной молитве. Также принято делать добрые дела и помогать тем, кто нуждается в поддержке.

Заниматься физическим трудом, употреблять тяжелую пищу и алкоголь в праздничные дни возбраняется. Помимо этого следует воздержаться от конфликтов и разногласий, сосредоточившись на духовных аспектах праздника.

Теги: #церковь
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
21.09.2024, 09:000 Рождество Пресвятой Богородицы отмечают православные 20.09.2024, 21:400 Священнослужитель рассказал осужденным в Великих Луках о противодействии экстремизму 19.09.2024, 18:290 Лекцию о Серафиме Вырицком прочтут в Пскове 19.09.2024, 13:550 Люди должны стать сопричастниками духовного богатства — протоиерей Псковской епархии
19.09.2024, 13:320 Крестный ход вокруг Пскова. ФОТОРЕПОРТАЖ 19.09.2024, 10:190 Стартовал традиционный крестный ход вокруг Пскова. ФОТО 18.09.2024, 20:120 Раскрытие исторических полов завершают реставраторы в Троицком соборе 17.09.2024, 15:080 Реставраторы воссоздадут искусственный мрамор для храма Вознесения Господня в Порховском районе
17.09.2024, 14:390 Паломники из Вологды помогли собрать морковь в Псково-Печерском монастыре 17.09.2024, 10:350 Церковь чтит икону Божией Матери «Неопалимая Купина» 17 сентября 17.09.2024, 08:400 Реставрацию исторических полов завершают в Троицком соборе Псковского кремля 15.09.2024, 21:240 Митрополит Матфей совершил Божественную Литургию в Псково-Печерском монастыре 
15.09.2024, 20:190 Звездное небо в очередной раз запечатлели над Крыпецким монастырем 15.09.2024, 19:381 Клирик Псковской епархии провел пастырскую беседу в исправительной колонии  15.09.2024, 10:000 Торжественное Богослужение прошло в отреставрированном Святогорском монастыре 14.09.2024, 19:560 В Печерском монастыре вспоминают митрополита Вениамина
14.09.2024, 13:120 В кафе Печерского монастыря «Несвятые святые» требуются повара с проживанием 14.09.2024, 10:010 Опубликовано расписание богослужений в Печерском монастыре на ближайшую неделю 13.09.2024, 21:240 В деревне Клин Куньинского района началось строительство братского корпуса 12.09.2024, 20:000 Лекция «Два подворья Снетогорского монастыря в Пскове» пройдет 19 сентября
12.09.2024, 14:052 Патриарху Кириллу стало плохо после выступления на площади в Петербурге 12.09.2024, 12:240 Крестный ход провели на территории храма Александра Невского в Пскове. ФОТО 12.09.2024, 10:590 Митрополит Матфей возглавил литургию в Пскове в День перенесения мощей Александра Невского 12.09.2024, 07:300 Перенесение мощей князя Александра Невского празднуют православные
11.09.2024, 10:140 Усекновение главы Пророка чтут 11 сентября 10.09.2024, 20:400 Орнамент «городок» воспроизвели в Стефановской церкви Мирожского монастыря 10.09.2024, 20:200 Детская ярмарка рукоделия и садоводства пройдет в Пскове 12 сентября 10.09.2024, 09:460 Праздник преподобного Саввы Крыпецкого отмечают в Крыпецком монастыре
09.09.2024, 09:300 Звездное небо запечатлели над Крыпецким монастырем 08.09.2024, 13:440 Владимирскую икону Пресвятой Богородицы чтут православные 8 сентября 07.09.2024, 19:190 Кованый стяг вернули на Благовещенскую башню 06.09.2024, 15:531 «Пастырь»: Школа как место духовной жизни. ВИДЕО
04.09.2024, 21:200 Преподобному Сергию Радонежскому в Пскове посвятят лекцию 04.09.2024, 17:290 Дорожки благоустраивают у храма Вознесения Господня в Порховском районе 04.09.2024, 09:520 Крестный ход вокруг Пскова пройдет 19 сентября 02.09.2024, 17:590 Митрополит Матфей проверил ход строительства храма в Останкино
01.09.2024, 10:000 Ремонтно-реставрационные работы завершают в храме Покрова Пресвятой Богородицы поселка Дедовичи 31.08.2024, 19:533 В Печерском монастыре ждут паломников «на картошку» 31.08.2024, 16:360 Скончался старейший клирик Великолукской епархии 31.08.2024, 10:330 Икону Богородицы с царского места чтят в Псково-Печерском монастыре в последний день лета
31.08.2024, 09:070 Уже проделанную работу по реставрации церкви в Мирожском монастыре показали псковичам 29.08.2024, 21:000 Лекцию в Пскове посвятят монастырю Пантелеимона Ближнего на Красном дворе 29.08.2024, 09:360 Ореховый Спас: традиции и запреты праздника 28.08.2024, 18:070 Литургия на Михайловской площади в празднование Успения Пресвятой Богородицы. ФОТОРЕПОРТАЖ
28.08.2024, 17:360 Борис Елкин: Пусть каждый из нас ощущает защиту Божией Матери 28.08.2024, 12:150 Александр Козловский присоединился к празднованию Успения Пресвятой Богородицы в Печорах 28.08.2024, 11:210 С Успением Пресвятой Богородицы поздравил псковичей Михаил Ведерников 28.08.2024, 09:140 455-летие празднует Святогорский Свято-Успенский монастырь
28.08.2024, 09:000 Всенощное бдение прошло накануне Успения Пресвятой Богородицы в Псково-Печерском монастыре 28.08.2024, 07:000 Успение Пресвятой Богородицы празднуют православные 28 августа 27.08.2024, 16:470 К 455-летию Святогорского монастыря: семь причин посетить древнюю обитель 27.08.2024, 12:390 Дорожку для чудотворной иконы готовят к празднику Успения Пресвятой Богородицы в Печорах
26.08.2024, 16:091 Молебен перед началом учебного года организуют в Пскове 26.08.2024, 15:570 Фотовыставка «Храмы Псковской архитектурной школы – люди и храмы» открылась в ГКЦ 26.08.2024, 10:440 Купол покрывают в Стефановской церкви Мирожского монастыря 25.08.2024, 17:410 Архиерейский посох преподнесли митрополиту Матфею в храме Александра Невского 
25.08.2024, 15:470 Праздничные богослужения пройдут в Печорах к Успению Пресвятой Богородицы 25.08.2024, 14:000 Полы демонтируют в Серафимовском приделе Троицкого собора в Пскове 21.08.2024, 20:270 Архимандриту Феодосию посвятят лекцию в Пскове 21.08.2024, 10:290 Епископ Сергий стал «Почетным гражданином города Великие Луки»
20.08.2024, 18:130 Митрополит Матфей: Работы в Печорах идут в графике 20.08.2024, 14:400 Исторический праздник «Воевода Шуйский» в Пскове начнется с литии 20.08.2024, 13:420 Для строящегося храма в честь Жен Мироносиц в Тямше доставят купол из Петербурга 17.08.2024, 14:400 Крышу возвели на новом сестринском корпусе сгоревшего в апреле Свято-Введенского монастыря под Островом
16.08.2024, 17:020 Псковский и Порховский митрополит Матфей проведёт три богослужения в честь Преображения Господня 16.08.2024, 16:210 Тысячи псковичей пришли поклониться чудотворной Казанской иконе Божией Матери 16.08.2024, 12:360 Традиционный крестный ход вокруг Пскова пройдет 21 августа 16.08.2024, 09:570 Чудотворная Казанская икона Божией Матери прибыла в Псков
16.08.2024, 09:300 «Пастырь»: Об истории праздника Успения Пресвятой Богородицы 15.08.2024, 20:200 Иконы князя Александра Невского в псковских храмах обсудят на лекции 15.08.2024, 10:440 Мастер-класс по колокольному звону проведут для детей в псковском парке 15.08.2024, 10:190 Псковичи смогут поклониться Казанской иконе Божией Матери 16 августа
15.08.2024, 07:400 Строительные леса устанавливают на фасад Троицкого собора в Пскове 14.08.2024, 14:030 Проведено комплексное научное исследование Мальского монастыря 13.08.2024, 11:450 Ремонтные работы начались в дедовичском храме Боголюбской иконы Божией Матери 13.08.2024, 08:200 Вторые ворота изготовили для Изборской башни Псково-Печерского монастыря
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru