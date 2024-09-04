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Реставраторы воссоздадут искусственный мрамор для храма Вознесения Господня в Порховском районе

При реставрации интерьера храма Вознесения Господня в деревне Бельское Устье Порховского района будут использоваться технологии изготовления искусственного мрамора, сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия».

Фото здесь и далее: Псковская епархия

Плиты искусственного мрамора будут отливаться непосредственно на месте. Для этого из Санкт-Петербурга будет доставлено специальное оборудование и материалы.

Как рассказали в Псковской епархии, реставраторам предстоит тщательно подбирать цветовую гамму, чтобы воссоздать утраченные фрагменты отделки интерьера храма, а сохранившиеся элементы искусственного мрамора послужат образцом.

В состав, который будут использовать реставраторы, входят известь и цветные пигменты. Особое внимание будет уделено монтажу и подгонке плит, чтобы стыки между ними были практически незаметны.