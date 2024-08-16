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Осенняя Пасха: Празднование обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме 26 сентября

Церковь празднует 26 сентября обновление (освящение) храма Воскресения Христова в Иерусалиме (другое название — Воскресение слову́щее). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псково-Печорском монастыре.

Фото: Псково-Печорский монастырь.

«Словущий» значит «слывущий», называемый в народе. То есть праздник Воскресения Словущего — это день, называемый в народе Воскресением, а не сам праздник Воскресения Христова. Полное название праздника — память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Это торжество установлено в честь освящения храма, который построил равноапостольный Константин Великий в 335 году. Располагался этот храм на Голгофе — горе на Святой Земле, где был распят Спаситель.



Часто этот праздник еще называют Осенней Пасхой.



По церковной традиции, в храмах, посвященных празднику обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме, положено совершать богослужение Пасхальным чином. Именно поэтому такое богослужение еще называют «осенней Пасхой». В этот день престольный праздник отмечают все храмы Воскресения Христова.



В Псково-Печорском онастыре храм в честь Воскресения Словущего расположен в Богом зданных пещерах.