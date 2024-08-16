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Митрополит Матфей возглавил литургию в Пскове в День перенесения мощей Александра Невского

Митрополит Псковский и Порховский Матфей возглавил божественную литургию в храме Александра Невского в Пскове 12 сентября, в День перенесения мощей благоверного князя Александра Невского, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

После литургии запланирован крестный ход. Также около храма пройдет небольшое представление и ярмарка, на которой можно будет приобрести овощи и фрукты, выращенные школьниками, и детские поделки.

Напомним, 10 сентября 1721 года Петр I, после продолжительной и изнурительной войны со шведами, заключил Ништадский мир. Этот день решено было освятить перенесением мощей благоверного князя Александра Невского из Владимира в новую, северную столицу, Петербург, основанную на берегах Невы.

Вывезенные из Владимира в августе 1723 года святые мощи были привезены в Шлиссельбург и оставались там до 1724 года, когда 30 августа (по старому стилю) были установлены в Троицком соборе Александро-Невской Лавры, где почивают и ныне. А указом от 2 сентября 1724 года было установлено празднество на 30 августа (по старому стилю).

В этом году отмечается 300-летие перенесения святых мощей благоверного князя.