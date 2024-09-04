←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Новости епархии 04.09.2024 09:520 Крестный ход вокруг Пскова пройдет 19 сентября 04.10.2024 08:200 В церкви Святого Лазаря Псково-Печерского монастыря завершили установку тамбуров 03.10.2024 19:001 Лекцию о монастыре Косьмы и Дамиана прочтут в Пскове 10 октября 03.10.2024 09:000 Отреставрирован надвратный корпус Псковского Епархиального управления 02.10.2024 12:160 Снетогорский монастырь просит помощи псковичей в подготовке яблок 01.10.2024 18:330 Копыта точат коровам в Псково-Печерском монастыре. ВИДЕО
Церковь / Новости епархии

В церкви Святого Лазаря Псково-Печерского монастыря завершили установку тамбуров

04.10.2024 08:20|ПсковКомментариев: 0

Завершена установка тамбуров в церкви Святого Лазаря в Псково-Печерском монастыре, сообщается в Telegram-канале «АНО "Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове ( Псковской области)».

Деревянные тамбуры  расположены со стороны двух входов с фасадной стороны памятника архитектуры XVIII века. Они сохранят помещения церкви от поступления холодного воздуха и украсят здание. Воспроизведены по историческим фотографиям Лазаревской церкви начала конца XIX века

Установлены оконные и дверные заполнения из дуба и липы. Дубовые двери в церкви-реконструкция исторических. Выполнены в мастерских Санкт-Петербурга.

Проводятся работы по подведению инженерных коммуникаций. Завершается монтаж дренажной системы. Фасады памятника архитектуры, внутренний дворик и ограда приобретают законченный вид. 

 

Проведены работы по гидроизоляции и гидроусилению фундаментов церкви. Укреплены стены подклетов, на которых построено здание. Заменена кровля. Отреставрированы купол и крест. Выполняется благоустройство.

 

Лазаревская церковь с больничными покоями построена в период между 1792 и 1800 годах  при Архимандрите Петре (Можайском). После пожара 1848 года, в котором сгорел дом настоятеля, под временный настоятельский дом была приспособлена монастырская больничная палата при храме. В 1883 году помещение переоборудовали под свечной завод. В 1914 году, когда началась Первая мировая война, Лазаревский корпус передали под лазарет для раненых. С 1928 году при храме находились братские кельи. Позднее - монастырская богадельня для больных и престарелых, затем библиотека. В последние десятилетия в Лазаревской церкви вновь проводились Богослужения, читалась Неусыпаемая Псалтирь.

Теги: #реставрация
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
04.10.2024, 08:200 В церкви Святого Лазаря Псково-Печерского монастыря завершили установку тамбуров 03.10.2024, 19:001 Лекцию о монастыре Косьмы и Дамиана прочтут в Пскове 10 октября 03.10.2024, 09:000 Отреставрирован надвратный корпус Псковского Епархиального управления 02.10.2024, 12:160 Снетогорский монастырь просит помощи псковичей в подготовке яблок
01.10.2024, 18:330 Копыта точат коровам в Псково-Печерском монастыре. ВИДЕО 01.10.2024, 17:060 Псковский иерей Владислав Кузнецов умер в возрасте 52 лет 29.09.2024, 15:420 Работы по возрождению храма Космы и Дамиана  продолжаются в Гдовском районе 28.09.2024, 13:001 Завершается реставрация Тарарыгиной башни в Печорах
27.09.2024, 10:570 «Пастырь»: Воздвижение Креста Господня 27.09.2024, 10:160 В прокат вышел фильм «Крест», частично снятый в Псково-Печерском монастыре 27.09.2024, 08:440 Народные приметы и обычаи на Воздвижение 27 сентября 26.09.2024, 14:210 Иван Охлобыстин посетил студентов Псково-Печерской духовной семинарии
26.09.2024, 09:200 Лекция «Соловецкая обитель: вчера, сегодня, завтра» пройдет в Пскове 3 октября 26.09.2024, 08:000 Осенняя Пасха: церковь празднует обновление храма Воскресения Христова в Иерусалиме 21.09.2024, 09:000 Рождество Пресвятой Богородицы отмечают православные 20.09.2024, 21:400 Священнослужитель рассказал осужденным в Великих Луках о противодействии экстремизму
19.09.2024, 18:290 Лекцию о Серафиме Вырицком прочтут в Пскове 19.09.2024, 13:550 Люди должны стать сопричастниками духовного богатства — протоиерей Псковской епархии 19.09.2024, 13:320 Крестный ход вокруг Пскова. ФОТОРЕПОРТАЖ 19.09.2024, 10:190 Стартовал традиционный крестный ход вокруг Пскова. ФОТО
18.09.2024, 20:120 Раскрытие исторических полов завершают реставраторы в Троицком соборе 17.09.2024, 15:080 Реставраторы воссоздадут искусственный мрамор для храма Вознесения Господня в Порховском районе 17.09.2024, 14:390 Паломники из Вологды помогли собрать морковь в Псково-Печерском монастыре 17.09.2024, 10:350 Церковь чтит икону Божией Матери «Неопалимая Купина» 17 сентября
17.09.2024, 08:400 Реставрацию исторических полов завершают в Троицком соборе Псковского кремля 15.09.2024, 21:240 Митрополит Матфей совершил Божественную Литургию в Псково-Печерском монастыре  15.09.2024, 20:190 Звездное небо в очередной раз запечатлели над Крыпецким монастырем 15.09.2024, 19:381 Клирик Псковской епархии провел пастырскую беседу в исправительной колонии 
15.09.2024, 10:000 Торжественное Богослужение прошло в отреставрированном Святогорском монастыре 14.09.2024, 19:560 В Печерском монастыре вспоминают митрополита Вениамина 14.09.2024, 13:120 В кафе Печерского монастыря «Несвятые святые» требуются повара с проживанием 14.09.2024, 10:010 Опубликовано расписание богослужений в Печерском монастыре на ближайшую неделю
13.09.2024, 21:240 В деревне Клин Куньинского района началось строительство братского корпуса 12.09.2024, 20:000 Лекция «Два подворья Снетогорского монастыря в Пскове» пройдет 19 сентября 12.09.2024, 14:052 Патриарху Кириллу стало плохо после выступления на площади в Петербурге 12.09.2024, 12:240 Крестный ход провели на территории храма Александра Невского в Пскове. ФОТО
12.09.2024, 10:590 Митрополит Матфей возглавил литургию в Пскове в День перенесения мощей Александра Невского 12.09.2024, 07:300 Перенесение мощей князя Александра Невского празднуют православные 11.09.2024, 10:140 Усекновение главы Пророка чтут 11 сентября 10.09.2024, 20:400 Орнамент «городок» воспроизвели в Стефановской церкви Мирожского монастыря
10.09.2024, 20:200 Детская ярмарка рукоделия и садоводства пройдет в Пскове 12 сентября 10.09.2024, 09:460 Праздник преподобного Саввы Крыпецкого отмечают в Крыпецком монастыре 09.09.2024, 09:300 Звездное небо запечатлели над Крыпецким монастырем 08.09.2024, 13:440 Владимирскую икону Пресвятой Богородицы чтут православные 8 сентября
07.09.2024, 19:190 Кованый стяг вернули на Благовещенскую башню 06.09.2024, 15:531 «Пастырь»: Школа как место духовной жизни. ВИДЕО 04.09.2024, 21:200 Преподобному Сергию Радонежскому в Пскове посвятят лекцию 04.09.2024, 17:290 Дорожки благоустраивают у храма Вознесения Господня в Порховском районе
04.09.2024, 09:520 Крестный ход вокруг Пскова пройдет 19 сентября 02.09.2024, 17:590 Митрополит Матфей проверил ход строительства храма в Останкино 01.09.2024, 10:000 Ремонтно-реставрационные работы завершают в храме Покрова Пресвятой Богородицы поселка Дедовичи 31.08.2024, 19:533 В Печерском монастыре ждут паломников «на картошку»
31.08.2024, 16:360 Скончался старейший клирик Великолукской епархии 31.08.2024, 10:330 Икону Богородицы с царского места чтят в Псково-Печерском монастыре в последний день лета 31.08.2024, 09:070 Уже проделанную работу по реставрации церкви в Мирожском монастыре показали псковичам 29.08.2024, 21:000 Лекцию в Пскове посвятят монастырю Пантелеимона Ближнего на Красном дворе
29.08.2024, 09:360 Ореховый Спас: традиции и запреты праздника 28.08.2024, 18:070 Литургия на Михайловской площади в празднование Успения Пресвятой Богородицы. ФОТОРЕПОРТАЖ 28.08.2024, 17:360 Борис Елкин: Пусть каждый из нас ощущает защиту Божией Матери 28.08.2024, 12:150 Александр Козловский присоединился к празднованию Успения Пресвятой Богородицы в Печорах
28.08.2024, 11:210 С Успением Пресвятой Богородицы поздравил псковичей Михаил Ведерников 28.08.2024, 09:140 455-летие празднует Святогорский Свято-Успенский монастырь 28.08.2024, 09:000 Всенощное бдение прошло накануне Успения Пресвятой Богородицы в Псково-Печерском монастыре 28.08.2024, 07:000 Успение Пресвятой Богородицы празднуют православные 28 августа
27.08.2024, 16:470 К 455-летию Святогорского монастыря: семь причин посетить древнюю обитель 27.08.2024, 12:390 Дорожку для чудотворной иконы готовят к празднику Успения Пресвятой Богородицы в Печорах 26.08.2024, 16:091 Молебен перед началом учебного года организуют в Пскове 26.08.2024, 15:570 Фотовыставка «Храмы Псковской архитектурной школы – люди и храмы» открылась в ГКЦ
26.08.2024, 10:440 Купол покрывают в Стефановской церкви Мирожского монастыря 25.08.2024, 17:410 Архиерейский посох преподнесли митрополиту Матфею в храме Александра Невского  25.08.2024, 15:470 Праздничные богослужения пройдут в Печорах к Успению Пресвятой Богородицы 25.08.2024, 14:000 Полы демонтируют в Серафимовском приделе Троицкого собора в Пскове
21.08.2024, 20:270 Архимандриту Феодосию посвятят лекцию в Пскове 21.08.2024, 10:290 Епископ Сергий стал «Почетным гражданином города Великие Луки» 20.08.2024, 18:130 Митрополит Матфей: Работы в Печорах идут в графике 20.08.2024, 14:400 Исторический праздник «Воевода Шуйский» в Пскове начнется с литии
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru