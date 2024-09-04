Церковь / Новости епархии

В церкви Святого Лазаря Псково-Печерского монастыря завершили установку тамбуров

Завершена установка тамбуров в церкви Святого Лазаря в Псково-Печерском монастыре, сообщается в Telegram-канале «АНО "Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове ( Псковской области)».

Деревянные тамбуры расположены со стороны двух входов с фасадной стороны памятника архитектуры XVIII века. Они сохранят помещения церкви от поступления холодного воздуха и украсят здание. Воспроизведены по историческим фотографиям Лазаревской церкви начала конца XIX века

Установлены оконные и дверные заполнения из дуба и липы. Дубовые двери в церкви-реконструкция исторических. Выполнены в мастерских Санкт-Петербурга.

Проводятся работы по подведению инженерных коммуникаций. Завершается монтаж дренажной системы. Фасады памятника архитектуры, внутренний дворик и ограда приобретают законченный вид.

Проведены работы по гидроизоляции и гидроусилению фундаментов церкви. Укреплены стены подклетов, на которых построено здание. Заменена кровля. Отреставрированы купол и крест. Выполняется благоустройство.

Лазаревская церковь с больничными покоями построена в период между 1792 и 1800 годах при Архимандрите Петре (Можайском). После пожара 1848 года, в котором сгорел дом настоятеля, под временный настоятельский дом была приспособлена монастырская больничная палата при храме. В 1883 году помещение переоборудовали под свечной завод. В 1914 году, когда началась Первая мировая война, Лазаревский корпус передали под лазарет для раненых. С 1928 году при храме находились братские кельи. Позднее - монастырская богадельня для больных и престарелых, затем библиотека. В последние десятилетия в Лазаревской церкви вновь проводились Богослужения, читалась Неусыпаемая Псалтирь.