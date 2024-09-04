Преображенский собор Мирожского монастыря могут начать реставрировать в 2026 году

Реставрация Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря может начаться в 2026 году при наличии финансирования. Об этом сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области в ответ на запрос Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)
В рамках договора между автономной некоммерческой организацией «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» и федеральным государственным унитарным предприятием «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» в 2022 году разработали научно-проектную документацию по сохранению Преображенского собора.
Научно-проектная документация имеет положительное заключение историко-культурной экспертизы, а также рассмотрена и согласована комитетом.
Согласно информации АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)», при наличии финансирования работы по сохранению собора могут быть начаты в 2026 году.
Ранее сообщалось, что реставрационные работы в Стефановской церкви Мирожского монастыря должны завершить к ноябрю 2025 года.