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Церковь / События

Крестный ход провели на территории храма Александра Невского в Пскове. ФОТО

12.09.2024 12:24|ПсковКомментариев: 0

Крестный ход прошел на территории храма Александра Невского в Пскове 12 сентября, в День перенесения мощей благоверного князя Александра Невского, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.  

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Митрополит Псковский и Порховский Матфей возглавил литургию в храме, после чего состоялся крестный ход. 

 
 

Также около храма организовали небольшое представление и ярмарку, на которой можно приобрести овощи и фрукты, выращенные школьниками, и детские поделки.

 
 

Напомним, 10 сентября 1721 года Петр I, после продолжительной и изнурительной войны со шведами, заключил Ништадский мир. Этот день решено было освятить перенесением мощей благоверного князя Александра Невского из Владимира в новую, северную столицу, Петербург, основанную на берегах Невы.

Вывезенные из Владимира в августе 1723 года святые мощи были привезены в Шлиссельбург и оставались там до 1724 года, когда 30 августа (по старому стилю) были установлены в Троицком соборе Александро-Невской Лавры, где почивают и ныне. А указом от 2 сентября 1724 года было установлено празднество на 30 августа (по старому стилю).

В этом году отмечается 300-летие перенесения святых мощей благоверного князя. 

Теги: #Крестный ход
Источник: Псковская Лента Новостей
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Лента новостей
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