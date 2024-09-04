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Усекновение главы Пророка чтут 11 сентября

Церковь чтит 11 сентября Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псково-Печорском монастыре.

Изображение: Псково-Печорский монастырь

«Если смотреть без веры на все злострадания святого Иоанна Крестителя, то можно подумать, что Бог оставляет таких людей на произвол бесчестных человеческих страстей. Но если взглянуть очами веры, то мы увидим, что святой Иоанн не был оставлен Богом, Промысл Божий все время заботился о нем: вот гора раздвинулась и приняла мать с младенцем Иоанном, чтобы он не был убит воинами; вот чудесное появление пальмы и источника воды; ангел Божий, питающий младенца», - говорил схиархимандрит Александр (Васильев).

Таким образом, промысл Божий определил святому Иоанну такой многоскорбный путь жизни на земле от младенческих пелен и до мученической смерти, продолжал он: «Его подвиги пустынножительства, проповедника покаяния и мученика увенчаны многими венцами славы. Его жизнь служит для нас примером».