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«Пастырь»: Воздвижение Креста Господня

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Пастырь», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в рамках которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций.

27 сентября верующие отмечают праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Подробнее об истории возникновения православного праздника, его значении и традициях рассказал клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова, священник Антоний Афанасьев.

Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня совершается 27 сентября, по старому стилю 13 сентября. События, которым посвящен праздник, произошли в первой четверти IV века при императоре Константине, которого еще называют Константином Великим. Именно этот император издал в 313 году в Медиолане (ныне Милан) «Эдикт о веротерпимости». Документ ввел в Римской империи свободное исповедание всех религий и положил окончание гонениям на христиан.

Уже в 326 году по просьбе императора Константина его мать, царица Елена, отправляется в Иерусалим, на Ближний Восток для того, чтобы найти Честной Животворящий Крест Господень. То самое древо, на котором был распят Иисус Христос. Надо отметить, что многие святыни были утрачены и пребывали в неизвестных местах.

«Миланскому эдикту» предшествовали несколько веков гонений на христиан. Все места, в которых свершались особые поклонения Господу Распятому и Воскресшему, были так или иначе забыты.

Когда царица Елена прибывает в Иерусалим, она находит предполагаемое место, где произошло распятие Господа. На этом месте уже, оказывается, стоял храм языческой богине Венере. Его разрушают и производят раскопки, где находят три креста. Для того, чтобы выяснить, какой из них является тем подлинным древом, на котором был распят Иисус Христос, прикладывают к этим древам тяжело больного человека.

После приложения к одному из крестов тяжело больная женщина полностью исцелилась от своего недуга. Тогда поняли, что Животворящий Крест перед ними, и воздали ему хвалу. Многие чудотворения и явления силы Божьей происходили и в дальнейшем от этого креста. При указанных событиях присутствовало много людей, и все хотели посмотреть на этот крест, и, по просьбе царицы Елены и местного духовенства, местный Иерусалимский епископ Макарий совершил Чин Воздвижения Креста. Он заключался в том, что Древо Креста епископ поднимал и осенял им народ, верующих людей на четыре стороны света.

Именно эти события, по мнению ряда ученых, происходили в сентябре. Поэтому церковь именно на это время, на эту дату устанавливает празднование. Мы видим, как разные формы креста в дальнейшем входят в священное употребление в религиозной жизни. Сами храмы начинают строиться в форме креста. Верующие христиане ежедневно, пробуждаясь ото сна, перед приемом пищи, перед началом какого-то доброго дела или благодаря Господа, накладывают на себя также печать креста.

Практика напечатления на всем своем теле символа креста является очень древней. Она также проходила путь своего формирования. В древности, мы знаем, что еще может быть и не существовало современного перстосложения при наложении на себя крестного знамения. Могли накладывать крестное знамение большим или указательным пальцем и не на всем теле, а только на лбу. Далее осмысляется само перстосложение во время крестного знамения в богословском смысле. Уже от различия того, как накладывается крестное знамение, люди доотносили себя к тем или иным течениям христианства. Мы знаем, что христианство - это не единая религия, и в ней имеются различные ответвления.

Православная церковь и верующие православной церкви накладывают на себя крестное знамение таким образом, что сначала осеняют лоб, потом живот, затем правое плечо и левое. То есть крестятся справа налево. В католичестве, например, наложение крестного знамени и перстосложение несколько иное, и накладывается крест слева направо. У них тоже вкладывается определенная логика, определенные причины, почему они таким образом накладывают на себя крестное знамение.

Многие святые отцы в своих текстах очень большое значение вкладывают именно в крестное знамение. Говорят что мы живем не только в видимом материальном мире, но и окружает нас мир духовный, и человек входит всегда, повседневно в соприкосновение с этим миром. Даже если миром невидимым , если этого сам не осознает. По учению святых отцов церкви, которые еще были собеседниками святых апостолов, учеников Христовых, говорят, что очень великое и серьезное значение имеет то, как накладывает на себя человек крестное знамение.

Вся нечистая сила отходит, и душа человека радуется, когда соприкасается с крестом. На все части тела человека наносится печать Креста, может быть, даже многие об этом не знают и не помнят в силу того, что крещение совершается в младенчестве над многими из нас. Вслед за таинством крещения, то есть погружение в крестильную купель, следует в нашей православной церкви еще одно таинство - таинство миропомазания.

В современном виде, в котором оно совершается, священник небольшой кисточкой помазывает все части тела в виде креста. Таким образом «запечатывает» человека. На каждое помазание произносит слова печать Дара духа Святого. Помазывается лоб человека, тем самым освящается ум, помазывается глаза - освящается зрение, нос, уши - освящается слух и весь телесный состав. Таким образом свидетельствуется, что данный человек перед миром и видимым и невидимым посвящен Богу и никто не властен никакие иные силы, противолежащие Богу, противостоящие не в праве пользоваться этим человеком.

Всегда нужно помнить о том, какую великую печать мы на себе носим, кому мы посвящены. Верующие люди должны, как минимум, стараться нести на себе это высокое достоинство христианина, не посрамить крестное знамение, не относиться к нему пренебрежительно.

Есть такая традиция, проезжая или проходя мимо храма, осенять себя крестным знаменем. Некоторые люди сильно переживают, что в Пскове множество храмов, и придется у каждого крестится, как выйти из этого? Наверное, такой практики придерживаться нет необходимости. Прежде всего придерживаться нужно христианской нравственности, правил ведения верной духовной жизни. Тогда мы всегда будем чувствовать единство с Господом не только из-за употребления внешних символик, а обретая единство с Богом самими своими поступками в отношениях с нашими ближними, с коллегами по работе, с семьей да и со всеми окружающими.

Праздник Крестовоздвижения совершается в больших храмах, там, где служит архиерей или в больших кафедральных соборах. В праздничном богослужении накануне 26 сентября вечером совершается воспроизведение торжественного изнесения Креста Господня из алтаря в середину храма, и свершается повторение Чина Воздвижения, где все верующие освящаются и благословляются знаменем креста Господня.