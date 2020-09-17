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XI Международные Александро-Невские чтения «Сияние славы святого князя Александра Невского» пройдут в Пскове

24-25 сентября по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона в Пскове состоятся ХI Международные Александро-Невские чтения «Сияние славы святого князя Александра Невского».

Программа:

24 сентября - открытие Чтений и пленарное заседание с 12 часов до 16 часов.

25 сентября - работа секций с 10 часов. В 16 часов - подведение итогов и закрытие чтений.

Чтения пройдут в режиме онлайн. Подключиться к чтениям можно в Zoom по ССЫЛКЕ >>>

Идентификатор конференции: 263 625 2301

Код доступа: 754776

Организаторы просят при входе указывать свои реальные имена и фамилии. Пользователи с никнеймами или именами, вызывающими подозрения у организаторов конференции, не будут допущены к участию в чтениях.