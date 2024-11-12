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Митрополит Матфей проинспектировал ход реставрации в храме Вознесения Господня деревни Бельское Устье

Митрополит Псковский и Порховский Матфей проинспектировал ход реставрационных работ в храме Вознесения Господня деревни Бельское Устье Порховского района 22 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия

Владыку митрополита сопровождали благочинный Порховского округа иерей Виктор Шелухов и настоятель храма Вознесения Господня деревни Бельское Устье протоиерей Александр Баранов.

В ходе инспектирования митрополит Матфей ознакомился с ходом завершения реставрационных работ Вознесенского храма, которые длятся с перерывами уже более 15 лет, а также работ, которые ведутся по благоустройству прилегающей территории.

Церковь Вознесения Господня в Бельском Устье – самый большой на Псковской земле вотчинный храм 18 века и уникален как образец Петербургской архитектуры того времени в стиле неоклассицизма с элементами раннего барокко.