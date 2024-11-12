Митрополит Матфей проинспектировал ход реставрации в храме Вознесения Господня деревни Бельское Устье 

Митрополит Псковский и Порховский Матфей проинспектировал ход реставрационных работ в храме Вознесения Господня деревни Бельское Устье Порховского района 22 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.
Фото здесь и далее: Псковская епархия
Владыку митрополита сопровождали благочинный Порховского округа иерей Виктор Шелухов и настоятель храма Вознесения Господня деревни Бельское Устье протоиерей Александр Баранов.
В ходе инспектирования митрополит Матфей ознакомился с ходом завершения реставрационных работ Вознесенского храма, которые длятся с перерывами уже более 15 лет, а также работ, которые ведутся по благоустройству прилегающей территории.
Церковь Вознесения Господня в Бельском Устье – самый большой на Псковской земле вотчинный храм 18 века и уникален как образец Петербургской архитектуры того времени в стиле неоклассицизма с элементами раннего барокко.