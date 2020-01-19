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Вопрос сохранения аварийных памятников культуры озвучил митрополит Тихон в рамках Международных Рождественских образовательных чтений

Фото: пресс-служба Псковской епархии

28 января в рамках работы IV направления «Церковь и культура» XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений в Центральном историческом парке «Россия — моя история» в Москве состоялось совещание епархиальных древлехранителей, представителей епархиальных отделов культуры и архитекторов. Организатором встречи выступил Патриарший совет по культуре.

Совещание открыли председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон и статс-секретарь — заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова.

Во вступительном слове митрополит Тихон обратил особое внимание на важность составления максимально полного и подробного реестра аварийных и руинированных храмов, находящихся на территории России, а также на подготовку первой конференции «Объекты культурного наследия Русской Православной Церкви. Миссия экскурсовода», которую Патриарший совет по культуре проведет в мае 2020 года. Архиерей отметил высокий уровень сотрудничества между Патриаршим советом по культуре и министерством культуры в различных областях.

«Главная тема сегодня – это обсуждение поручения Святейшего Патриарха по вопросам сохранения тех самых 4600 руинированных и аварийных памятников, которые мы вместе с вами выявили на территории нашей страны. Наверное, это еще не исчерпывающий и не окончательный список, но он предельно приближается к той реальной ситуации, в которой мы существуем», — отметил Владыка.

Со своей стороны Алла Манилова подчеркнула, что у Минкультуры и Патриаршего совета по культуре во многом схожие задачи — сохранение национального культурного наследия. Заместитель министра культуры выразила готовность силами Минкультуры организовать семинары повышения квалификации древлехранителей и представителей епархиальных отделов культуры. Также она рассказала о введении правового регулирования деятельности негосударственных музеев (к ним относятся церковные музейные хранилища), предполагающего сохранение в церковной собственности памятников культурного наследия при включении их в Музейный фонд Российской Федерации.

Совещание продолжилось в формате секционных заседаний «Организация экскурсионной деятельности на памятниках культурного наследия Русской Православной Церкви. Церковные музеи и древлехранилища», «Выполнение поручений Святейшего Патриарха Кирилла о составлении епархиального реестра недвижимых церковных памятников, нуждающихся в проведении противоаварийных работ», «Современное состояние храмов и монастырей, поврежденных или разрушенных в годы Великой Отечественной войны».

По материалам сайтов Патриархия.ру и Исторические парки России