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В Печорах пройдут мероприятия, посвященные памяти старца Иоанна Крестьянкина

5 февраля в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре пройдут торжественные мероприятия, посвященные 15-летию со дня смерти старца Иоанна Крестьянкина.

В день торжеств прихожане и паломники монастыря встретят уникальные иконы XVIII века, которые были переданы митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Иконы, написанные неизвестными авторами в первой трети XVIII века, были похищены гитлеровскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. В пятницу они вернутся в родную обитель.

По окончании божественной литургии всем прихожанам раздадут книги о. Иоанна, также, по традиции, в обители готовят угощение для прихожан и гостей монастыря.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) около сорока лет был насельником обители и является одним из наиболее почитаемых старцев Русской Православной Церкви в конце XX - начале XXI веков.