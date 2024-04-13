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«Пастырь»: о Страстной седмице

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Пастырь», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в рамках которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций.

В это воскресенье, 28 апреля, начинается Страстная седмица. Подробнее о ее истории, духовной составляющей и причинах следовать заповедям рассказал священник Артемий Лутченко - клирик Свято-Троицкого кафедрального собора.

Грядущее воскресенье - Вербное воскресенье, как называют его в народе, или «Вход Господень в Иерусалим», как говорит об этом церковный календарь, - вводит нас в дни Страстной седмицы.

Напомню вам кратко событийную канву этих дней в евангельской истории. Завершается третий год проповедей Христа. В еврейском народе уже достаточно четко обозначилась партия людей, которые все более отвергали Иисуса несмотря на все его чудеса и всю его проповедь и все то добро, что он делал людям. В Евангелие называют этих людей книжниками и фарисеями. Это такие старинные слова, которые на наш современный язык, я думаю, наиболее точно переведутся как «люди при власти и люди при церкви». И вот эти люди, в общем-то, опять начинают охоту за Иисусом, как во младенчестве за ним охотился царь Ирод, так и опять религиозно-политический истеблишмент Израиля отвергает Иисуса и ищет его, чтобы убить. Он уклоняется от прямого противостояния с ними, ходит по палестинской периферии с апостолами, а потом он говорит ученикам, что отправляется в Иерусалим.

Иерусалим – это не просто столица Израиля, для всего народа Ветхого Завета это некая святыня на земле, город, с которым связаны все пророчества, центр духовной жизни. И более того, он предупреждает учеников, что его путешествие туда кончится плохо, что его там предадут и унизят, убьют даже. Ученики даже пытаются его отговаривать от этого, но Господь говорит, что все, что написано о нем, должно исполниться. И вот он отправляется в город.

Подходя к Иерусалиму, он совершает знаковое чудо, воскрешает умершего друга Лазаря. Вот как раз ближайшая суббота - это Лазарева суббота, день воскрешения праведного Лазаря. И этот человек не просто заболел и умер, его уже четыре дня как похоронили. И вот Иисус этого человека, который уже разлагаться начал, тело которого уже распадалось, он его вызывает из мертвых к жизни и говорит при этом: «Я - это воскрешение и жизнь», говорит о себе Иисус.

Господь входит в Иерусалим, причем не просто входит, а даже въезжает на осленке, исполняя древние пророчества тем самым. И весь город, зная о его чудесах и знаменях, о том чуде воскрешения Лазаря, весь город, все люди выходят, встречают его очень торжественно, с овациями, прямо как полководца, вернувшегося с победоносной войны. Весь город устилают одеждами, держат в руках пальмовые ветви, торжественные крики.

Многие люди поверили, что этот странный проповедник, скорее всего, и есть тот самый обещанный пророками Мессия, святой царь от Бога. И вот люди ждут от него. Но что люди ждут от Иисуса? Конечно, как это всегда, во все времена нам обычно хочется, чтобы Бог порешал наши земные проблемы. Ну, примерно так же и смотрели на него люди народоветхового завета, люди древнего Израиля. Его даже немножко провоцируют на какую-то активную социально-политическую позицию. К нему приводят женщину, взятую в прелюбодеяние, и требуют от него, чтобы он произнес над нею суд. Но он уклоняется. Говорит: «Кто из вас первый без греха, пусть бросит в нее камень», и все расходятся.

Его пытаются втянуть в политические дискуссии по поводу римской оккупации, и он тоже отвечает очень мудрыми словами: «Кесарю - кесарева, Божию - Богово». Еще раз давая людям разуметь, что наша проблема гораздо глубже и социальных, и этических каких-то, и даже политических проблем. И вот несмотря на то, что Иисус не призывал ни к каким социальным переменам, и каким-то политическим акциям, тем не менее, начальники еврейского народа соглашаются в том, что вопрос с Иисусом надо решать окончательно. И они ищут варианты от него избавиться. Им в этом помогает, сотрудничает с ними один из учеников - Иуда Апостол, который даже получает за это известное свое предательство те самые 30 серебряников. Что интересно, ведь сумму, которую Иуда получает за предательство Христа, предсказал еще за несколько веков до этих событий пророк Захария. Эти дни были днями Пасхи - самого большого праздника Ветхого Завета, воспоминания выхода из египетского рабства и свободной жизни.

Иисус празднует вместе с апостолами этот праздник, он совершает Тайную вечерю, где он устанавливает самое главное таинство новозаветной церкви - таинство причастия, говоря о том, что вот под видом хлеба и вина он предает нам, людям, себя, свое тело и кровь, говоря: «Я проливаю свою кровь во оставление ваших грехов». Предупреждает учеников, что они все предадут его этой ночью. Они даже спорят с ним, но Петр, который самый активный спорщик, ему говорит: «Ты сегодня еще до рассвета придашь меня трижды». Все это исполняется. Он молится в гефсиманском саду, зная, что ждет его завтра. Он молится отцу, говоря: «Отец, если можно, пусть та чаша пройдет мимо меня, но ведь ради этого я и пришел. Пусть будет так». Он был послушным отцу, по слову апостола Павла, даже до смерти, отправляется в свой крестный путь. Его арестовывают, его приговаривают к смерти на несправедливом суде. Римский губернатор Понтий Пилат утверждает смертный приговор после недолгих колебаний. И Иисуса после унижений и пыток распинают на кресте. И он несколько часов, вися, умирает в конце концов. Его хоронят чужие люди, апостолы прячутся. Все эти события мы проживаем в День Великой Пятницы. Это, по сути, служба выноса плащаницы - это служба похорон Христа.

Одно из песнопения служб Страстной седмицы поэтически говорит, что Бог сошел на землю, чтобы найти падшего Адама, но не встретив его тут, на земле, в мире живых, он идет еще дальше, в преисподние места земли, в ад, где как в вечной темнице томились души безысходности, души всех усопших. Но эта дорога в ад, в мир смерти, для него лежит через смерть и страдание. Невозможно туда попасть другим способом, чтобы победить смерть ему пришлось ее испытать. И все это принимает на себя Господь Иисус Христос - Сын Божий, ради всех людей, ради меня, ради вас, ради каждого человека, который когда-либо жил, живет или будет жить на земле.

Сталкиваясь в нашей повседневности со множеством забот и скорбей, с какими-то нашими переживаниями по поводу здоровья, карьеры, отношений - всего вот этого, даже больше, может быть... Мы призываем все время Бога, чтобы он в этом поучаствовал, решил наши проблемы. Мы делаем его элементом наших политических доктрин, мы даже призываем его вмешаться в наши кровопролитные войны. Наверное, само по себе это обращение к Богу во всех жизненных ситуациях не есть грех, потому что он стал человеком, у него есть отношение ко всему, что делаем мы. Но, наверное, в этих наших земных переживаниях по поводу земных событий нельзя забывать главного, что главный дар Божий нам, людям - это жизнь вечная в царстве Божьем.

Как заповедовал нам Господь, на тайной вечере ученикам Сын в свою последнюю ночь говорит: «Заповедь новую даю вам, любите друг друга». И вот путь в это царство Божие, царство вечной жизни он лежит через любовь, любовь к друг другу. Поэтому перед лицом страдавшего и умершего ради нас Христа, наверное, совсем неуместны будут ни взаимная вражда, ни похоть, ни обиды, ни зависть, ни злоба, ни ложь. Все то, что так часто отравляет нашу жизнь.

Пусть мы совсем не усердные в следовании заповедям Христа, пусть мы достаточно ленивые и, в общем-то, незамысловатые люди, но давайте хотя бы в эти грядущие дни Страстной седмицы, эти великие дни будем помнить о том, что мы все, все люди на свете - призваны быть наследниками одного Царства Божия, мы все дети одного Небесного Отца. Всех нас Господь хочет собрать в свое Небесное Царство, что мы братья и сестры друг другу. И будем мы про это не просто помнить, но и относиться друг другу так же. А Дух Святой всех нас этому научит и поможет все это совершить.

Артемий Лутченко