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Церковь / Новости епархии

Реставрация церкви Николы со Усохи продолжается в Пскове

19.07.2024 07:20|ПсковКомментариев: 0

Продолжается реставрация церкви Николы со Усохи. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)». 

Памятник архитектуры Псковской школы зодчества XV-XVI веков, расположен в центре города на одной из главных улиц - Советской. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как свидетельствуют летописи, Кончанский храм древнего Опоцкого конца - церковь Николы на Усохе (или в Опоках) - впервые был построен в 1371 году с двухпролётной звонницей. Возле храма собиралось кончанское вече. В церкви также велось делопроизводство конца, хранились его ценности и оружие. Это было в Пскове второе по величине здание после Троицкого собора.

В 1466 г., когда пожар начался на Усохе, церковь была разрушена. В 1536 г. в летописи вновь говорится, что - «совершена бысть церковь святой Никола со Усохи» и «освящаю месяца декабря в 6 день». Пожары 1550, 1562 г.г. вновь разрушили церковь. Клировые ведомости  в 1797 г. упоминают о существовании двух приделов Сретения Господня и Иоанна Богослова.

Юрий Спегальский в своих исследованиях отмечает, что церковь подвергалась неоднократным переделкам в XVII-XIX вв. Он считал, что в конце XVII в. первоначальное восьмискатное покрытие основного объема храма и его придела было переделано на четырехскатное. Тогда же были перекрыты сводами боковые притворы.

В 1780 году разобрана двухпролётная звонница, и рядом с церковью построена колокольня у юго-восточной стороны; у южной апсиды построена новая часовня, скрывшая древнюю. В 1941-44 г.г. здание горело и было сильно повреждено.

При реставрация церкви в 1945—1947 гг. по проекту архитектора Юрия Спегальского разобрана колокольня кон. XVIII в. Восстановлено восьмискатное покрытие четверика. Реставрация осталась неоконченной.

В 1964—1966 гг. По проекту архитекторов Юрия Спегальского, Бориса Скобельцына и Валентины Лебедевой воссоздана звонница на северной стене.

Источник: Псковская Лента Новостей
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