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Дорожки благоустраивают у храма Вознесения Господня в Порховском районе

Продолжаются работы по благоустройству территории вокруг храма Вознесения Господня в деревне Бельское Устье Порховского района. Об этом сообщили в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)»

На данный момент на территории храма производится укладка бордюров, водоотводных лотков и организация пешеходных дорожек. Закончены работы по прокладке наружных сетей водоснабжения и электрообеспечения, а также работы по монтажу молниеотводов и заземления. В цоколе храма специалисты наносят санирующую штукатурку.

Напомним, Церковь Вознесения Господня построена в XIX веке. Это объект культурного наследия народов России регионального значения, который охраняется государством. Самый большой вотчинный храм в Псковской области построен по прошению и на средства полковника Преображенского полка Артамона Кожина (род. 1753 г.) в его имении Бельское Устье Порховского уезда в 1796 г.

В середине XIX века указывается, что церковь без колокольни, колокола повешены на шести деревянных столбах. Храм имеет крестово-купольные формы, а изначально архитектурное решение было в форме ротонды.

Церковь оставалась действующей вплоть до 60-х годов прошлого столетия. Более 50 лет находилась в заброшенном состоянии. Реставрация началась в 1918 году. Проходила в 3 этапа, с большими перерывами.

Храм Вознесения Господня в деревне Бельское Устье находится в зоне ответственности АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» с 2023 года.