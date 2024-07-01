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Заложенный вход в подклет четверика церкви Рождества Христова Мальского монастыря нашли архитекторы

Заложенный вход в подклет четверика церкви Рождества Христова обнаружили архитекторы из Санкт-Петербурга совместно со специалистами реставрационной мастерской Псковской епархии во время комплексных научных исследований храмов Мальского монастыря в Псковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

«Каменный свод, ступени и деревянная колода дверного проема - это только первые открытия заложенных в позднее время исторических объемов храма», – отметили исследователи.

Одна из целей исследований реставраторов - выявление подземных объемов и строительных конструкций наиболее древней части церкви.

Монастырь расположен между Печорами и Изборском. Разновременные храмы, берущие свое начало в середине XV века, находятся в аварийном состоянии.

Мальской Спасо-Рождественский монастырь — мужской православный монастырь в Печорском районе. Возник как место иноческого жилья в XV веке на берегу Мальского озера. Расположен в 18 км к юго-востоку от Псково-Печерского монастыря, близ деревни Малы.