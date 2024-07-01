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Мастер-класс по колокольному звону проведут для детей в псковском парке

Школа Звонарей при храме святых Жен-Мироносиц в Пскове проведет мастер-класс на фестивале «Детство без преград». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото: Псковской епархия

17 августа в рамках Псковского фестиваля «Детство без преград» в Детском парке пройдет мастер-класс по колокольному звону, который проведут преподаватели и воспитанники Школы звонарей при храме святых Жен-Мироносиц города Пскова.

С 11:00 до 15:00 каждый из участников фестиваля сможет не только послушать звучание колоколов, но и попробовать свои силы в колокольном звоне. «Это уникальная возможность почувствовать себя звонарём и прикоснуться к многовековой православной христианской традиции», - добавили в Псковской епархии.