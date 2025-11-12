Культура

16% псковичей регулярно посещают библиотеки — опрос

Регулярно посещают библиотеки (раз в неделю или месяц) 16% псковичей, 14% бывают раз в несколько месяцев или раз в год, а еще 12% — раз в несколько лет. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

Что касается типов библиотек, то самыми посещаемыми являются городские, районные и детские. 58% экономически активных горожан не ходят в библиотеки: «Читаю электронные книги»; «Читать люблю, но каждые две недели ходить продлять — не мое»; «Слушаю аудиокниги или покупаю книги себе».

Среди молодежи до 35 лет больше тех, кто ходит в библиотеки: 17% посещают их как минимум раз в месяц (в основном это студенты). Среди опрошенных с высшим образованием часто бывают в библиотеках 19%, среди респондентов со средним специальным — 5%. Горожане с зарплатой до 80 тысяч посещают библиотеки активнее тех, кто зарабатывает больше.

Среди тех, кто библиотеки посещает, наиболее востребованными услугами являются читальный зал (40%) и абонемент (29%). Новые форматы активностей набирают обороты: популярность творческих мастерских и мастер-классов составляет 21%, концертов и мероприятий — 15%, клубов — 4%.