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От всей души хочется поблагодарить сотрудников ГИБДД УМВД России по Псковской области за ежедневное обеспечение безопасности дорожного движения на пешеходном переходе на улице Звездной, по пути следования к школе №21 города Пскова.
Присутствие сотрудников ГИБДД крайне дисциплинирует водителей, которые зачастую пренебрегают скоростным режимом на данном участке дороги, не всегда уважительно и внимательно относятся к пешеходам, среди которых много школьников, позволяет безопасно перейти дорогу не только детям, но и взрослым.
Уверена, что все пешеходы, особенно родители учащихся школы №21, присоединятся к этой благодарности.
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Интерактив: Безопасный путь к школе
От всей души хочется поблагодарить сотрудников ГИБДД УМВД России по Псковской области за ежедневное обеспечение безопасности дорожного движения на пешеходном переходе на улице Звездной, по пути следования к школе №21 города Пскова.
Присутствие сотрудников ГИБДД крайне дисциплинирует водителей, которые зачастую пренебрегают скоростным режимом на данном участке дороги, не всегда уважительно и внимательно относятся к пешеходам, среди которых много школьников, позволяет безопасно перейти дорогу не только детям, но и взрослым.
Уверена, что все пешеходы, особенно родители учащихся школы №21, присоединятся к этой благодарности.
Мария