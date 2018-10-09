Общество

Полистовский заповедник: как наступала осень. ФОТО

Метеорологическая осень в этом году началась в Полистовском заповеднике только в середине сентября, порядком отстав от календарной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе заповедника.

С 13 сентября максимальные температуры воздуха не превышали отметку +20°C, а среднесуточные стали стабильно ниже +15°C. С 23 сентября опустились ниже +10°C и минимальные температуры – осень полностью вступила в свои права.

Лето в этом году выдалось необычайно теплым и солнечным, оно продлилось 123 дня: с середины мая – до середины сентября. Максимальная температура воздуха была отмечена 3 августа, когда столбики термометров прогрелись до +31,1°C. Краткие периоды похолодания, не превышавшие пяти дней, наступали всего три раза за лето: а начале июня температура воздуха опустилась ночью до 0,8°, в начале июля – до 7,8°, и в конце августа – до 7,2°. В остальное время воздух ежедневно прогревался до 20, а часто и 25 градусов по Цельсию.

Первые осенние заморозки не заставили себя долго ждать и случились вскоре после наступления метеорологической осени. По данным метеостанции Полистовского заповедника, температура воздуха опустилась до -1,1°C 29 сентября, а ровно через неделю, ночью 5 октября, вновь похолодало до -1,6°C. Но и после наступления осени теплые деньки еще возвращались в Полистовье, в конце сентября воздух прогревался до +26°C.

Фенологическая осень тоже пришла в заповедник в сентябре. Последние аисты покинули приболотный край в 20-х числах августа. К концу месяца началось плодоношение брусники, а в сентябре созрела и клюква, а в лесах и на болоте появились грибы. С середины сентября начала заметно менять окраску листва, и к октябрю болото и прилегающие леса запестрили яркими оттенками красного и желтого.

Октябрь принес в Полистовье заметное похолодание, но до сих пор на болоте можно встретить запоздалые цветы: повторно расцвели ирис ложноаировый и кустарничек андромеда (подбел). С октября в заповеднике начался пролет гусеобразных и ржанкообразных, и сейчас в осеннем небе можно наблюдать стаи, летящие на юг.