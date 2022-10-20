Общество

На приграничных территориях Псковской области уделяют внимание доступности связи - Виктор Остренко

На приграничных территориях Псковской области уделяют внимание доступности связи. Об этом рассказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко в программе «Гайд-парк» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Все районы, входящие в мой избирательный округ, - приграничные. Я инициировал в прошлом году парламентский час в рамках нашей системной работы, как раз связанный с проблемой доступности мобильной связи в этих территориях», - рассказал парламентарий.

Напомним, в десятый округ входят территории Печорского, Палкинского, Красногородского и Плюсского районов.

Он отметил, что проблема со связью в приграничных районах возникает из-за передатчиков соседних стран на границе, что также приводило к значительным тратам местных жителей из-за попадания в зону роуминга.

«Еще одна проблема - отсутствие достаточного количества покрытия этих вышек. Это отдаленные территории, это невозможность фактически доехать в сложных ситуациях скорой медицинской помощи, вызвать экстренную помощь, если таковая потребуется», - добавил Виктор Остренко.

Поэтому, по его словам, связь в нынешних условиях - это важная составляющая безопасности граждан и этому сейчас уделяется больше внимание. Он отметил быстрое реагирование профильного комитета на проблему и помощь губернатора Псковской области в получении дополнительного финансирования из федерального правительства на реализацию профильных программ.