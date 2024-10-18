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Общество

В Роскачестве раскрыли секрет ведения семейного бюджета

19.10.2024 13:01|ПсковКомментариев: 0

Больше половины российских семей не ведет семейный бюджет, по данным исследований Страхового дома ВСК. Тенденция распространена у россиян возраста от 35 до 44 лет. При этом в 77% случаях в семьях, где бюджет контролируется, придерживаются совместной модели. Как наладить финансовый быт и определить, за кем будут закреплены регулярные платежи, вопросы планирования бюджета и накоплений, рассказали в Центре финансовой экспертизы Роскачества. 

Раздельный бюджет

Раздельный семейный бюджет подразумевает самостоятельное управление каждого супруга своими доходами. Партнеры также несут ответственность только за свои расходы. Супруге можно копить на отпуск, а супругу — на новую машину, даже если партнеры не одобряют решения друг друга. Общие траты делят поровну или воспринимают как подарок или элемент заботы. 

Этот подход часто выбирают пары, которые еще не живут вместе или только начали совместную жизнь. Модель еще подходит парам с примерно одинаковыми доходами. 

Преимущества:

  • Партнеры отвечают только за свои средства, что позволяет сохранить личную финансовую независимость.
  • На начальном этапе взаимоотношений денежные вопросы не часто являются причиной конфликтов, так как каждый сам распоряжается своими деньгами.

Недостатки:   

  • Совместный быт постоянно требует принятия решений, кто и за что должен платить.
  • Отсутствие координации в достижении совместных семейных финансовых целей. Например, один супруг будет легче другого добивается желаемого, а второму часто не хватает возможностей.
  • Недостаточная прозрачность в доходах и расходах друг друга.
  • Сложности в распределении ответственности за совместные финансовые обязательства, особенно при появлении новых жизненных обстоятельств. Например, рождение детей.

С течением времени пары часто переходят к более гибким моделям, например, к смешанному семейному бюджету.

Пример: Пара ведет раздельный бюджет, у партнеров свои банковские карты для получения доходов и расходов. Осенью они планируют вместе поехать в отпуск. Траты на путешествие договорились разбить поровну. Для удобства разделения расходов рекомендуется использовать банковские карты. Это поможет впоследствии легко восстановить историю транзакций через онлайн-банк или смс-уведомления, а также значительно упростит процесс отслеживания совместных трат.

Смешанный бюджет

Смешанный бюджет предполагает, что супруги договариваются о распределении финансов. У пар, выбирающих эту модель, существуют и общие, и личные деньги. Совместные средства направляются исключительно на заранее оговоренные нужды. 

Такой способ ведения бюджета выбирают пары, которые уже живут вместе, и оба зарабатывают. 

Обычно один из партнеров берет на себя ответственность за детальное планирование бюджета и учет финансов. Для управления общими средствами выбирают совместные банковские счета.

Преимущества:

  • При правильной организации распределения денег, общие расходы становятся предсказуемыми и прозрачными.
  • Партнеры тратят личные деньги по усмотрению, не отчитываясь друг перед другом.
  • Возможность создать совместные накопления на запланированные крупные траты больше, чем в раздельном бюджете.

Недостатки:

  • Споры по поводу доли взноса каждого в общий бюджет.
  • Недостаток информации о финансовом положении супруга.
  • Ощущение дефицита средств у одного из супругов может вызвать напряжение во взаимоотношениях.

Пример: Семья живет вместе больше года. За это время партнеры договорились, что общие покупки будут оплачивать из общего бюджета, а индивидуальные — из личных финансов. Со временем стало понятно, что муж зарабатывает больше жены и личных денег у него остается больше. Тогда супруги решили разделить сумму взноса на общие расходы и совместные финансовые цели пропорционально доходам: 65% муж и 35% жена.

Для совместных трат удобнее всего оказалось завести совместный счет и выпустить по нему две карты. Партнеры переводили оговоренную сумму дохода и тратили совместные деньги в рамках бюджета: на оплату продуктов, коммунальные платежи, транспортные расходы, совместные походы в ресторан и развлечения. На совместные финансовые цели — отдельные счета, которые также пополнялись в оговоренных пропорциях. При этом у каждого супруга стала оставаться комфортная сумма денег на свои личные нужды.

Общий бюджет

Совместный бюджет предусматривает, что все деньги, полученные супругами, общие. Не имеет значения, кто из супругов зарабатывает больше, кто меньше и кто не работает. Остальные аспекты распределения средств зависят от договоренностей внутри семьи.

Например, некоторые пары предпочитают вместе планировать расходы, вплоть до самых незначительных покупок, тогда как другие выбирают — доверить управление денежными вопросами одному из партнеров.

Модель бюджета выбирают пары, которые уже длительное время живут вместе, у кого появились дети, или те, где финансовый вклад одного из супругов превышает вклад другого.

Преимущества:

  • Отсутствие необходимости в учете, кто сколько должен другому партнеру, либо помнить, чья очередь оплачивать покупку продуктов.
  • Откладывать средства на крупные покупки, вроде новой техники или отпуска, легче, когда доходы семьи объединены.
  • Совместный бюджет способствует укреплению доверия и сплоченности в паре.
  • В семьях, где один из супругов зарабатывает значительно меньше другого или вовсе не имеет дохода, общий бюджет помогает уравнять права, предоставляя обоим равный доступ к средствам.

  Недостатки:  

  • Отсутствие личных денег и индивидуальной финансовой свободы.
  • Сложности с покупками подарков-сюрпризов.

При ведении совместного бюджета ключевую роль играет доверие между партнерами. Чтобы избежать ситуаций взаимного контроля и манипуляций, супругам нужно уважать мнение друг друга и принимать совместные решения.

Также важно помнить, что «кормилец» в семье не должен использовать финансовый вклад для давления или манипуляций над партнером. Супруг, который зарабатывает меньше или временно не работает, должен чувствовать, что его голос и мнение в денежных вопросах столь же значимы, как и у того, кто приносит основной доход.

Примеры:

  1. Супруги вместе живут пять лет, у них двое детей. Жена находится в декрете и временно не получает доход. Супруг является «кормильцем» в семье. Жена знает о сумме его доходов, и у них в семье распланированы все траты, а также взносы на финансовые цели. Муж переводит супруге деньги на текущие расходы, а также на ее личные потребности. При этом мужчина берет на себя крупные покупки: расходы на ремонт, отпуск, образование детей, но и может также переводить деньги жене на организацию покупок пока он на работе. Основное правило — все планы и расходы  обсуждаются вместе.
  2. Оба  супруга работают и то, что зарабатывают отправляют на совместный счет. Тратят деньги с него на общие цели и на личные траты.

Какую модель выбрать?

В чистом виде представленные модели используются редко, обычно семьи комбинируют подходы и меняют в зависимости от жизненных обстоятельств.

В конечном итоге, успех семейного бюджета зависит от умения партнеров договариваться и принимать решения, учитывая интересы и потребности друг друга.

Анна Деньгина, руководитель сервиса «Финансовое здоровье» Национальный центр финансовой грамотности, автор проекта «Деньгин’s»:

«Универсального ответа, какая система ведения бюджета лучше нет, все зависит от конкретной семьи: важно учитывать личный опыт каждого супруга начала совместной жизни, до брака, ценности, особенности доходов, желание договориться и создать единую систему управления деньгами в семье.

Обсуждать создание единой системы надо сразу как начали встречаться, если есть намерение не развестись, не ругаться по причинам денег. В этой единой системе может быть любая модель управления бюджетом — единая система имеется ввиду, она прозрачна для членов семьи».

Есть два подхода к выбору модели семейного бюджета:

  • Интуитивный подход на  основе чувств, подразумевает принятие моделей, которые были приняты у родителей  и почти без совместных обсуждений, а также на основании единоличного решения одного из супругов.
  • Вдумчивый подход предполагает анализ своих целей и ценностей, обсуждение их с партнером, чтобы прийти к обоюдному согласию в выборе модели. Этот путь займет больше времени, но прочность финансового фундамента будет выше, а взаимопонимание улучшится.

Прежде чем начинать разговор о деньгах, ответьте сами себе на несколько вопросов и предложите партнеру сделать то же самое:

  • Каковы текущие финансовые отношения в паре?
  • Удовлетворяют ли они вас? Если нет, то почему?
  • Есть ли у разногласия в денежных вопросах? Если да, то в чем они проявляются?
  • Обсуждали ли вы ранее свои денежные взаимоотношения? Если нет, что мешало?
  • Какие эмоции у вас вызывает мысль о разговоре о финансах?

Анна Деньгина, эксперт Центра финансовой экспертизы Роскачества.

«В семье каждому надо признать самому себе, что говорить про деньги сложно. В любой семье ведение бюджета начинается с личного уровня. Личная экономика есть у каждого члена семьи, даже ребенка. Поэтому сначала надо наладить свой процесс управления бюджетом, если он не был построен до брака, а потом создавать семейные договоренности. Дальше сесть за стол переговоров и создать доверительное поле — мы здесь не драться из-за денег хотим, а идти к общий финансовым целям, общему благополучию. Обсудить все сомнения, возражения, пожелания, надежды — такой брейншторм на тему, как оно должно быть в идеале. Отсюда возникнет некоторое понимание правил: есть ли общие финансовые цели, как семья к ним идет, кто за что платит по статьям, кто финансирует непредвиденные расходы». 

Во время совместных обсуждений и поиска компромиссов зародится та самая модель ведения вашего семейного бюджета, которая еще не раз трансформируется, зато будет подстроена под реальную жизнь.

Ольга Вяльшина, руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества:

«Ведение семейного бюджета — важный аспект финансового благополучия, который может существенно повлиять на качество жизни. Выбор модели зависит от множества факторов: финансового положения, уровня доверия в отношениях, привычек каждого партнера и целей, которые вы ставите перед собой. Важно обсудить финансовые вопросы открыто и честно, чтобы найти подходящий вариант. В заключении, отмечу, что ведение семейного бюджета — это не просто управление деньгами, но и способ укрепить отношения. По данным исследований, большинство российских семей предпочитают совместную модель, что подтверждает важность совместного планирования. Наладив финансовый быт и определив ответственность за регулярные платежи, вы сможете избежать ненужных конфликтов и лучше управлять своими финансами. Вы сможете избежать ненужных семейных конфликтов и лучше управлять финансами».

Теги: #бюджет #финансы
Источник: Псковская Лента Новостей
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