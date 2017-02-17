Политобзор: О красных днях календаря и черных полосах

Псковская Лента Новостей представляет традиционное обозрение событий и явлений политической жизни региона. Сегодня, в первой части материала, в центре внимания нашего штатного комментатора Игоря Макарова - очередные перестановки в команде Андрея Турчака, вчера отметившего восьмилетие своего губернаторства, и перспективы недавнего юбиляра - главы Пскова Ивана Цецерского.

Юстас - Центру

По традиции наш обзор мы начинаем с разговора о том, что происходит в левом крыле Дома Советов - иначе говоря, администрации региона. И здесь февральская повестка выглядит как продолжение повестки январской. Если в прошлый раз мы детально анализировали очередную попытку губернатора и его соратников перенастроить ту часть властного механизма, которая отвечает за СМИ и формирование общественного мнения, то в этот раз акцент необходимо сделать на другой составляющей политико-медийного блока, а именно на изменениях во внутриполитическом направлении. На прошлой неделе Андрей Турчак объявил об уходе из администрации своего верного «солдата» - замруководителя аппарата администрации Романа Романова. Вопреки первоначально прозвучавшей информации о том, что теперь уже экс-чиновник займется воспитательной работой со студентами в должности проректора псковского госуниверситета, в дальнейшем стало очевидным: Роман Романов отправляется в вуз, чтобы попытаться построить на базе Центра политических и социологических исследований ПсковГУ полноценную экспертно-исследовательскую структуру, востребованную как региональными политическими элитами, так и бизнес-сообществом. Комментарии на данный счет заставили вспомнить приснопамятный Институт регионального развития, пару лет назад пущенный под нож твердой рукой псковского губернатора. Тогда предполагалось, что функции ИРР будет исполнять как раз университетский центр, однако дальше пожеланий дело толком не пошло (по крайней мере, мы об этой деятельности ничего не слышали). Между тем никто еще не сумел опровергнуть ту простую мысль, что принятию сколь-нибудь важного управленческого решения по уму должно предшествовать изучение существующей проблемы, нахождение возможных путей ее решения, анализ и выбор наиболее действенных методов достижения результата, PR-сопровождение и прочее. Как неоднократно отмечалось наблюдателями, у нас зачастую телега оказывалась впереди лошади - власти что-то затевают, не просчитав рисков, а затем сталкиваются с проблемами, негативным общественным резонансом, неприятием задуманного экспертами. Таких примеров можно привести множество - от нашумевшей в свое время реконструкции набережной реки Великой в Пскове до недавней истории с введением нового порядка оплаты ОДН (общедомовых нужд). Самым распространенным комментарием на эти потуги что-то изменить к лучшему уже давно стало известное высказывание о наступлении на те же самые грабли, этим наши власти занимаются с постоянством, достойным лучшего применения.

Замруководителя аппарата администрации Роман Романов на последнем своем заседании в Доме Советов. 7 февраля

И вот, выходит, предпринимается новая попытка выстроить все по уму: чтобы вначале не резать, а семь раз отмерять - изучать, думать, считать, подключать к работе экспертов, готовить общественное мнение. Данной работой, судя по поступающей информации, и намерен заниматься Роман Романов на базе ПсковГУ, используя потенциал ведущего вуза Псковской области. Получится ли у него, сказать сложно - уже сейчас звучат различные мнения, в том числе скептические прогнозы. Они объясняются прежде всего тем, что для создания подобного центра и его востребованности в регионе необходима политическая воля областного руководства. А вот насчет того, что в органах власти и в целом в политическом сообществе все вдруг изменится и встанет на свои места, есть большие сомнения. Едва ли приходится рассчитывать на то, что и относительно крупный псковский бизнес понесет свои деньги в центр, что позволит ему безбедно существовать и развиваться. Но в любом случае хочется выразить надежду на то, что идея получит реализацию, центр состоится - ведь, на самом деле, это в интересах не только Романа Романова, а по большому счету в этом заинтересована вся область. Ибо нет сомнения, что научная организация любого процесса - это всегда лучше, чем поиск решения методом проб и ошибок, изобретение велосипедов и бесконечное наступление на грабли. Тем более в условиях грядущей масштабной избирательной кампании в муниципалитетах (она завершится в сентябре, и по сути сразу же начнется подготовка к президентским выборам, намеченным на март 2018-го). Не надо быть доктором политологии, чтобы понимать: грядущие выборные марафоны уже сейчас занимают в повестке региональной власти первые строчки, а в дальнейшем их значение будет только возрастать.

Владимир Шураев

Следует отметить, что уход Романа Романова - не единственное из озвученных 7 февраля кадровых решений. В частности, должность руководителя областного управления внутренней политики покинул Владимир Шураев. Объявляя об этом, Андрей Турчак сообщил, что бывший глава Псковского района отправляется в Ассоциацию муниципальных образований Псковской области на должность исполнительного директора. Впрочем, несколько часов спустя господин Шураев через социальные сети дал понять, что работать в обозначенной губернатором структуре не будет, так как не верит в «возможных реальных дел в аcсоциации по вопросам местного значения». Кроме того, отставник сослался на проблемы со здоровьем (о чем уже давно было известно) и выразил непонимание причин принятого руководством администрации кадрового решения: мол, можно было бы подождать и до 20 апреля, когда отставнику исполнится 60 лет. «Земля не перевернулась бы», - не сдержал обиду господин Шураев.

Как бы то ни было, решение принято. На пост руководителя управления внутренней политики заступила Оксана Иванова, ранее работавшая в должности первого заместителя руководителя данного управления и известная по взаимодействию с различными общественными объединениями, в том числе политическими партиями. На этой неделе она уже сопровождала губернатора на встрече с руководством регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Отмечаем, что в администрации вновь произошли изменения, вписывающиеся в ранее обозначенный губернатором тренд на сокращения и оптимизацию расходов - в частности, упразднена ставка замруководителя аппарата администрации, которую занимал Романов. При этом некоторые наблюдатели, комментируя перемены в администрации, употребляют определение «псевдореформы», отмечая, что в результате всех этих сокращений и перемещений практически никто не выпадает из обоймы, едва ли не всем находится место в строю. Так или иначе политико-медийный блок в начале года вновь претерпел трансформацию - тут нелишне напомнить, что в январе было объявлено о сокращениях в управлении по СМИ и связи и в государственном медиахолдинге, на пост руководителя которого из администрации отправили Александра Машкарина. В общем, все течет, все изменяется - неизменной тут остается разве что эпическая фигура вице-губернатора Максима Жаворонкова, курирующего данный блок.

Вице-губернатор Максим Жаворонков на заседании 7 февраля

Завершая разговор о деятельности Андрея Турчака, отмечу, что не далее как в четверг, 16 февраля, исполнилось 8 лет с того дня, как он приступил к исполнению обязанностей губернатора Псковской области. Таким образом, действующий глава области через считанные дни станет рекордсменом по продолжительности пребывания в этой должности (столько же отработал в свое время Евгений Михайлов, 1996-2004). Обсуждение примечательной даты волей-неволей приводит к разговору о перспективах господина Турчака. Дополнительный подтекст обсуждению придает то обстоятельство, что в течение нескольких дней в феврале в отставку были отправлены сразу пять глав субъектов РФ. Впрочем, по мнению опрошенных нами экспертов, псковская командировка Андрея Турчака, затянувшаяся на восемь лет, продлится. Напомню, что следующие губернаторские выборы пройдут только в 2019 году, Андрей Турчак не единожды давал понять, что не собирается уходить, а февральская эпидемия уходов со своих постов глав региональных руководителей вроде бы сошла на нет и, по прогнозам близких к кремлю политологов, больше отставок губернаторов в ближайшее время не будет (да и факт встречи Путина с уволенными губернаторами ставит как бы смысловую точку в этом процессе). Так что определяющим в этом отношении будет, вероятно, ближайший год с небольшим — и тут прежде следует иметь в виду президентские выборы. От их результата, очевидно, будет зависеть будущее многих госуправленцев, в том числе, вероятно, и Андрея Турчака, для которого работа в Пскове, согласно известному штампу, должна была стать трамплином перед прыжком в высокое кресло в федеральном центре. Так что откладываем на год разговоры о будущем Андрея Турчака, как и гадание на тему, кто мог бы сменить его на посту губернатора.

В зените славы

Между тем одному из самых известных региональных политиков, у которого наблюдатели ранее неоднократно усматривали губернаторские амбиции -главе Пскова Ивану Цецерскому в минувший вторник исполнилось 50 лет. К юбилею градоначальник и лидер Псковского городского отделения «Единой России» подошел на пике своей карьеры.

Председатель областного Собрания Александр Котов поздравляет главу Пскова Ивана Цецерского с 50-летием

Пятидесятилетие - подходящий повод вспомнить путь Ивана Цецерского - человека в псковской политике во многом уникального, сумевшего без серьезных финансовых, организационных и прочих ресурсов высоко взобраться по скользкому столбу вертикали власти. И ладно бы только взобраться - но и удержаться в крайне непростых условиях 2011-2012 годов.

Тут следует напомнить, что в политику Иван Цецерский пришел еще в конце 1990-х, будучи в ту пору военнослужащим, директором гарнизонного Дома офицеров. Об этом мало кто помнит сейчас, но в то время, накануне выборов депутатов Псковской гордумы 1998 года, Цецерского в СМИ называли не иначе как оппозиционером - он входил в избирательное объединение «Народовластие», его соратниками в ту пору были коммунисты и другие представители национал-патриотических сил. С первой же попытки Иван Цецерский был избран депутатом псковского городского парламента.

В дальнейшем, при всех губернаторах, в меняющихся условиях, ему (уже не оппозиционеру, а члену партии власти) удавалось раз за разом пролонгировать свои депутатские полномочия. Однако было бы большим преувеличением говорить, что в конце 1990-х и почти все нулевые депутат Цецерский играл заметную роль в псковской политике. Что греха таить, многие смотрели на него свысока, не воспринимали всерьез и пророчили скорый закат карьеры муниципального депутата. Однако он, демонстрируя порой чудеса изворотливости, ловко лавируя между струй, где надо, бывая хитрым, а где - простоватым, шел шаг за шагом по однажды избранному скользкому пути. Раз за разом Цецерскому удавалось, образно говоря, выйти сухим из воды, без потерь выйти из передряг, не проиграть, а наоборот набрать очки.

Его звездный час пробил уже после того, как в результате изменений в Устав Пскова (внесенных по инициативе в том числе и самого Ивана Николаевича) со сцены сошел мэр Пскова Михаил Хоронен. В Пскове была введена двухглавая управленческая модель - и в апреле 2009 года Иван Цецерский был избран своими коллегами-депутатами главой города, то есть высшим должностным лицом областного центра.

Обложка журнала "Муниципалитет"

Наиболее драматичный период в своей карьере псковский градоначальник пережил в самом конце 2011 - начале 2012 годов. После неудачи «Единой России» на выборах депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания, Иван Цецерский, поговорив с губернатором, написал заявление о сложении с себя полномочий главы Пскова. В городе «Единая Россия» откровенно провалилась, кто-то за должен был ответить за фиаско - другое дело, что Иван Николаевич, не руливший кампанией, выглядел откровенным «стрелочником». Впрочем, пересказывать перипетии тех давно минувших дней - дело неблагодарное, желающие могут легко восстановить детали по нашим политобзорам того времени. Скажу лишь, что опалу глава Пскова пережил, в должности все-таки удержался и более того - привел «команду Цецерского» к победе на выборах в гордуму в 2012-м и остался на коне. Более того, так укрепился, что в 2012-2013-м позволял себе откровенно фрондировать перед лицом областного руководства.

Период сложных взаимотношений глав региона и города сменился периодом их совместной работы. На прошлогодных выборах депутатов областного Собрания Андрей Турчак и Иван Цецерский стали лидерами списка «Единой России» - безусловно, успех кампании 2016 года глава Пскова может относить и к числу своих заслуг.

Глава Пскова Иван Цецерский

Несмотря на то, что Иван Цецерский - единоросс с многолетним стажем и время от времени, образно говоря, клянется чуть ли не в любви к Андрею Турчаку, глава города не является раздражителем для оппозиции. Кто-то обвиняет его в популизме, но Цецерский воспринимается как свой, как человек, который не гнушается общением с самыми разными категориями горожан. Умение находить общий язык с представителями различных сил и общественных групп можно смело отнести к числу основных плюсов псковского градоначальника. При этом оппоненты нередко упрекают его в том, что он никогда не занимался реальной административно-хозяйственной работой. Однако, как известно, у всякой медали две стороны - вот и на данный минус в принципе можно взглянуть с иной стороны - дескать, не занимаясь такой работой, господин Цецерский и ответственности не несет за допущенные «косяки», предъявить ему в этом смысле нечего.

Возможно, Иван Цецерский действительно засиделся в городе - и ему пришло время выйти на региональный и даже федеральный уровень. Показательно, что перед стартом избирательной кампании 2016 года он рассматривался однопартийцами в качестве потенциального кандидата в депутаты Госдумы по псковскому одномандатному округу. В конечном итоге выбор пал на другого, но сам факт подобного рассмотрения кандидатуры Цецерского как раз и свидетельствует, что, вероятно, пришло время повышать планку. Если бы вернули в городе выборы мэра - возможно, этот пост ему был бы интересен. Однако мы видим, что в настоящее время линия другая - выборы не возвращают. Более того - очевидно, что наверху считают эту идею, как минимум, несвоевременной. А тот факт, что с законодательной инициативой о возвращении выборов мэра Пскова у нас выступил оппозиционер, лидер регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг, как раз и означает, что едва ли партия власти поддержит сейчас данное предложение.

Как бы то ни было, на сегодняшний день Иван Цецерский представляется наиболее популярным политиком в городе и имеет неплохие перспективы.

Игорь Макаров

Окончание следует

Источник: Псковская Лента Новостей