Политобзор: В мире животных

Под первыми, пока еще робкими, лучами мартовского солнца оживает псковская политическая природа. Зашевелилась наша многообразная партийная фауна и флора. День за днем мы видим новые проявления жизни в этом заповедном лесу. Вдыхая ароматы многолюдных митингов и свежеотпечатанных агитбюллетеней, черпаем вдохновение в картинах партийного обновления и радуемся всеобщему пробуждению кандидатов...

Так, красиво и патетически, хотелось бы начать мне первое весеннее повествование о событиях в политической жизни Псковской области. Но, увы, против природы не попрешь - к тому же слышу вопль нетерпеливого и неполиткорректного читателя: мол, дядя, ты вообще с какого дуба рухнул? Где в этих наших партиях и движениях увидел пробуждение и ростки нового?

Каюсь - грешен: попутал чего-то и выдал желаемое за действительное. На самом деле, хоть в микроскоп разглядывай этот «мир животных» - только то и увидишь, что зимняя спячка затянулась. Никакого вам пения птиц - в основном храп. Отчего так и хочется крикнуть в эту общую «спальню» пребывающих в анабиозе: «Эй, хищники и травоядные, вы там еще живы? Очнитесь же наконец, а то все проспите - и выборы тоже».

О выборах я вспомнил, разумеется, неспроста. Как известно, в этом году пройдет большая избирательная кампания чуть ли не во всех муниципалитетах области. По ее результатам будут определены хозяева многих «шишек» в нашем лесу - а именно семи кресел глав районов и сотен депутатских мандатов, в том числе Псковской и Великолукской городских дум. Единый день голосования - 10 сентября, и это значит, что до «часа Х» остается менее полугода. Старт кампании - так вообще не за горами: у отдельных особей этот период (естественно, пока неофициальный) уже начался. Времени на раскачку ни у кого нет. Понимание этих, казалось бы, прописных истин заставляет нас приглядеться к тому, что же все-таки происходит в региональных отделениях партий.

Естественный отбор и лесная школа

Первое, что мы тут видим - потихоньку покидающих свои берлоги и косолапящих на партийный «естественный отбор» местных медведей-единороссов. Медведь, если кто запамятовал - это не только элемент эмблемы партии власти, но и символ силы и нашей российской особости. Сам себе на уме, и никто ему не указ: что хочу - то и ворочу. Вот и медведи, то есть члены «Единой России», в принципе могли бы особо не париться и формировать свои кандидатские команды на выборы в соответствии с этим принципом: кого посчитали нужным - того и выдвинули, того и избрали, хоть - «ножку от табуретки» (© Олег Брячак). Тем более, что все остальные партии, в том числе те, кто неизменно вворачивает в свое представление определение «демократическая», так и поступают: внутри организации о чем-то договорились, по сусекам поскребли, кандидатов нашли, их и выдвинули - никаких тебе праймериз. «Единая Россия» в этом смысле выглядит «белой вороной» и в чем-то заложницей собственного решения, принятого много лет назад - еще тогда, когда мы не были «в кольце врагов» и вполне себе дружили с Западом. Оттуда, кстати, и позаимствовали этот чудо-цветок - праймериз. С самого начала на нашей почве он выглядел как-то странно, да и привыкали к нему долго: до сих пор многие в партии не уяснили, праймериз - это он, или все-таки они, предварительное голосование - оно внутрипартийное или всеобщее, то есть открытое. Ну да все это мелочи в сравнении с тем, что выросло в конце концов. Уж сколько партию критиковали за это предварительное голосование - дескать, и профанация, и результат известен заранее, и обещанная новая кровь никак не вливается в кандидатский организм и т. д. и т. п. К тому же и проводить праймериз затратно во всех отношениях. Но - проводят. Каждый раз пытаясь придумать какие-то новые «фишечки» для привлечения внимания, прекрасно осознавая, что за многие годы народ (и так-то не особо доверяющий партиям) устал от этой единороссовской забавы - короче, прошлогодними афишами людей на эти майские мини-выборы не затянешь.

Все это я так подробно рассказываю, чтобы было понятно, какие проблемы медведи должны решить, начиная в очередной раз отбор своих кандидатов. Напомню, старт процессу был дан еще в феврале. Достаточно скоро выдвинулось более восьмидесяти человек, именно эта цифра прозвучала намедни в ходе брифинга секретаря регионального политсовета «Единой России» Александра Котова и лидера Псковской городской партийной организации Ивана Цецерского.

Впрочем, это пока капля в кандидатском море, если иметь в виду то, какую команду надо сформировать на кампанию. Очевидно, что участие в процессе примут сотни кандидатов - и впервые для них будет открыта так называемая «Школа кандидата». Судя по всему, это и есть новая «фишка» - сугубо псковское «ноу-хау», включающее в себя лекции, семинары, круглые столы и практические занятия, которые призваны помочь потенциальным кандидатам познакомиться с политической системой, управлением и предвыборными технологиями. Проводить семинары будут партийцы, общественники, представители исполнительной власти и преподаватели Псковского госуниверситета, в котором с недавних пор трудится Роман Романов, и выступивший с идеей посадить претендентов на мандаты и кресла за «школьную» скамью.

К числу новшеств на праймериз-2017 я бы отнес и принцип формирования команды кандидатов. Как было заявлено на том самом брифинге с участием руководителей партии, во главу угла будет поставлен результат кандидата на праймериз (никаких других критериев быть не должно): победил - значит, достоин представлять партию на выборах, проиграл - уступи место другому. И тут следует напомнить, что в прежние годы такой жесткой зависимости от результатов предварительного голосования не было, и в списке кандидатов порой оказывались люди, занявшие на праймериз отнюдь не первые места, а то и вовсе не участвовавшие в данной процедуре.

При этом следует понимать: уровень нынешних выборов в Псковской области невысок, это кампания на муниципальном уровне, а рассуждения о низком влиянии МСУ на жизнь стали притчей во языцех, действующие депутаты неярки и в массе своей безынициативны. Показателен в этом смысле пример Псковской городской Думы, где можно выделить разве что главу города - господина Цецерского. С учетом этих обстоятельств смело прогнозирую: большого интереса как к самим выборам, так и к процессу поиска кандидатов от партии власти народ не проявит. Кому интересны грядущие выборы и для кого они важны - так это представителям местной политтусовки и бизнеса, словом, тем, кто понимает, как заключаются муниципальные контракты, как продается городское имущество, в целом какие возможности дает присутствие в городской думе. Кому-то это покажется парадоксальным, но для части политиков и бизнесменов Псковская гордума интереснее, чем, безусловно, более высокое по статусу областное Собрание депутатов - эдакий статусный политклуб, в котором, правда, ничего особо не «освоишь». Соответственно, и интерес к выборам депутатов гордумы здесь более высокий. Неудивительно, что целый ряд групп уже недвусмысленно дали понять, что будут принимать непосредственное участие в процессе и постараются провести в гордуму «своих людей».

При этом с финансами у всех тяжело, «денег нет», а держаться надо - в том числе партии власти на выборах. Если на предыдущих выборах почти всегда был очевиден «генеральный спонсор» или группа коммерсантов, готовых «башлять», то теперь все иначе. Крупных интересантов, сидящих на мешках с деньгами, не видно, а с местных «ларечников» много не возьмешь. Сэкономить, «прислонившись» к выборам более высокого уровня, прикрыться федеральной кампанией ЕР, теперь не получится. Это в прошлый раз, в 2012 году, выборы депутатов Псковской гордумы совпадали с президентской кампанией Владимира Путина - что значительно упрощало задачу и способствовало успеху «команды Цецерского». В 2017-м такого попутного ветра не будет - и насколько быстро поплывет муниципальный кораблик «Единой России», до конца непонятно. Многое тут будут зависеть от общей социально-экономической ситуации и действий оппонентов «Единой России». У представителей оппозиции, кстати, есть какое-никакое преимущество: они, рассчитывая свои силы, могут сделать ставку на отдельные территории и округа, не замахиваясь на всю область. У единороссов такой возможности выбирать нет - им надо «закрывать» все города и районы и, естественно, везде замахиваться на победу. При этом достичь успеха будет непросто, учитывая как раз сложность многоуровневой кампании. Если обращаться к истории, то выигрывать в таких условиях партии власти удается не всегда: достаточно вспомнить 2009 год, когда «Единая Россия» по результатам многоуровневой и сложной кампании проиграла выборы глав сразу в трех районах - Гдовском, Пушкиногорском и Новоржевском. Другое дело, что избранные при поддержке оппозиции (в том случае - «Справедливой России») главы вскоре перешли под знамена партии власти. Но мы сейчас говорим не о последствиях, а о выборах и задачах ЕР, которой проигрывать нельзя. Тем более в нынешних условиях, когда муниципальная избирательная кампания плавно перетекает в президентскую, по результатам которой в том числе делаются выводы об эффективности работы региональной власти.

Для Андрея Турчака ближайший год может быть определяющим. От марта 2018-го и в какой-то мере от сентября 2017-го зависит будущее губернатора Псковской области - несомненно, в администрации понимают, что ставки высоки и, образно говоря, псковским медведям пришло время рыть землю носом.

А вокруг - тишина

От представителей партии власти в медвежьих шкурах переходим к менее многочисленным популяциям, которые раз за разом перед выборами обещают дать бой «хозяевам леса». Тишина, чуть более чем абсолютная, царит ныне в областном отделении КПРФ. И если в конце прошлого - начале нынешнего годов ситуацию еще можно было объяснить шоком коммунистов после безвременного ухода из жизни их лидера - первого секретаря обкома Александра Рогова, то наблюдаемая там апатия ныне выглядит уже совсем неприлично. И это в год 100-летия октябрьской революции, о чем сами коммунисты так любят говорить. Вот что я вам скажу, товарищи зюгановцы: ровно сидеть в теплом офисе на Гоголя и лелеять мечту о присвоении Пскову статуса «города революционной славы» - это, может быть, приятно и не хлопотно, но к успеху на выборах не приведет.

«Для галочки» присоединиться к организованной федеральным руководством протестной акции и организовать «междусобойчик» - мало. Проехаться на машинах с красными флагами по улицам Пскова, а потом рассказывать, как вам мешали автоинспекторы на службе режима - откровенно смешно. Надо идти в массы, надо учиться работать с использованием новых методов и технологий, надо быть интересными, активными, яркими. А без этого - никак. Без этого очень скоро окажетесь на обочине, и недавние неудачи КПРФ на выборах покажутся уже не черными, а вполне светлыми полосами в партийной жизни.

Впрочем, и другие представители оппозиции в Пскове активности не проявляют. В то время как лидер ЛДПР в свойственной ему манере буянит в Госдуме, не сходит с экранов федеральных телеканалов и демонстрирует неиссякающую фантазию, его псковские единомышленники фактически незаметны и запоминающимися шоу нас не балуют. разве что в надежде быть замеченными любящие помитинговать «соколы Жириновского» время от времени вылетают на городские площади.

При этом тех самых «настоящих буйных», о которых когда-то пел Высоцкий, в партии становится все меньше. Так, в марте о выходе из ЛДПР объявил депутат Псковского районного Собрания Павел Бикташев - и тут же удостоился комментария от регионального координатора Антона Минакова: мол, это не он от нас улетел, а партия его выгнала из своего гнезда, причем почти полтора года назад. В этой истории интересно и то, что Бикташев ушел в партию «Родина», к Константину Вилкову. Бывший член ЛДПР возглавит аппарат регионального отделения «Родины» и ее избирательный штаб. Туда же, в «Родину», отправился и другой небезызвестный член ЛДПР - бывший координатор городской организации в Пскове, депутат Пыталовского районного собрания Игорь Иванов, у которого откровенно не сложились отношения с нынешним руководством регионального отделения.

Глядя на то, как «Родина» Вилкова подгребает активистов других политических объединений, можно сказать, что работа в рамках подготовки к выборам в региональном отделении этой партии уже началась, правда, она лежит пока в основном в непубличной плоскости. Как бы то ни было, Вилкову и Ко необходимо продемонстрировать, что уроки из неудачного опыта участия в прошлогодней кампании по выборам депутатов областного Собрания сделаны, больше вне числа участников процесса партия не окажется. Проще говоря, руководству псковской «Родины» нельзя вновь облажаться - последствия могут быть крайне неприятными, едва ли федеральное руководство готово бесконечно долго выдавать кредиты доверия. При этом не следует забывать, что участие в выборах таких партий на руку власти - хотя бы потому, что выход в публичную плоскость накануне выборов не лезущих в карман за словом разоблачителей и «правдорубов», как тот же Вилков, бьет по оппозиции. Вспомним, как лидер псковской «Родины» выступал на прошлогодних выборах против эсера Олега Брячака и яблочника Льва Шлосберга. Не берусь сказать, какой будет стратегия «Родины» и какие задачи перед ней в этом году, но вполне допускаю, что и в этот раз перед выборами оппоненты власти узнают от членов команды Вилкова много нового о себе.

Не менее сложный период, чем другие представители оппозиции, переживает псковское отделение партии «Яблоко». В предыдущем обзоре я достаточно подробно отмечал, как остро стоит перед командой Льва Шлосберга финансовый вопрос. Своего рода ответом на это стала поездка лидера в столицу, где он провел очередную фандрайзинговую встречу (то есть пытался привлечь деньги москвичей на политическую деятельность, заодно отчитавшись о трате частных пожертвований, поступивших в 2016 году).

Перед этим Лев Шлосберг напомнил о себе в эфире телеканала «Дождь», где достаточно неожиданно высказался о статусе Крыма в составе РФ, чем навлек на себя гнев многих недавних единомышленников и заслужил упреки в «мягком крымнашизме». Но тут надо выбирать: или жесткая бескомпромиссная позиция, или реальная политическая работа с учетом настроений в российском обществе. Что до финансов, то предположу: собрать деньги на политическую работу и выпуск агитационно-пропагандистских материалов в этот раз будет сложнее, чем в прошлом году - помимо прочего потому что нимб над головой лидера организации в глазах либеральной публики заметно потускнел. Еще год-два назад Лев Шлосберг находился в зените славы, был обласкан вниманием либеральной публики, рассматривался как потенциальный кандидат в депутаты Госдумы, был делегирован партией на ведение переговоров с лидерами других демократических сил, в общем, был на короткой ноге с Алексеем Навальным, Михаилом Касьяновым и прочими лидерами оппозиции. Но вот прошло время - «Яблоко», как и вся оппозиция, проиграла на парламентских выборах, интерес к псковскому самородку объективно пошел на спад, в соцсетях куда больше обсуждают не его, а Навального, его заявления об участии в президентских выборах и фильм «он вам не Димон». Шлосбергу же приходится собирать деньги на кампанию, бодаться в Псковском областном Собрании с парламентским большинством, выступать против инициированных единороссами изменений правил игры на муниципальных выборах и публично открещиваться от какого-либо участия в судьбе областного отделения «Открытой России» Ходорковского.

Остается только догадываться, как человек, некогда на время ставший символом российской оппозиции, заявлявший о готовности сменить самого Путина и публично поддерживаемый Ходорковским, переживает нынешний весьма непростой период и с каким настроением главный псковский яблочник вступает в очередную избирательную кампанию, понимая, что собирать свою команду в муниципалитетах придется по сути заново, причем, делать это предстоит уже при новых правилах игры, в соответствии с которыми на выборах в Пскове появляются территориальные группы и кандидатская скамейка у каждого из избирательных объединений должна быть более длинной, чем прежде.

На общем фоне оппозиционной спячки и инертности выделяется разве что «Справедливая Россия» во главе с депутатом областного Собрания Олегом Брячаком. Но и его многомесячный стон «Турчака в отставку» уже порядком поднадоел, а баннеры и другие проявления антигубернаторской кампании стали за последние месяцы элементом привычного городского пейзажа. Пора бы уже придумать что-то новое и яркое, порадовать псковскую публику креативом - скажем, «Маршем пустых кастрюль» или акцией с участием полуобнаженных дев а-ля «Фемен» у стен Дома Советов. Олег Михайлович, пора уже в этом кино показать новые серии. А то непонятно - вы просто отрабатываете деньги Михаила Гавунаса или все-таки боретесь за власть?

Подводя итог сказанному, еще раз отмечу: менее чем за полгода до выборов большинство представителей псковского политического класса продолжают пребывать в состоянии, близком к летаргическому сну - состоянию, которое характеризует неподвижность, отсутствие реакций на внешние раздражители, едва ли не полное отсутствие признаков жизни. Как думаете, скоро они очухаются?

Игорь Макаров

Источник: Псковская Лента Новостей