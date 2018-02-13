Политика

Путин и все-все-все

Псковская Лента Новостей представляет очередной обзор политической жизни региона. Аналитический материал нашего штатного комментатора Игоря Макарова выходит в свет в тот период, когда президентская избирательная кампания в России миновала свой «экватор». В этой связи закономерно, что активность регионального политического класса, все основные события и тенденции в жизни Псковской области рассматриваются в статье через призму «главных выборов страны».

«Глыба» и «карлики»

В России продолжается кампания по выборам президента. Позади остались этапы выдвижения претендентов (коих поначалу оказалось порядка семидесяти), сбора подписей в их поддержку и регистрации кандидатов. В итоге до финишной прямой добрались всего восемь человек. Уже в субботу начнется наиболее заметная для избирателей фаза кампании — агитационный период в СМИ с участием кандидатов и их доверенных лиц. А спустя месяц — в воскресенье, 18 марта - пройдет голосование.

Предельно высокий статус выборов главы государства вроде бы настраивает на то, чтобы говорить о них как о важнейшей кампании шести лет, используя определения вроде «судьбоносное событие», «бескомпромиссный поединок» и «соревнование основных политических сил страны». Однако, на самом деле, никакой избирательной кампании, если понимать под ней конкурентное состязание представителей различных политических групп с непредсказуемым результатом, нет и в помине. Как и в ходе предыдущих выборов с участием Владимира Путина, российскому избирателю сейчас предлагается предельно простая матрица.

Есть он - «национальный лидер», политик мирового уровня и гарант будущего России, доминирующий в масс-медиа и ежедневно «двигающий материками». И есть все остальные кандидаты, которые ежедневно что-то доказывают друг другу, хлопочут лицами, произносят речи, массово отпускают бороды, обещают сбрить усы в случае низкой поддержки избирателей и т.д. — словом, все выглядят несерьезно, как эдакие политические «карлики», не идущие ни в какое сравнение с «великаном» - действующим президентом.

Вот так запрограммирована Кремлем эта кампания, изначально лишенная серьезной интриги и донельзя скучная.

Нет, конечно же, некоторые элементы новизны в этот раз присутствуют. Например, ранее мало кому известный творец мифа об «островке социализма» посреди бушующего капиталистического моря Павел Грудинин - вместо «дедушки Зюганова» от компартии.

Или — молодая, яркая и взбалмошная «кандидат против всех» Ксения Собчак как «альтернатива» бессменному лидеру «Яблока» Григорию Явлинскому и ожидаемо не допущенному до выборов и объявившему «забастовку избирателей» Алексею Навальному. Последний, к слову, продолжает генерировать информационные поводы и проводит свои расследования, он то бесстрашно обличает столпов режима-коррупционеров, то бьет по вроде бы идейно близким кандидатам из демократического лагеря, которые, по его мнению, предоставили в ЦИК фальсифицированные подписи избирателей в свою поддержку. «Ответка» прилетает тут же (особо отметим активность в этом направлении председателя псковского «Яблока» Льва Шлосберга).

Однако все эти информационные взрывы и «междусобойчики» не то, что не меняют общую картину выборов, а скорее, наоборот - утверждают в массовом сознании описанную выше модель: с одной стороны, президент- «глыба», с другой — все-все-все остальные в постоянной суете и своих мелочных разборках.

Спокойствие, только спокойствие

Впрочем, предсказуемость выборов вовсе не означает, что участники процесса лишь банально «отбывают номер». У каждого здесь - свои цели. Соответственно, собственные задачи решают и представители стоящих за каждым из кандидатов групп, в том числе в Пскове.

Когда президент (по определению его пресс-секретаря Дмитрия Пескова - «лидер политического Олимпа») вне всякой конкуренции и так велик, что агитация ему не нужна, для всей «вертикали власти» важнейшей задачей на выборах становится мобилизация электората.

Иными словами, требуется сделать выборы легитимными и обеспечить явку не менее 70 процентов избирателей (именно эту планку нередко приводят в СМИ, говоря о цели, поставленной Кремлем перед регионами). Декларируемый крайне высокий уровень поддержки Путина в этом смысле таит и определенную опасность: спрашивается, чего и идти голосовать, если президент и так наверняка победит на этом «референдуме о доверии».

Таким образом, вопрос явки на мартовских выборах становится ключевым.

А раз так — о необходимости мобилизации избирателей не устают повторять и лидеры «партии власти» (в том числе секретарь Генсовета «Единой России», экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак), и региональные руководители. Не следует забывать, что от решения задач на президентских выборах во многом зависит собственное политическое будущее глав субъектов РФ (ведь ни для кого не секрет, что именно по показателям в дни голосования Центром делаются выводы об эффективности региональных управленцев).

И здесь следует отметить, что президентские выборы оказали значительное влияние на стартовый отрезок работы в Пскове временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Ведерникова. С момента его вступления в должность 4 месяца назад стало общим местом говорить о том, что времени на раскачку нет, решение целого ряда проблемных моментов в политической плоскости не терпит отлагательства — как раз у учетом важнейших избирательных кампаний 2018 года (мартовской президентской и сентябрьской губернаторской). Это с одной стороны.

А с другой стороны — все это время перед руководителем региона стоит задача не нарушить шаткий баланс в общественно-политической жизни, вовремя гасить «очаги возгорания», не спровоцировать какими-то резкими шагами социального напряжения и максимально долго продлить у жителей региона период позитивных ожиданий, связанных с работой нового руководителя.

Очевидно, что этим в значительной мере и объясняется стиль работы Михаила Ведерникова, отсутствие каких-либо резких движений и кардинальных перемен. При всем при этом врио губернатора, едва приступив к работе, взял с места в карьер, где-то он вынужденно действовал в режиме «пожарной команды» и оперативно давал ответы на возникающие вызовы (решение проблем транспортных предприятий, реакция на «мусорный хайп» и др.), а где-то работая на долгосрочную перспективу и завершая проекты, забуксовавшие при команде предшественника (например, окончание строительства Псковского перинатального центра и подготовка Пскова к Ганзе-2019).

Что до характера взаимоотношений новой губернской власти с участниками общественно-политического процесса, то здесь мы видим демонстрируемые властью стремление к диалогу едва ли не со всеми и весьма лояльное отношение к оппозиции. Как итог - фактически никто сейчас не критикует врио губернатора, о нем высказываются либо нейтрально, либо отмечая открытость и стремление к диалогу — причем, об этом заявляют даже те представители оппозиции, кому через полгода, вполне вероятно, предстоит соперничать с господином Ведерниковым на губернаторских выборах.

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В целом же все акторы регионального политпроцесса как заняли в конце прошлого года после смены губернатора выжидательную позицию, так и продолжают постепенно приноравливаться к жизни в новых условиях: как и прежде, в условиях «переходного периода» и потерявшей актуальность прежней повестки, они также предпочитают не делать никаких резких движений.

Возвращаясь к разговору о президентской кампании, отмечу, что стоящая перед властью задача по мобилизации электората решается в регионе как собственно политтехнологическими приемами, так и работой общественного штаба поддержки Владимира Путина (сопредседателями этой структуры стали доверенные лица кандидата — врач Галина Неваленная, педагог Андрей Царев и бизнесвумен Елена Косенкова).

Пока сложно сказать, насколько эффективной окажется работа в этом направлении в ближайший месяц и каким будет результат 18 марта, однако до сих пор никаких перегибов не замечено, никто, образно говоря, лоб не расшиб и в попытках привлечь избирателя на участки любой ценой не переусердствовал.

Задачник для оппозиции

У оппозиции — собственные задачи. Псковские коммунисты во главе с Петром Алексеенко, проведшим первый год в должности руководителя обкома КПРФ, стоят перед необходимостью доказать, что их относительный успех на прошлогодних муниципальных выборах (прежде всего, в Пскове) не был случайностью. Тогда, напомню, коммунисты выступили в тактическом союзе с псковской «Справедливой Россией» Олега Брячака и группой, которую в СМИ принято называть именем Михаила Гавунаса. По мнению экспертов, увеличить представительство в гордуме представителям компартии удалось благодаря именно мощной поддержке со стороны новых союзников. Теперь такой помощи нет: недавние партнеры фактически не вовлечены в предвыборный процесс (более того — пока без ответа остается вопрос о возможном участии группы Гавунаса-Брячака и в грядущих губернаторских выборах), а формально «Справедливая Россия» (наряду с «Единой Россией», ОНФ и прочими объединениями) поддерживает самовыдвиженца Путина. Коммунисты же «топят» за Грудинина. Причем, о его поддержке псковское отделение КПРФ объявило еще тогда, когда окончательное решение о кандидате не было принято, и тем самым породило даже небольшой скандалец: мол, с чего бы этого псковичи решились на такой антизюгановский демарш. Впрочем, развитие событий показало, что ставку на ул. Гоголя, 6сделали правильно — да и в дальнейшем каких-то заметных косяков Алексеенко и Ко не допустили.

Более того — кампания КПРФ в Пскове не выглядит такой блеклой, как в прошлые годы; по полной программе коммунисты отыгрывают прошедшие обыски в штабах их кандидата в областном центре и Великих Луках; кроме того, местный штаб Грудинина позиционируется как объединенный (дескать в него, вошли не только коммунисты, но и представители других народно-патриотических сил). Впрочем, тут следует оговориться, что во-первых, одна часть союзников — это и так близкие КПРФ структуры вроде движения «Русский лад» Владимира Никитина, а, во-вторых, среди партнеров по объединенному штабу есть фигуры из лагеря местных националистов, сотрудничество с которыми может в будущем аукнуться коммунистам. И тут не следует забывать, как дорого обошлись обкому во главе с покойным ныне Александром Роговым известные ошибки в кадровом вопросе пару лет назад, перед парламентскими выборами.

Так или иначе, перед КПРФ стоит задача обеспечить кандидату от партии второе место. Сделать это будет непросто: по результатам социологических опросов, Павел Грудинин и Владимир Жириновский идут «ноздря в ноздрю» и с равными шансами могут рассчитывать на «серебро».

Между тем лидер ЛДПР в конце февраля планирует посетить Псков в рамках своего предвыборного турне. Не будет преувеличением сказать, что в региональном отделение партии визита ждут с нескрываемым нетерпением. Мало того, что это позитивный знак для местных «соколов Жириновского» во главе с региональным координатором, депутатом областного Собрания Антоном Минаковым (мол, к кому попало лидер не ездит — Псков вошел в число всего-то 15 городов России, куда председатель партии приедет перед 18 марта), так еще и общеизвестно умение ВВЖ зажигать публику и склонять ее в свою пользу. Как тут не вспомнить, что наиболее громкие победы ЛДПР в Псковской области в 1990-е во многом объяснялись непосредственным участием в кампаниях самого Владимира Вольфовича, объехавшего едва ли не всю псковскую глубинку.

Так что ждем Жириновского, который не был в регионе аж с 2011 года — посмотрим, насколько интересным для псковичей окажется это возвращение и как оно будет выглядеть в сравнении с десантом доверенных лиц Павла Грудинина, который предположительно «высадится» в Пскове 24 февраля (ожидается, что поддержать кандидата от КПРФ приедут недавно вышедший из мест заключения оппозиционер Сергей Удальцов, журналист, член «Изборского клуба» Максим Шевченко и ряд других известных персон).

Завершая тему предвыборных визитов, отмечу, что пару недель назад в Псковской области побывал кандидат в президенты РФ от партии «Яблоко» Григорий Явлинский. В течение двух дней он работал не только в Пскове, но и в Гдовском районе — одном из двух муниципалитетов области, где осенью 2017-го главами были избраны кандидаты от «Яблока».

Вне всяких сомнений, визит «долгожителя» российской политики имел огромное значение прежде всего для главного псковского яблочника Льва Шлосберга — причем, не только в контексте выборов этого года, но и с прицелом на 2024 год. Как сообщалось ранее, господин Шлосберг уже объявил лидеру партии о своем намерении баллотироваться через 6 лет на пост президента.

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Отдавая должное Григорию Явлинскому, посвятившему целых два дня своей избирательной кампании отнюдь не самому значимому с электоральной точки зрения региону на карте России, тем не менее будем справедливы: какого-то кардинального перелома в настроениях псковичей приезд Явлинского не принес — даже у тех, кто ранее симпатизировал этой демократической партии, а ныне по призыву Навального присоединился к «забастовке избирателей». Это уж не говоря о настроениях тех, кто видит предвыборную картину в полном соответствии с предлагаемой властью матрицей: есть лидер и есть все остальные. Так что, как выразился о ходе избирательной кампании, перефразируя название романа Эриха Марии Ремарка, один мой коллега: на предвыборном фронте без перемен. Точнее и не скажешь.

Такими я увидел основные события и явления политической жизни Псковской области в начале выборного 2018-го года. Впереди нас ждет месячник агитации, затем - день голосования. После 18 марта псковская политтусовка фактически без паузы перейдет в другую избирательную кампанию — губернаторскую. Впрочем, об этом мы поговорим уже в одном из следующих политобзоров на сайте Псковской Ленты Новостей.

Игорь Макаров