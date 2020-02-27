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Елизавета Барышникова: Концерт с песочной анимацией станет ярким событием для всей семьи

В среду, 25 марта, в БКЗ Псковской областной филармонии, заключительным событием 46-го Фестиваля русской музыки им. Н.А. Римского-Корсакова и М. П. Мусоргского станет концерт –музыкальная сказка для детей «Лебединое озеро» в исполнении Губернаторского симфонического оркестра с привлечением художника песочной анимации Мариинского театра Оксаны Калинко, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД.

Во времена популярной культуры все сложнее привить подрастающему поколению любовь к классическим произведениям, на основе которых формируется музыкальный и художественный вкус. Но как заинтересовать детей? Один из самых действенных способов – посетить концерт сказки с песочной анимацией.

«В прошлом году в рамках фестиваля мы впервые сделали такой вечерний концерт с песочной анимацией для детей и родителей. Он прошел с аншлагом, вот мы и подумали, почему бы не повторить этот опыт в этом году. Это яркие красивые концерты, яркое семейное событие, поэтому подобную практику мы будем продолжать», - пообещала директор филармонии Елизавета Барышникова.

Красочное действо, которое представляет собой концерт сказки с песочной анимацией, не оставит равнодушными ни взрослых, ни детей. Рисунки на песке, создаваемые художником в реальном времени, завораживают и успокаивают даже самых непоседливых мальчишек. Взрослым тоже не придется скучать, поскольку они получат уникальную возможность услышать такой шедевр классической музыки, как легендарный балет П.И. Чайковского. Напомним, что в этом году, 7 мая, отмечается 180-летие великого русского композитора.

25 марта, начало в 19.00. Билеты на сайте филармонии.