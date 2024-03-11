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Три премьерных показа «Влюбленных» Карло Гольдони прошли в Псковском театре драмы

Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина представил своим зрителям весеннюю премьеру – комедию итальянского классика Карло Гольдони «Влюбленные» 8, 9 и 10 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра, публика тепло встретила спектакль, отблагодарив постановщиков и исполнителей продолжительной овацией и десятками отзывов в социальных сетях.

Фото здесь и далее: Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина

Режиссер Александра Пайчадзе так говорит о спектакле: «Я спорю с Гольдони. Он заявляет: они настолько любят друг друга, что мучаются. А я задаюсь вопросом, является ли то чувство, что испытывают Эуджения и Фульдженцио, любовью… И мы вместе с артистами ищем настоящих влюбленных в этой пьесе, и пусть зритель, исходя из своего понимания любви, сам решит, какие герои испытывают самые искренние чувства друг к другу».

Напомним, главные герои «Влюбленных» – молодая пара Эуджения и Фульдженцио, чья любовь друг к другу так ревнива, мнительна и требовательна, что едва ли не каждое свидание заканчивается ссорой и скандалом.

Зрители отмечают работу художника Сергея Илларионова (костюмы и грим, отсылающие к Италии 1970-х), балетмейстера Илоны Гончар (пластическое решение спектакля), художника по свету Игоря Фомина (декорация-софтбокс, придуманная художником, меняет цвет), композитора Ильи Амелина (музыкальное оформление спектакля) и, безусловно, игру актеров.

В спектакле заняты: лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Дарья Чураева, Алексей Ухов, заслуженный артист России Сергей Попков, почетный работник культуры Тюменской области Сергей Скобелев, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Наталья Петрова, Александра Кашина, Денис Кугай, Мария Фомина, Камиль Хардин, стажер театра Александр Петровский.

Спектакль снова покажут 31 марта, 10, 11, 12 и 25 мая.