Сцена / Обзоры

Заклятие музыкой

Русский карнавал - явление, которое интуитивно понятно и знакомо каждому, кто хоть раз был зрителем или участником народных гуляний.

За сотни лет существования площадной культуры в России ее суть мало менялась, если менялась вообще. Герои лубочных историй и типичные персонажи ярмарок ходят с нами рука об руку. Где заканчивается карнавал и начинается обычная жизнь? Оставим этот вопрос философам XX и XXI веков и обратимся к музыке. Кажется, с ней все понятнее: если веселая, значит, праздник, если грустная, значит, траур…

Однако все не так однозначно. Найти радостные произведения в искусстве - та еще задача. Еще сложнее она в русской классической музыке. Свое решение дилеммы предложил Петербургский МолОт-ансамбль на Фестивале русской музыки им. Н.А.Римского-Корсакова и М.П.Мусоргского.

Коллектив специализируется на сочинениях XX-XXI веков. В Пскове прозвучала программа «Русский карнавал», которую музыканты исполнили в концертном зале Детской музыкальной школы № 1. Событие получилось камерным и народным одновременно - технически безупречная эмоционально наполненная игра сделала слушателей соучастниками происходящего действа. «На площади все соседствует со всем», - то и дело напоминал директор петербургского МолОт-ансамбля Артур Зобнин, исполнявший скрипичные партии.

При таком раскладе совершенно не удивляет, почему концерт начался «Трепаком» Петра Чайковского из балета «Щелкунчик» и псковским наигрышем «Барыня», а закончился песней-сценкой «Словно в сказке» современного композитора Настасьи Хрущевой. В принципе задаваться вопросом «почему» не было ни единого повода. Это же карнавал!

Следом за наигрышами прозвучала «История солдата» Игоря Стравинского, а за ней – вереница произведений современных композиторов: Сергея Слонимского, Ярослава Судзиловского, Олега Гудачёва. Площадная культура предполагает вседозволенность, ведь привлечь внимание толпы нужно любой ценой. Музыка преследует ту же цель – быть замеченной и услышанной. Современный композитор не только пишет партитуру, но и решает вопросы исполнительного мастерства: как и когда пользоваться инструментами и голосом. Если надо играть зубной щеткой на виолончели, значит, надо. Надо бить молотками по железу – будет исполнено. Имитировать аплодисменты и чмоки - да! Еще помните, что сейчас вообще-то праздник? Тогда вот вам танго, вальс, мини-фуга, мини-румба, дискотека, завывание ветра на берегах Невы и дрель соседа за стеной. Все живет и звучит одномоментно: пахота и мемы, Чайковский и мы.

«Русский карнавал» - программа, которая не рассказывает нудно и умно о преемственности в академической музыке, переосмыслении композиторами народных тем и образов и т.д., и т.п. Слушателю наглядно показано, как это происходит. Без терминов, без зауми, без снобизма, пафоса и вызова. Заслуга МолОт-ансамбля не только в качественных аранжировках и хорошем плейлисте, но и в виртуозном исполнении каждого сочинения. Если ваша вечерника не похожа на концерт, откуда не ушел ни один зритель, что бы ни происходило на сцене, значит, время знакомится с МолОтом!

Современное искусство, с одной стороны, окружает нас везде и всюду, а с другой, часто остается непонятым и невостребованным. Зритель/слушатель/читатель проходит все стадии психологической модели Кюблер-Росс (отрицание, гнев, торг, депрессия), за исключением принятия. У псковичей благодаря Фестивалю русской музыки появилась возможность изменить свое отношение к современной академической музыке. Будем ждать новых поводов для удивления и восхищения!

Дина Дабришюте