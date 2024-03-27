Президент России Владимир Путин присвоил почётное звание артистке псковского симфонического оркестра. Соответствующий указ президента РФ от 22 апреля 2024 года №279 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено Елене Соколовой - артистке Губернаторского симфонического оркестра Псковской областной филармонии структурного подразделения государственного автономного учреждения культуры Псковской области «Театрально-концертная дирекция».
Елена Соколова - концертмейстер первых скрипок Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.
Ранее сообщалось, что артисту Великолукского драматического театра Игорю Николаеву присвоили почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».