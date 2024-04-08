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Стала известна новая дата концерта Симфонического оркестра Мариинского театра и оперы «Хованщина».

Стала известна новая дата концерта Симфонического оркестра Мариинского театра и оперы «Хованщина». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции ПСковской области.

«20 апреля в Пскове в рамках 50-го Фестиваля русской музыки имени Н.А. Римского-Корсакова и М.П. Мусоргского и масштабного музыкального фестиваля "Гений места", старт которому был дан 22 марта, состоятся праздничные мероприятия, приуроченные к 185-летию со дня рождения Модеста Петровича Мусоргского. Фестиваль "Гений места" проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив», - сообщает Театрально-концертная дирекция Псковской области.

Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева состоится в 13.00 в Большом концертном зале Псковской областной филармонии.

Завершит «Гений места» в Пскове «Хованщина». В 17.00 в Большом концертном зале Псковской областной филармонии она прозвучит в исполнении солистов оперы, хора и Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Фестиваль русской музыки в Пскове проходит в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.