Владимир Машков наградил артиста Псковского областного театра кукол

Артист Псковского областного театра кукол Борис Поткин награжден почетной грамотой председателя Союза театральных деятелей России Владимира Машкова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Фотографии предоставлены пресс-службой ТКД
Борис Поткин удостоен награды за большой личный вклад в развитие театрального искусства Псковской области, плодотворную творческую деятельность, преданное служение родному театру, высокий профессионализм, активную общественную работу в Псковском отделении СТД РФ и в связи с 60-летним юбилеем театра.
«Искренне поздравляем Бориса Поткина с заслуженной наградой!» - добавили в ТКД.