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Директор Псковской филармонии о 50-м Фестивале русской музыки

Совсем скоро в Пскове начнется 50-й Фестиваль русской музыки. Он служит сохранению памяти и музыкального наследия великих композиторов - Николая Римского-Корсакова и Модеста Мусоргского, чья жизнь неразрывно связана с Псковским краем. Фестиваль стал культурным событием нового формата, афиша которого включает в себя концерты симфонической музыки, выступления народных коллективов, духовых оркестров, балетные постановки, концерты-сказки с песочной анимацией для детской аудитории.

Чем порадует зрителей юбилейный фестиваль? В чем особенность программы? Почему фестиваль подойдет людям разного возраста и музыкального вкуса? На эти вопросы ответила директор Псковской областной филармонии Марина Николаева.

- Фестиваль русской музыки стучится в наши двери. Есть красивая и изумительная афиша. Чем он наполнен? Чем вы гордитесь?

- Фестиваль русской музыки для нас юбилейный – 50-й. Кроме того, в этом году мы празднуем еще три грандиозных юбилея: юбилей Николая Андреевича Римского-Корсакова, Модеста Петровича Мусоргского и Александра Сергеевича Пушкина. Наши программы не могут обойти вниманием эти даты. В программе Фестиваля русской музыки мы постарались представить то, что будет интересно слушателям разного возраста и музыкального вкуса, а также постарались сохранить традицию и преемственность. В первую очередь уделяем внимание Золотому веку русской музыкальной культуры. Мы пригласили симфонические коллективы, в программе будет и опера, и балет, будет программа для детей и современной академической музыки. Те, кто интересуется музыкой, уже знают, что к нам на этот музыкальный Фестиваль русской музыки приедет Мариинский театр. Это событие несколько заслоняет другие, не менее выдающиеся коллективы, которые в программе присутствуют и которым тоже хочется привлечь внимание, потому что они, уверяю вас, этого достойны.

- Подскажите, кому мы должны радоваться особо? На ваш взгляд, как организатора, который работал над программой.

- Фестиваль проходит в рамках национального проекта «Культура», инициированного президентом Российской Федерации. Мы сотрудничаем и с другими федеральными программами, которые позволяют привозить коллективы высочайшего уровня в Псков. Например, в этом году в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны», поддержанной Министерством культуры, в Псков приедет выдающийся коллектив Государственной академической капеллы Полянского – симфонический оркестр и хор. Оба эти коллектива легендарные и с большой историей. Симфонический оркестр, который сегодня входит в состав Государственной академической капеллы, был создан еще в 50-е годы, как Оперный симфонический оркестр Всесоюзного радио, а потом симфонический оркестр Всесоюзного радио и центрального телевидения. В исполнении этого оркестра были записаны десятки опер российских и зарубежных композиторов, которые затем транслировались по радио и телевидению на весь Советский Союз. За дирижерским пультом там стояли выдающиеся и самые крупные советские дирижеры. Это был и Евгений Светланов, Карл Элиасберг, который, кстати, дирижировал исполнением Седьмой симфонии Шостаковича в блокадном Ленинграде, а 70-е годы художественного руководителем и главным дирижером этого оркестра был Максим Дмитриевич Шостакович. Отдельная история развивалась у хора, который изначально был основан Валерием Кузьмичом Полянским. Именно он и привезет к нам в этом месяце свой коллектив. Сейчас он уже возглавляет и является художественным руководителем двух коллективов: и симфонического оркестра, и хора. Хор Валерия Полянского был создан в 70-е годы и гремел на международном уровне в Италии, в 1975 году на международном известнейшем конкурсе имени Гвидо д’Ареццо он получил золотую медаль как самый лучший хор. Это был первый тогда советский коллектив, который на международном конкурсе получил награду. И сам Валерий Полянский тоже был удостоен специального приза как лучший дирижер. Это был не единственный случай, когда на международной арене хор прогремел. Например, в 1991 году этот хор первым из российских (за 100-летнюю историю) выступал на сцене Альберт-холла в Лондоне.

Это два легендарных коллектива, которые мы имеем возможность в Пскове увидеть и вместе, и отдельно. У нас будет два дня в программе выступления этого коллектива. Первый день будет посвящен Римскому-Корсакову, и там будут симфонические шедевры этого знаменитого композитора, там будет оркестр и хор. На второй день это будет только хор с исполнением духовной музыки русских композиторов. Это тоже достойно внимания, потому что это их визитная карточка.

- Чем еще можно гордиться в этом юбилейном Фестивале русской музыки?

- Только упомяну буквально, что Мариинский театр привозит оперу «Хованщина». Это всем известные и произведение, и коллектив. Хотела бы привлечь внимание к другим форматам. Если «Хованщина» будет завершать программу фестиваля, то открывать ее будет балетный день. 16 марта у нас состоится два балетных выступления, где будет принимать участие Губернаторский симфонический оркестр Псковская области и Санкт-Петербургский балет - коллектив, с которым мы уже сотрудничали немного и продолжаем сотрудничество. Именно этот коллектив к нам привозил «Щелкунчика» перед Новым годом, а теперь будет совершенно новая программа, и она новая, в том числе и для них. Это, можно сказать, премьера, которую они подготовили специально для Фестиваля русской музыки. Будет два отделения. В первом отделении - гала-концерт, состоящий из фрагментов классических балетов, в том числе по Римскому-Корсакову, а во втором отделении будет «Кармен». Если вы обратили внимание, то для этого представления мы сделали две афиши, хотя программа будет одна в 15:00 и 19:00. На одной мы сделали акцент на «Кармен», а на второй мы сделали акцент на «Жар-птицу». Мы привлекаем внимание к тому, что это разные программы для двух отделений. Гала-концерт – это одна программа, «Кармен» – это второе отделение, другое произведение. Приглашаем всех. Могут приходить и взрослые, и дети. Это одно из тех событий, которое понравится точно публике разного возраста.

В программе у нас есть еще один день, который рекомендован детям - 19 марта. Дневной показ сказки, там будут из Римского-Корсакова и Лядова фрагменты с песочной анимацией. Автором и ведущей этой программы выступает Ольга Пиколло. Она в Петербурге достаточно известный деятель, работает с Мариинским театром. Она является режиссером, автором этих программ. Она специально их адаптирует для детей. Мы рады, что с ней сотрудничаем рамках этого фестиваля.

- Смотря на программу, не знаешь, как вообще разорваться. Некоторые дни получились прямо сильно насыщенными.

- У нас сразу три фестивальных мероприятия попали на 19 марта. Это дневной концерт авторства Ольги Пикколо и два вечерних концерта. Но они будут в разном формате и на разных площадках. В БКЗ мы приглашаем ансамбль барочной музыки «Солисты Екатерины Великой». Наш фестиваль ориентируется на Золотой век русской музыки. Но эти музыканты считают Золотым веком время столетием раньше – эпоху Екатерины Великой. Именно тогда формировалась и блистала российская музыкальная школа, представленная именами иностранных композиторов-придворных.

Они активно возрождают этот пласт музыкальной культуры. В БКЗ данный коллектив представит программу «Окно в Россию», а в Детской музыкальной школе №1 выступит петербургский «Молот-ансамбль». Это группа молодых исполнителей, которые занимаются исполнением и продвижением современной академической российской музыки. Это, конечно, мероприятие немного другого формата. Они, кроме того, что привезут концерт, также проведут мастер-класс. Я думаю, что это будет интересно и учащимся, и педагогам музыкальной школы, и не только первой, а вообще мы приглашаем всех желающих. Такой экспериментальный, но в то же время вполне академический, очень качественный формат, поскольку они все профессиональные музыканты высокого уровня. Формат нишевый. Если мы говорим об аналогичных площадках в Петербурге, где может быть уместен такой формат, это, например, новая сцена Александринского театра. Это рассчитано в первую очередь на открытую к современной музыкальной жизни аудиторию.

- Какое место отведено псковским коллективам на Фестивале русской музыки?

- Губернаторский симфонический оркестр будет сопровождать балет и сказку о русской музыке. На Фестивале русской музыки будет отдельный день для ансамбля русской музыки «Псков». Коллектив готовит программу, которая будет связана с творчеством Александра Сергеевича Пушкина. Очень надеюсь, что она вызовет интерес. Новые программы – это всегда интересно. Здесь будут новые аранжировки, в том числе это самая большая, честно говоря, проблема для коллективов такого рода, как ансамбль «Псков», поскольку состав инструментов у них необычный. Всегда трудно подобрать музыку, приходится создавать всегда новые аранжировки. Это сейчас наша не проблема, но задача на будущее. Концерт ансамбля «Псков» состоится 22 марта в Большом концертном зале Псковской областной филармонии. У ансамбля русской музыки есть свои почитатели в Пскове, но эта аудитория должна расти и омолаживаться. Будем надеяться, что в ближайшем сезоне, если не в этом, то в следующем, мы и новые программы еще представим публике.

Начиная с 16 и по 24 марта приглашаем всех. Ежедневно на площадке в БКЗ Филармонии будут проходить мероприятия 50-го юбилейного Фестиваля русской музыки.

- Когда в группе во «ВКонтакте» писали восторженные отзывы об афишах, филармония в ответах указывала, что, может быть, даже будут открытки.

- У нас скоро будут витрины, на этой неделе. Я думаю, что уже любому проходящему по улице Некрасова, мимо здания БКЗ, будет понятно, что здесь готовятся к открытию Фестиваля русской музыки. Насчет открыток - тоже обсуждаем. Я думаю, что это будет востребовано.

Беседовала Дина Дабришюте