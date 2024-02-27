Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Фестивали 27.02.2024 17:330 Авторский спектакль «Сказка в русской музыке» покажут в Пскове 11.03.2024 14:140 Директор Псковской филармонии о 50-м Фестивале русской музыки 09.03.2024 18:000 Русская духовная музыка XIX-XX веков прозвучит на юбилейном Фестивале русской музыки в Пскове 08.03.2024 19:000 «Подстрочник» с Мариной Николаевой: о юбилейном Фестивале русской музыки. ВИДЕО 08.03.2024 17:000 Открытки с афишами Фестиваля русской музыки хотят создать организаторы 08.03.2024 16:000 Ансамбль «Псков» подготовит новую программу для Фестиваля русской музыки
Сцена / Фестивали

Директор Псковской филармонии о 50-м Фестивале русской музыки

11.03.2024 14:14|ПсковКомментариев: 0

Совсем скоро в Пскове начнется 50-й Фестиваль русской музыки. Он служит сохранению памяти и музыкального наследия великих композиторов - Николая Римского-Корсакова и Модеста Мусоргского, чья жизнь неразрывно связана с Псковским краем. Фестиваль стал культурным событием нового формата, афиша которого включает в себя концерты симфонической музыки, выступления народных коллективов, духовых оркестров, балетные постановки, концерты-сказки с песочной анимацией для детской аудитории.

Чем порадует зрителей юбилейный фестиваль? В чем особенность программы? Почему фестиваль подойдет людям разного возраста и музыкального вкуса? На эти вопросы ответила директор Псковской областной филармонии Марина Николаева.

 

- Фестиваль русской музыки стучится в наши двери. Есть красивая и изумительная афиша. Чем он наполнен? Чем вы гордитесь?

- Фестиваль русской музыки для нас юбилейный – 50-й. Кроме того, в этом году мы празднуем еще три грандиозных юбилея: юбилей Николая Андреевича Римского-Корсакова, Модеста Петровича Мусоргского и Александра Сергеевича Пушкина. Наши программы не могут обойти вниманием эти даты. В программе Фестиваля русской музыки мы постарались представить то, что будет интересно слушателям разного возраста и музыкального вкуса, а также постарались сохранить традицию и преемственность. В первую очередь уделяем внимание Золотому веку русской музыкальной культуры. Мы пригласили симфонические коллективы, в программе будет и опера, и балет, будет программа для детей и современной академической музыки. Те, кто интересуется музыкой, уже знают, что к нам на этот музыкальный Фестиваль русской музыки приедет Мариинский театр. Это событие несколько заслоняет другие, не менее выдающиеся коллективы, которые в программе присутствуют и которым тоже хочется привлечь внимание, потому что они, уверяю вас, этого достойны.

- Подскажите, кому мы должны радоваться особо? На ваш взгляд, как организатора, который работал над программой.

- Фестиваль проходит в рамках национального проекта «Культура», инициированного президентом Российской Федерации. Мы сотрудничаем и с другими федеральными программами, которые позволяют привозить коллективы высочайшего уровня в Псков. Например, в этом году в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны», поддержанной Министерством культуры, в Псков приедет выдающийся коллектив Государственной академической капеллы Полянского – симфонический оркестр и хор. Оба эти коллектива легендарные и с большой историей. Симфонический оркестр, который сегодня входит в состав Государственной академической капеллы, был создан еще в 50-е годы, как Оперный симфонический оркестр Всесоюзного радио, а потом симфонический оркестр Всесоюзного радио и центрального телевидения. В исполнении этого оркестра были записаны десятки опер российских и зарубежных композиторов, которые затем транслировались по радио и телевидению на весь Советский Союз. За дирижерским пультом там стояли выдающиеся и самые крупные советские дирижеры. Это был и Евгений Светланов, Карл Элиасберг, который, кстати, дирижировал исполнением Седьмой симфонии Шостаковича в блокадном Ленинграде, а 70-е годы художественного руководителем и главным дирижером этого оркестра был Максим Дмитриевич Шостакович. Отдельная история развивалась у хора, который изначально был основан Валерием Кузьмичом Полянским. Именно он и привезет к нам в этом месяце свой коллектив. Сейчас он уже возглавляет и является художественным руководителем двух коллективов: и симфонического оркестра, и хора. Хор Валерия Полянского был создан в 70-е годы и гремел на международном уровне в Италии, в 1975 году на международном известнейшем конкурсе имени Гвидо д’Ареццо он получил золотую медаль как самый лучший хор. Это был первый тогда советский коллектив, который на международном конкурсе получил награду. И сам Валерий Полянский тоже был удостоен специального приза как лучший дирижер. Это был не единственный случай, когда на международной арене хор прогремел. Например, в 1991 году этот хор первым из российских (за 100-летнюю историю) выступал на сцене Альберт-холла в Лондоне.

Это два легендарных коллектива, которые мы имеем возможность в Пскове увидеть и вместе, и отдельно. У нас будет два дня в программе выступления этого коллектива. Первый день будет посвящен Римскому-Корсакову, и там будут симфонические шедевры этого знаменитого композитора, там будет оркестр и хор. На второй день это будет только хор с исполнением духовной музыки русских композиторов. Это тоже достойно внимания, потому что это их визитная карточка.

- Чем еще можно гордиться в этом юбилейном Фестивале русской музыки?

- Только упомяну буквально, что Мариинский театр привозит оперу «Хованщина». Это всем известные и произведение, и коллектив. Хотела бы привлечь внимание к другим форматам. Если «Хованщина» будет завершать программу фестиваля, то открывать ее будет балетный день. 16 марта у нас состоится два балетных выступления, где будет принимать участие Губернаторский симфонический оркестр Псковская области и Санкт-Петербургский балет - коллектив, с которым мы уже сотрудничали немного и продолжаем сотрудничество. Именно этот коллектив к нам привозил «Щелкунчика» перед Новым годом, а теперь будет совершенно новая программа, и она новая, в том числе и для них. Это, можно сказать, премьера, которую они подготовили специально для Фестиваля русской музыки. Будет два отделения. В первом отделении - гала-концерт, состоящий из фрагментов классических балетов, в том числе по Римскому-Корсакову, а во втором отделении будет «Кармен». Если вы обратили внимание, то для этого представления мы сделали две афиши, хотя программа будет одна в 15:00 и 19:00. На одной мы сделали акцент на «Кармен», а на второй мы сделали акцент на «Жар-птицу». Мы привлекаем внимание к тому, что это разные программы для двух отделений. Гала-концерт – это одна программа, «Кармен» – это второе отделение, другое произведение. Приглашаем всех. Могут приходить и взрослые, и дети. Это одно из тех событий, которое понравится точно публике разного возраста.

В программе у нас есть еще один день, который рекомендован детям - 19 марта. Дневной показ сказки, там будут из Римского-Корсакова и Лядова фрагменты с песочной анимацией. Автором и ведущей этой программы выступает Ольга Пиколло. Она в Петербурге достаточно известный деятель, работает с Мариинским театром. Она является режиссером, автором этих программ. Она специально их адаптирует для детей. Мы рады, что с ней сотрудничаем рамках этого фестиваля.

- Смотря на программу, не знаешь, как вообще разорваться. Некоторые дни получились прямо сильно насыщенными.

- У нас сразу три фестивальных мероприятия попали на 19 марта. Это дневной концерт авторства Ольги Пикколо и два вечерних концерта. Но они будут в разном формате и на разных площадках. В БКЗ мы приглашаем ансамбль барочной музыки «Солисты Екатерины Великой». Наш фестиваль ориентируется на Золотой век русской музыки. Но эти музыканты считают Золотым веком время столетием раньше – эпоху Екатерины Великой. Именно тогда формировалась и блистала российская музыкальная школа, представленная именами иностранных композиторов-придворных.

Они активно возрождают этот пласт музыкальной культуры. В БКЗ данный коллектив представит программу «Окно в Россию», а в Детской музыкальной школе №1 выступит петербургский «Молот-ансамбль». Это группа молодых исполнителей, которые занимаются исполнением и продвижением современной академической российской музыки. Это, конечно, мероприятие немного другого формата. Они, кроме того, что привезут концерт, также проведут мастер-класс. Я думаю, что это будет интересно и учащимся, и педагогам музыкальной школы, и не только первой, а вообще мы приглашаем всех желающих. Такой экспериментальный, но в то же время вполне академический, очень качественный формат, поскольку они все профессиональные музыканты высокого уровня. Формат нишевый. Если мы говорим об аналогичных площадках в Петербурге, где может быть уместен такой формат, это, например, новая сцена Александринского театра. Это рассчитано в первую очередь на открытую к современной музыкальной жизни аудиторию.

- Какое место отведено псковским коллективам на Фестивале русской музыки?

- Губернаторский симфонический оркестр будет сопровождать балет и сказку о русской музыке. На Фестивале русской музыки будет отдельный день для ансамбля русской музыки «Псков». Коллектив готовит программу, которая будет связана с творчеством Александра Сергеевича Пушкина. Очень надеюсь, что она вызовет интерес. Новые программы – это всегда интересно. Здесь будут новые аранжировки, в том числе это самая большая, честно говоря, проблема для коллективов такого рода, как ансамбль «Псков», поскольку состав инструментов у них необычный. Всегда трудно подобрать музыку, приходится создавать всегда новые аранжировки. Это сейчас наша не проблема, но задача на будущее. Концерт ансамбля «Псков» состоится 22 марта в Большом концертном зале Псковской областной филармонии. У ансамбля русской музыки есть свои почитатели в Пскове, но эта аудитория должна расти и омолаживаться. Будем надеяться, что в ближайшем сезоне, если не в этом, то в следующем, мы и новые программы еще представим публике.

Начиная с 16 и по 24 марта приглашаем всех. Ежедневно на площадке в БКЗ Филармонии будут проходить мероприятия 50-го юбилейного Фестиваля русской музыки.

- Когда в группе во «ВКонтакте» писали восторженные отзывы об афишах, филармония в ответах указывала, что, может быть, даже будут открытки.

- У нас скоро будут витрины, на этой неделе. Я думаю, что уже любому проходящему по улице Некрасова, мимо здания БКЗ, будет понятно, что здесь готовятся к открытию Фестиваля русской музыки. Насчет открыток - тоже обсуждаем. Я думаю, что это будет востребовано.

Беседовала Дина Дабришюте

Теги: #фестиваль русской музыки
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
11.03.2024, 14:140 Директор Псковской филармонии о 50-м Фестивале русской музыки 09.03.2024, 18:000 Русская духовная музыка XIX-XX веков прозвучит на юбилейном Фестивале русской музыки в Пскове 08.03.2024, 19:000 «Подстрочник» с Мариной Николаевой: о юбилейном Фестивале русской музыки. ВИДЕО 08.03.2024, 18:000 Работа «Детской филармонии» в Пскове носит сессионный характер - Марина Николаева
08.03.2024, 17:000 Открытки с афишами Фестиваля русской музыки хотят создать организаторы 08.03.2024, 16:000 Ансамбль «Псков» подготовит новую программу для Фестиваля русской музыки 08.03.2024, 15:000 Сразу три мероприятия Фестиваля русской музыки состоятся в Пскове 19 марта 08.03.2024, 14:000 Фестиваль русской музыки в Пскове не мог обойти три грандиозных юбилея – Марина Николаева
08.03.2024, 13:400 Фестиваль духовной музыки планируют организовать в Пскове 08.03.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» о 50-м Фестивале русской музыки 07.03.2024, 18:450 Детская филармония выступит с отчетным концертом в Пскове 29 марта 07.03.2024, 12:320 Зрителям премьеры «Влюбленные» в псковском театре предложат принять участие в опросе
05.03.2024, 17:330 О своих дебютах в спектакле «Влюбленные» рассказали артисты Псковского театра драмы 05.03.2024, 16:510 «Любви будет много»: артистка Псковского драмтеатра о новом спектакле 05.03.2024, 15:290 «Беседка»: Премьера «Влюбленных» на сцене Псковского драмтеатра. ВИДЕО 05.03.2024, 15:000 Почему комедия «Влюбленные» становится более актуальной в России, объяснили артисты Псковского драмтеатра
05.03.2024, 14:210 Актеры Псковского драмтеатра рассказали о своих героях в спектакле «Влюбленные» 05.03.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о премьере «Влюбленных» на сцене Псковского драмтеатра 04.03.2024, 16:410 Александр Либ отметил 50 лет творческой деятельности в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 29.02.2024, 18:270 Концерт «Дыхание эпох» пройдет в Пскове
29.02.2024, 13:520 Стажерскую группу представил Псковский театр драмы 27.02.2024, 19:300 Заслуженный артист России Александр Либ пригласил псковичей на свой концерт 27.02.2024, 17:330 Авторский спектакль «Сказка в русской музыке» покажут в Пскове 27.02.2024, 12:440 Майскую афишу представил Псковский театр драмы
26.02.2024, 18:000 Аудиоспектакль-экскурсия «Прогулка с Курбатовым» появится в Пскове 26.02.2024, 17:250 Дату открытия продажи билетов на майские спектакли объявил Псковский театр драмы 23.02.2024, 10:570 Государственная академическая симфоническая капелла России выступит в Пскове 21.02.2024, 21:160 Член жюри «Золотой маски» рекомендовал подписчикам приехать в Псков на спектакль «Лягушки»
21.02.2024, 14:081 Андрей Мерзликин: Не все лучшее обязательно происходит в столице, это показал Псков 21.02.2024, 13:350 Сергей Женовач: Зрители в псковском театре доброжелательные и внимательные 21.02.2024, 09:330 Спектакль «Лягушки» посмотрели члены жюри «Золотой маски» 20.02.2024, 12:100 Оркестр Мариинского театра выступит на 50-м Фестивале русской музыки в Пскове
20.02.2024, 11:500 Гастроли Ереванского русского драмтеатра пройдут в Пскове 19.02.2024, 15:410 Группа «Наши» выступила в Пскове с концертом 16.02.2024, 15:270 Премьеру спектакля «Влюбленные» представит Псковский театр драмы 8 марта 13.02.2024, 12:550 Дополнительный показ мультфильма «Пушкин и… Михайловское» с оркестром пройдет в Пскове
10.02.2024, 18:201 Премьерный показ мультфильма «Пушкин и... Михайловское» в сопровождении оркестра состоялся в Пскове 09.02.2024, 18:000 Познакомиться с Пушкиным заново смогут псковичи на концерте 10 февраля 09.02.2024, 17:180 Ольга Тимофеева: Фестиваль русской музыки-2024 будет выразительно отличаться 09.02.2024, 16:270 Концерт-показ мультфильма «Пушкин и… Михайловское» состоится 10 февраля
09.02.2024, 14:440 Безруков, Хабенский и Башмет могут принять участие в Днях Пушкинской поэзии-2024 09.02.2024, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник»: Ольга Тимофеева о Годе семьи в регионе и подготовке к юбилею Пушкина 07.02.2024, 19:400 Народный артист России Сергей Мигицко об участии в озвучке сериала «Пушкин и Михайловское» 06.02.2024, 16:300 Репетиция концерта «Пушкин и... Михайловское» состоялась в псковской филармонии
06.02.2024, 12:330 Документальный спектакль «Рядовой Александр Матросов» покажут в Великих Луках 05.02.2024, 16:181 Выставка эскизов к мультфильму «Пушкин и…Михайловское» откроется в Пскове 01.02.2024, 17:190 Народный артист России Сергей Мигицко прочитает стихи Пушкина в Пскове 31.01.2024, 19:300 «Песни наших родителей» звучат в Пскове в исполнении хора Сретенского монастыря
29.01.2024, 16:030 Премьера спектакля «Мой не мой» в Псковском драмтеатре. ФОТОРЕПОРТАЖ 29.01.2024, 11:560 Два премьерных показа спектакля «Мой не мой» прошли в Пскове с аншлагом 28.01.2024, 17:470 «Ленинградская» симфония Шостаковича звучит в Пскове. ФОТО 28.01.2024, 12:412 Пятиминутная овация завершила премьерный показ спектакля «Мой не мой»
26.01.2024, 17:521 «Подстрочник»: Дмитрий Месхиев о театральных премьерах и лице княгини Ольги. ВИДЕО 26.01.2024, 17:270 Дмитрий Месхиев: Фильмы «Чебурашка» и «Бременские музыканты» продиктованы определенной модой 26.01.2024, 17:080 Два концерта с участием китайских студентов пройдут в Пскове 26.01.2024, 16:560 Дмитрий Месхиев: Острые спектакли должны быть
26.01.2024, 16:090 Дмитрий Месхиев: Когда драмтеатр в городе один, репертуар должен быть разнообразным 26.01.2024, 15:570 В спектакле Дмитрия Месхиева «Мой не мой» будет звучать псковская музыка 26.01.2024, 15:242 «Маленькие трагедии» Пушкина поставит Псковский драмтеатр 26.01.2024, 14:520 Спектакль «Постой, паровоз!» пользуется феноменальным спросом у псковичей
26.01.2024, 14:263 Дмитрий Месхиев: Мы не бросим китайское направление, но и увлекаться им нельзя 26.01.2024, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Дмитрием Месхиевым 25.01.2024, 17:380 «Беседка»: Премьера анимационного сериала «Пушкин и... Михайловское». ВИДЕО 25.01.2024, 16:160 Мультфильм «Пушкин и... Михайловское» могут показать в городах по всей России
25.01.2024, 15:400 Продолжение мультфильма «Пушкин и... Михайловское» может выйти весной 2024 года 25.01.2024, 15:150 Соединение мультфильма «Пушкин и... Михайловское» с живой музыкой - это эксперимент, заявил продюсер 25.01.2024, 14:160 Каким будет образ Пушкина в мультсериале, рассказал композитор 25.01.2024, 12:370 Псковичам покажут 26 серий анимационного проекта «Пушкин и... Михайловское» 10 февраля
25.01.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о премьере анимационного сериала «Пушкин и... Михайловское» 24.01.2024, 21:000 Михаил Хасин рассказал о необходимости общения с иностранными студентами на «музыкальном языке» 24.01.2024, 20:310 «Беседка»: Псковский брасс-фестиваль с китайским акцентом. ВИДЕО 24.01.2024, 20:000 Музыкант из Китая Минцзе Ли: Псков – красивый город
24.01.2024, 19:001 Алексей Репников: Псков может стать арт-резиденцией для молодежи в России 24.01.2024, 18:270 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о Псковском брасс-фестивале 24.01.2024, 17:500 Опубликована программа первого международного брасс-фестиваля в Пскове 24.01.2024, 11:430 Первый международный брасс-фестиваль стартовал в Пскове
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru