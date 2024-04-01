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«Молодой, нежный и живой» спектакль Ереванского театра представят псковичам

«Молодой, нежный и живой» спектакль Ереванского театра увидят сегодня псковские зрители. Об этом сообщил художественный руководитель театра, режиссер спектакля «Маленькие трагедии» Карен Нерсисян на пресс-конференции в Псковском театре драмы 11 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его словам, гастроли - это экзамен. «Мы встречаемся с другими зрителем, с новым зрителем. Мы проходим определенный стресс»,- пояснил он.

Карен Нерсисян рассказал, что «Маленькие трагедии» уже увидели зрители Петербурга. «Позавчера в Питере мы сыграли хорошо. Спектакль не так много сыгранный, молодой, нежный, живой. А нежное живое - оно пугливо. В Питере мы были на подушке зрительского интереса. Так хочется расслабиться. Но нет. Сегодня мы в Пскове - другая сцена и зритель с другими менталитетом. Для нас эта большая ответственость и большая честь», - продолжил он.

Сегодня псковский зритель увидит «Маленькие трагедии». «Мы выпустили его к году Пушкина. Завтра - "Люди. Звери. Обстоятельства". Спектаклю 5 лет. Он уже стал визитной карточкой. Мы его любим. Надеюсь, он понравится и зрителям», - добавил Карен Нерсисян.