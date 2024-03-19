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Концерт Петрозаводской консерватории прошел в Псковской филармонии

Концерт Симфонического оркестра Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова под управлением Алексея Кубышкина прошел в Псковской областной филармонии 18 марта в рамках Фестиваля русской музыки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции, на сцену поднялись 74 артиста.

Зрители насладились произведениями русских композиторов - «Сказкой» Н. А. Римского-Корсакова, день рождения которого отмечал весь мир, Симфонией №6 А.К. Глазунова, ученика Римского-Корсакова, и музыкальными иллюстрациями Г. Свиридова к повести А. С. Пушкина «Метель».

«Ласковые аплодисменты… Вся атмосфера - энергетика, зрители - на самом деле, вдохновляла, окрыляла и давала возможность немножко потворить», – отметил дирижер симфонического оркестра и ректор Петрозаводской консерватории Алексей Кубышкин после концерта.

Фестиваль проходит в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.