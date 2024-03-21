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Системой дыхания Арнольда Джейкобса поделились музыканты в эфире радио ПЛН FM

О системе дыхания Арнольда Джейкобса рассказали солисты Государственной академической симфонической капеллы России Евгений Алимов и Федор Шагов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

Тубиста Арнольда Джейкобса уже давно нет в живых. В свое время он работал в симфоническом оркестре города Чикаго. Во время Второй мировой войны осколок попал ему в легкое. Он не мог играть на тубе полноценно.

«Исходя из своего больного примера, он начал изучать тело человека, стал заниматься медициной. И в результате создал свою дыхательную систему. Она была направлена на каждый духовой инструмент. Благодаря своей системе Арнольд Джейкобс проиграл в оркестре еще 44 года», - рассказал Федор Шагов.

С годами начали появляться новые упражнения на базе системы Арнольда Джейкобса. Упражнения из системы тубиста действительно действенные, отметили музыканты.