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Балет «Кармен-сюита» привезут в Псков артисты из Петербурга

Балет «Кармен-сюита» отличается от всех спектаклей, которые театр «Санкт-Петербургский балет» привозил в Псков. Эта постановка очень яркая, эмоциональная и драматичная. Об этом сообщила ведущая солистка «Санкт-Петербургского балета», лауреат международных конкурсов Елена Коцюбира в программе «Беседка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). В балете «Кармен-сюита» она исполнит главную партию — Кармен.

«Спектакль очень интересный и необычный, он отличается от классических спектаклей, которые мы уже приводили псковичам. Это все было здорово, от выступлений в Пскове у нас остались теплые впечатления в памяти, зрители принимали нас тепло. На этот раз — совершенно другой спектакль. По стилю он очень яркий, эмоциональный, драматичный», - сказала Елена Коцюбира.

Она отметила, что балет «Кармен-сюита» в театре «Санкт-Петербургский балет» пока не показывали. «Мы хотим пополнить репертуар и думаем, что это будет хорошее интересное пополнение», - заметила артистка.

Главная героиня — цыганка Кармен — темпераментная, но в то же время очень тонкая, продолжила Елена Коцюбира.

«Кармен мне очень близка, потому что я ее воспринимаю по-своему. Она очень страстная героиня, и в то же время очень порядочная. Каждая балерина чувствует характер по-своему, но именно эта партия, эта героиня — особенная. Она не такая, как Китри из "Дон Кихот", Одетта и Одилия из "Лебединого озера". Хотя Одилия в ней тоже присутствует. Хореография на испанский манер, характер», - рассказала артистка и добавила, что Кармен — одна из ее любимых ролей.

Напомним, Фестиваль русской музыки, посвященный М. П. Мусоргскому и Н. А. Римскому-Корсакову, пройдет в Пскове в 50-й раз с 16 по 24 марта. Откроет фестиваль «Балетный гала-концерт. Кармен» от театра «Санкт-Петербургский балет» и Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. В программе — фрагменты балетов на музыку Н. А. Римского-Корсакова, М. Мусоргского, Р. Щедрина «Кармен-сюита». Дирижер — Алексей Репников.