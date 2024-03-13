Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Фестивали 13.03.2024 16:510 Открытие Фестиваля русской музыки репетируют в псковской филармонии. ВИДЕО 17.03.2024 14:000 Балет «Кармен-сюита» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 16.03.2024 20:230 Юбилейный фестиваль русской музыки начал работу в Пскове 16.03.2024 12:000 Открытие Фестиваля русской музыки репетируют на сцене в Пскове 16.03.2024 08:400 Балетный гала-концерт откроет юбилейный Фестиваль русской музыки в Пскове 14.03.2024 16:280 Премьерный показ балетного гала-концерта состоится в Пскове в рамках юбилейного фестиваля русской музыки
Сцена / Фестивали

Балет «Кармен-сюита» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

17.03.2024 14:00|ПсковКомментариев: 0

Балет «Кармен-сюита» в исполнении театра «Санкт-Петербургский балет» открыл Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова в Псковской областной филармонии 16 марта.

Как это было – в фоторепортаже Вадима Боченкова.

Теги: #фестиваль русской музыки
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
17.03.2024, 14:000 Балет «Кармен-сюита» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 16.03.2024, 20:230 Юбилейный фестиваль русской музыки начал работу в Пскове 16.03.2024, 19:400 В афише Псковского театра драмы появились дневные показы 16.03.2024, 12:000 Открытие Фестиваля русской музыки репетируют на сцене в Пскове
16.03.2024, 08:400 Балетный гала-концерт откроет юбилейный Фестиваль русской музыки в Пскове 14.03.2024, 16:280 Премьерный показ балетного гала-концерта состоится в Пскове в рамках юбилейного фестиваля русской музыки 13.03.2024, 20:200 Синкретизм искусства, песка и слова позволит юным зрителям полностью погрузиться в «Сказку русской музыки» – режиссер спектакля 13.03.2024, 19:200 Дирижер и оркестр станут действующими лицами «Сказки в русской музыке» на фестивале в Пскове
13.03.2024, 16:510 Открытие Фестиваля русской музыки репетируют в псковской филармонии. ВИДЕО 12.03.2024, 13:130 Балет «Кармен-сюита» привезут в Псков артисты из Петербурга 11.03.2024, 17:180 Три премьерных показа «Влюбленных» Карло Гольдони прошли в Псковском театре драмы 11.03.2024, 16:240 Опубликована программа 50-го Фестиваля русской музыки в Пскове
11.03.2024, 14:140 Директор Псковской филармонии о 50-м Фестивале русской музыки 09.03.2024, 18:000 Русская духовная музыка XIX-XX веков прозвучит на юбилейном Фестивале русской музыки в Пскове 08.03.2024, 19:000 «Подстрочник» с Мариной Николаевой: о юбилейном Фестивале русской музыки. ВИДЕО 08.03.2024, 18:000 Работа «Детской филармонии» в Пскове носит сессионный характер - Марина Николаева
08.03.2024, 17:000 Открытки с афишами Фестиваля русской музыки хотят создать организаторы 08.03.2024, 16:000 Ансамбль «Псков» подготовит новую программу для Фестиваля русской музыки 08.03.2024, 15:000 Сразу три мероприятия Фестиваля русской музыки состоятся в Пскове 19 марта 08.03.2024, 14:000 Фестиваль русской музыки в Пскове не мог обойти три грандиозных юбилея – Марина Николаева
08.03.2024, 13:400 Фестиваль духовной музыки планируют организовать в Пскове 08.03.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» о 50-м Фестивале русской музыки 07.03.2024, 18:450 Детская филармония выступит с отчетным концертом в Пскове 29 марта 07.03.2024, 12:320 Зрителям премьеры «Влюбленные» в псковском театре предложат принять участие в опросе
05.03.2024, 17:330 О своих дебютах в спектакле «Влюбленные» рассказали артисты Псковского театра драмы 05.03.2024, 16:510 «Любви будет много»: артистка Псковского драмтеатра о новом спектакле 05.03.2024, 15:290 «Беседка»: Премьера «Влюбленных» на сцене Псковского драмтеатра. ВИДЕО 05.03.2024, 15:000 Почему комедия «Влюбленные» становится более актуальной в России, объяснили артисты Псковского драмтеатра
05.03.2024, 14:210 Актеры Псковского драмтеатра рассказали о своих героях в спектакле «Влюбленные» 05.03.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о премьере «Влюбленных» на сцене Псковского драмтеатра 04.03.2024, 16:410 Александр Либ отметил 50 лет творческой деятельности в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 29.02.2024, 18:270 Концерт «Дыхание эпох» пройдет в Пскове
29.02.2024, 13:520 Стажерскую группу представил Псковский театр драмы 27.02.2024, 19:300 Заслуженный артист России Александр Либ пригласил псковичей на свой концерт 27.02.2024, 17:330 Авторский спектакль «Сказка в русской музыке» покажут в Пскове 27.02.2024, 12:440 Майскую афишу представил Псковский театр драмы
26.02.2024, 18:000 Аудиоспектакль-экскурсия «Прогулка с Курбатовым» появится в Пскове 26.02.2024, 17:250 Дату открытия продажи билетов на майские спектакли объявил Псковский театр драмы 23.02.2024, 10:570 Государственная академическая симфоническая капелла России выступит в Пскове 21.02.2024, 21:160 Член жюри «Золотой маски» рекомендовал подписчикам приехать в Псков на спектакль «Лягушки»
21.02.2024, 14:081 Андрей Мерзликин: Не все лучшее обязательно происходит в столице, это показал Псков 21.02.2024, 13:350 Сергей Женовач: Зрители в псковском театре доброжелательные и внимательные 21.02.2024, 09:330 Спектакль «Лягушки» посмотрели члены жюри «Золотой маски» 20.02.2024, 12:100 Оркестр Мариинского театра выступит на 50-м Фестивале русской музыки в Пскове
20.02.2024, 11:500 Гастроли Ереванского русского драмтеатра пройдут в Пскове 19.02.2024, 15:410 Группа «Наши» выступила в Пскове с концертом 16.02.2024, 15:270 Премьеру спектакля «Влюбленные» представит Псковский театр драмы 8 марта 13.02.2024, 12:550 Дополнительный показ мультфильма «Пушкин и… Михайловское» с оркестром пройдет в Пскове
10.02.2024, 18:201 Премьерный показ мультфильма «Пушкин и... Михайловское» в сопровождении оркестра состоялся в Пскове 09.02.2024, 18:000 Познакомиться с Пушкиным заново смогут псковичи на концерте 10 февраля 09.02.2024, 17:180 Ольга Тимофеева: Фестиваль русской музыки-2024 будет выразительно отличаться 09.02.2024, 16:270 Концерт-показ мультфильма «Пушкин и… Михайловское» состоится 10 февраля
09.02.2024, 14:440 Безруков, Хабенский и Башмет могут принять участие в Днях Пушкинской поэзии-2024 09.02.2024, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник»: Ольга Тимофеева о Годе семьи в регионе и подготовке к юбилею Пушкина 07.02.2024, 19:400 Народный артист России Сергей Мигицко об участии в озвучке сериала «Пушкин и Михайловское» 06.02.2024, 16:300 Репетиция концерта «Пушкин и... Михайловское» состоялась в псковской филармонии
06.02.2024, 12:330 Документальный спектакль «Рядовой Александр Матросов» покажут в Великих Луках 05.02.2024, 16:181 Выставка эскизов к мультфильму «Пушкин и…Михайловское» откроется в Пскове 01.02.2024, 17:190 Народный артист России Сергей Мигицко прочитает стихи Пушкина в Пскове 31.01.2024, 19:300 «Песни наших родителей» звучат в Пскове в исполнении хора Сретенского монастыря
29.01.2024, 16:030 Премьера спектакля «Мой не мой» в Псковском драмтеатре. ФОТОРЕПОРТАЖ 29.01.2024, 11:560 Два премьерных показа спектакля «Мой не мой» прошли в Пскове с аншлагом 28.01.2024, 17:470 «Ленинградская» симфония Шостаковича звучит в Пскове. ФОТО 28.01.2024, 12:412 Пятиминутная овация завершила премьерный показ спектакля «Мой не мой»
26.01.2024, 17:521 «Подстрочник»: Дмитрий Месхиев о театральных премьерах и лице княгини Ольги. ВИДЕО 26.01.2024, 17:270 Дмитрий Месхиев: Фильмы «Чебурашка» и «Бременские музыканты» продиктованы определенной модой 26.01.2024, 17:080 Два концерта с участием китайских студентов пройдут в Пскове 26.01.2024, 16:560 Дмитрий Месхиев: Острые спектакли должны быть
26.01.2024, 16:090 Дмитрий Месхиев: Когда драмтеатр в городе один, репертуар должен быть разнообразным 26.01.2024, 15:570 В спектакле Дмитрия Месхиева «Мой не мой» будет звучать псковская музыка 26.01.2024, 15:242 «Маленькие трагедии» Пушкина поставит Псковский драмтеатр 26.01.2024, 14:520 Спектакль «Постой, паровоз!» пользуется феноменальным спросом у псковичей
26.01.2024, 14:263 Дмитрий Месхиев: Мы не бросим китайское направление, но и увлекаться им нельзя 26.01.2024, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Дмитрием Месхиевым 25.01.2024, 17:380 «Беседка»: Премьера анимационного сериала «Пушкин и... Михайловское». ВИДЕО 25.01.2024, 16:160 Мультфильм «Пушкин и... Михайловское» могут показать в городах по всей России
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru