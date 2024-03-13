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Балет «Кармен-сюита» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Балет «Кармен-сюита» в исполнении театра «Санкт-Петербургский балет» открыл Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова в Псковской областной филармонии 16 марта.

Как это было – в фоторепортаже Вадима Боченкова.