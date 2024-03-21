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Государственная академическая симфоническая капелла выступила на Фестивале русской музыки в Пскове

Концерт музыки Николая Римского-Корсакова в исполнении Государственной академической симфонической капеллы России прошел в Псковской областной филармонии на Фестивале русской музыки 20 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Видео: Telegram-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области

«Увертюра "Светлый праздник", кантата "Свитезянка", исполненная оркестром совместно с хором капеллы, сюита "Шахерезада" и сюита из оперы "Сказание о невиданном граде Китеже и деве Февронии" привели в полный восторг зрителей», - отметили в театрально-концертной дирекции.

Напомним, что Фестиваль русской музыки проходит в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.