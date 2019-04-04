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Сегодня в БКЗ в рамках закрытия 75-го филармонического сезона для псковичей прозвучат знаменитый концерт Рахманинова и загадочные вариации Элгара

Сегодня, 21 мая, в Большом зале Псковской областной филармонии пройдет заключительный в 75-м юбилейном филармоническом сезоне концерт Псковского симфонического оркестра под управлением Николая Хондзинского. По традиции, зрителей ожидает программа из произведений, по праву вошедших в сокровищницу мировой классической музыки. Кроме «Энигма-вариаций» - сочинения крупнейшего английского композитора Эдуарда Элгара, зрители смогут насладиться эпической мощью одного из самых ярких произведений Сергея Рахманинова - Второго концерта для фортепиано с оркестром до минор.

Эдуард Элгар - гордость английской музыкальной культуры, создатель национальной симфонии. Его часто называли английским Брамсом, а Бернард Шоу даже писал, что «Элгар… в английской музыке занимает то же место, что Бетховен в немецкой».

Значение Элгара для истории английской музыки определяется прежде всего двумя его сочинениями: ораторией «Сон Геронтия» (1900, на ст. Дж. Ньюмена) и симфоническими «Вариациями на загадочную тему» («Энигма»-вариации» (англ. Enigma Variations; от др.-греч. αἴνιγμα - загадка), 1899), которые стали вершинами английского музыкального романтизма.

Второй концерт Рахманинова стал знаковым для композитора, прочно войдя в историю мировой музыки и заняв там особое место. До сих пор он остается едва ли не самым популярным произведением Рахманинова благодаря своей необыкновенной красоте, эмоциональности, художественному замыслу и воплощению. Исследователи по праву называют этот концерт гениальной поэмой о Родине.

Начало концерта - в 19.00.

Симфонический оркестр Псковской областной филармонии

Художественный руководитель и главный дирижер - Николай Хондзинский

Солист - Никита Мндоянц

В программе:

Э. Элгар Вариации на оригинальную тему «Энигма» op.36

С. Рахманинов Концерт №2 для фортепиано с оркестром до минор, ор. 18

Концерт проходит в рамках программы министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».

Для зрителей 6+

Стоимость билетов - 400-800 рублей.Заказ и бронирование - на сайте филармонии>>>