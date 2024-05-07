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Прощальный показ спектакля «Жанна» состоится в Псковском театре драмы

Последний показ спектакля «Жанна» пройдет в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина сегодня, 7 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в театре.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академическом театре драмы им. А. С. Пушкина

Спектакль Михаила Заеца по пьесе Ярославы Пулинович шел на псковской сцене пять лет.

«"Жанна" – одна из самых репертуарных пьес современного драматурга Ярославы Пулинович: она неизменно пользуется успехом у зрителей разных театров и регионов», - рассказали в театре.

Спектакль Михаила Заеца, главного режиссера Ростовского молодежного театра, – не мелодрама, не история несчастной любви и женского одиночества. Его Жанна – женщина из российских 1990-х, жертва эпохи, привыкшая считать себя победительницей.

Автор сценографии и костюмов к спектаклю – Александр Стройло, заслуженный художник РФ, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», главный художник Псковского театра драмы.

Роль Жанны в спектакле исполняет заслуженная артистка России Ирина Смирнова. Также в актерском составе – заслуженный артист РФ Сергей Попков, артисты Александр Артемьев, Ангелина Курганская, Александр Овчаренко, Нина Семенова, Алексей Ухов, Мария Фомина, Камиль Хардин, Ксения Чехова.

После показа 7 мая «Жанна» уйдет из репертуара театра.

«К сожалению, со спектаклями – даже с самыми любимыми зрителями – рано или поздно приходится расставаться, поскольку репертуар обновляется и в театральной афише появляются новые названия. Помните, что театр – искусство живое, каждый показ спектакля неповторим. Не откладывайте посещение спектаклей на неопределенное время – вдруг не успеете потом посмотреть. А в нашей афише много свежих постановок, на которые мы вас с удовольствием приглашаем», - отметили в театре.

Афиша до конца сезона опубликована на официальном сайте театра.