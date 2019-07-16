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Диана Арбенина и «Ночные снайперы» исполнят лучшие хиты на концерте в Пскове

Юбилейные гастроли длиной в два года: «Ночные Снайперы» отмечают 25-летие творческой деятельности.

4 декабря в рамках большого юбилейного тура состоится концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы тура, он начнется в 19.00 в большом концертном зале Псковской областной филармонии.

Шоу состоит из хитов, которые группа выпустила за 25 лет существования: «31 весна», «Ты дарила мне розы», «Рубеж», «Столица», «Морячок», «Актриса»; записала саундтреки к таким фильмам как «Мы из будущего 2», «Распутин», «Кандагар», «Кармен», «Интимный дневник Анны Карениной».

За 25 лет «Ночные Снайперы» стали постоянным и желанным участником крупнейших российских рок-фестивалей «Нашествие», «Максидром», «Крылья», «Рок над Волгой». В активе музыкантов более 10 номерных альбомов, множество синглов, концертных CD и DVD, а также престижные национальные музыкальные премии.

Живые концерты «Ночных Снайперов» всегда проходят с аншлагом, собирая сотни и тысячи поклонников в России и по всему миру: страны СНГ, Западной Европы, Прибалтики, Юго-Восточной Азии, Израиль, ОАЭ, США, Канада, Австралия, Япония традиционно тепло принимают группу. Именно потому, что увидеть и лично поздравить любимых артистов с круглой датой хотят во многих городах и странах, юбилейный тур «Ночных Снайперов» растянется на два года.

Для этого турне коллектив подготовил специальную программу: самые любимые хиты и новые песни, световое шоу и уникальную сценографию.

Пожалуй, самым знаковым выступлением «Ночных Снайперов» в рамках юбилейного тура стал концерт в Москве, который 4 ноября прошел в СК «Олимпийский». В нем приняли участие приглашенные звездные гости, близкие по духу Диане Арбениной и также любимые публикой. Кроме этого, в юбилейный год выйдут несколько клипов и первый в истории группы сборник «Thebest» с хитами в новых аранжировках.

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