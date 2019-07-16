Диана Арбенина и «Ночные снайперы» исполнят лучшие хиты на концерте в Пскове

Юбилейные гастроли длиной в два года: «Ночные Снайперы» отмечают 25-летие творческой деятельности.
4 декабря в рамках большого юбилейного тура состоится концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы тура, он начнется в 19.00 в большом концертном зале Псковской областной филармонии.
За 25 лет «Ночные Снайперы» стали постоянным и желанным участником крупнейших российских рок-фестивалей «Нашествие», «Максидром», «Крылья», «Рок над Волгой». В активе музыкантов более 10 номерных альбомов, множество синглов, концертных CD и DVD, а также престижные национальные музыкальные премии.
Живые концерты «Ночных Снайперов» всегда проходят с аншлагом, собирая сотни и тысячи поклонников в России и по всему миру: страны СНГ, Западной Европы, Прибалтики, Юго-Восточной Азии, Израиль, ОАЭ, США, Канада, Австралия, Япония традиционно тепло принимают группу. Именно потому, что увидеть и лично поздравить любимых артистов с круглой датой хотят во многих городах и странах, юбилейный тур «Ночных Снайперов» растянется на два года.
Для этого турне коллектив подготовил специальную программу: самые любимые хиты и новые песни, световое шоу и уникальную сценографию.
Пожалуй, самым знаковым выступлением «Ночных Снайперов» в рамках юбилейного тура стал концерт в Москве, который 4 ноября прошел в СК «Олимпийский». В нем приняли участие приглашенные звездные гости, близкие по духу Диане Арбениной и также любимые публикой. Кроме этого, в юбилейный год выйдут несколько клипов и первый в истории группы сборник «Thebest» с хитами в новых аранжировках.
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